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Michael Carrick espera que o anúncio do novo técnico definitivo do Manchester United seja feito “em poucos dias”, ao mesmo tempo em que presta homenagem a Bruno Fernandes, que igualou o recorde
Carrick dá notícias sobre o futuro no United
De acordo com o jornal The Independent, Carrick chegou a um acordo geral para permanecer como técnico titular do United, mas não confirmou a notícia no domingo. O United conseguiu uma vitória sobre o Forest que garantiu o terceiro lugar na tabela. Luke Shaw abriu o placar antes de Morato empatar para o Forest. Matheus Cunha rapidamente restaurou a vantagem dos anfitriões, e Bryan Mbeumo fez o 3 a 1. Embora Morgan Gibbs-White tenha diminuído a diferença no final da partida, o United se manteve firme. Após o apito final, o técnico de 44 anos dirigiu-se à torcida de Old Trafford, expressando sua esperança de que muitos outros grandes momentos estejam por vir. Mais tarde, em declarações à imprensa, ele deu uma atualização sobre a situação da comissão técnica. “Nos próximos dias, a situação ficará esclarecida. Hoje, o importante era o jogo e conseguir o resultado certo, além de alguns jogadores em particular. Seja qual for a notícia, tenho certeza de que vocês ficarão sabendo em alguns dias”, disse ele.
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Fernandes junta-se à elite da Premier League
Enquanto a situação da comissão técnica dominava as discussões, Fernandes consolidou seu legado ao dar sua 20ª assistência no campeonato nesta temporada, servindo Mbeumo aos 75 minutos para o terceiro gol decisivo do United. Esse feito notável iguala o recorde em uma única temporada, detido conjuntamente por Thierry Henry e Kevin De Bruyne. Carrick ficou imensamente orgulhoso da forma como seu capitão lidou com a pressão crescente durante a partida. “Acho que ele lidou com isso muito bem”, afirmou o técnico. “Assistindo da beira do campo, você pensa: ‘O que está passando pela cabeça dele? Ele está procurando o passe? Está tentando marcar? Está hesitando?’. Acho que ele lidou com isso de forma fantástica. Foi um momento muito bom para todos e o mérito é dele.”
Carrick transforma o United após a era Amorim
O impressionante impacto de Carrick em Old Trafford resgatou o clube de uma fase sombria sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim. Antes de deixar o cargo em janeiro, Amorim comandou 20 partidas da Premier League na temporada 2025-26, registrando apenas oito vitórias, sete empates e cinco derrotas. Em nítido contraste, Carrick transformou completamente a sorte do United desde que assumiu o comando. O técnico interino conduziu sua equipe por 16 partidas do campeonato, alcançando um excelente histórico de 11 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Essa reviravolta notável acabou salvando a temporada do United e estabeleceu as bases para o retorno do clube à Liga dos Campeões.
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De olho na próxima campanha
Com o terceiro lugar garantido, o United está agora pronto para iniciar o planejamento de contratações para o verão sob a esperada liderança definitiva de Carrick. A atenção se voltará rapidamente para a próxima janela de transferências, já que o clube pretende disputar o título contra o Arsenal e o Manchester City e chegar às fases finais da Liga dos Campeões na próxima temporada.