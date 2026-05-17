Michael Carrick espera que o anúncio do novo técnico definitivo do Manchester United seja feito “em poucos dias”, ao mesmo tempo em que presta homenagem a Bruno Fernandes, que igualou o recorde

De acordo com o jornal The Independent, Carrick chegou a um acordo geral para permanecer como técnico titular do United, mas não confirmou a notícia no domingo. O United conseguiu uma vitória sobre o Forest que garantiu o terceiro lugar na tabela. Luke Shaw abriu o placar antes de Morato empatar para o Forest. Matheus Cunha rapidamente restaurou a vantagem dos anfitriões, e Bryan Mbeumo fez o 3 a 1. Embora Morgan Gibbs-White tenha diminuído a diferença no final da partida, o United se manteve firme. Após o apito final, o técnico de 44 anos dirigiu-se à torcida de Old Trafford, expressando sua esperança de que muitos outros grandes momentos estejam por vir. Mais tarde, em declarações à imprensa, ele deu uma atualização sobre a situação da comissão técnica. “Nos próximos dias, a situação ficará esclarecida. Hoje, o importante era o jogo e conseguir o resultado certo, além de alguns jogadores em particular. Seja qual for a notícia, tenho certeza de que vocês ficarão sabendo em alguns dias”, disse ele.