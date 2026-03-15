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Michael Carrick envia uma mensagem firme ao Manchester United sobre o futuro de Bruno Fernandes antes da janela de transferências de verão
Carrick esclarece sua posição sobre Fernandes
Carrick afirmou categoricamente que o Manchester United “definitivamente” não quer perder Bruno Fernandes durante a próxima janela de transferências de verão. Rumores persistentes têm cercado o futuro a longo prazo do meia de 31 anos, especialmente depois que ele deu a entender, em dezembro, que sua passagem por Manchester poderia estar chegando ao fim. Fernandes também já havia rejeitado uma proposta lucrativa para jogar na Arábia Saudita. No entanto, após uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o Aston Villa, o técnico não hesitou em destacar o imenso valor de seu capitão.
- AFP
Meia bate recorde de assistências do clube
Ao falar com a imprensa, Carrick disse: “No que diz respeito ao clube e ao futuro, é difícil para mim me envolver muito nisso. O Bruno definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder, posso afirmar isso, mas quanto ao verão e além disso, é difícil para mim me adiantar muito, mas certamente ele é importante para nós e definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder.” O capitão entrou em campo precisando de apenas uma assistência para igualar o recorde de longa data de David Beckham, mas deu duas, elevando sua contagem na temporada para 16 assistências em 27 partidas da Premier League — um feito notável quando comparado às 31 partidas disputadas pela lenda inglesa na temporada 1999-2000.
Domínio estatístico e marcos históricos
O meio-campista tem sido a principal fonte de inspiração, somando 16 assistências e sete gols no total, apesar de uma lesão no tendão da coxa sofrida em dezembro. Além disso, o craque português tornou-se apenas o terceiro jogador na história do United a atingir 100 gols e 100 assistências, juntando-se a Wayne Rooney e Ryan Giggs nos livros de recordes. Carrick comentou: “Bruno vem fazendo isso há muito tempo. Nos momentos decisivos, ele geralmente está presente. Talvez ele consiga quebrar o recorde de uma única temporada... Isso acontece naturalmente, mas se ele conseguir, ele criou gols para nós, então ficarei feliz.”
- AFP
O que vem a seguir para o Manchester United?
Esta vitória crucial consolida a posição do United na terceira colocação, com 54 pontos, colocando o time três pontos à frente do Villa. Com oito partidas restantes, a disputa pelas quatro primeiras posições está se acirrando. O United enfrenta uma reta final desafiadora, incluindo uma viagem para enfrentar o Chelsea e um confronto decisivo em casa contra o Liverpool no início de maio. Enquanto Arsenal e Manchester City disputam o título, os Red Devils precisam manter a consistência contra times como Bournemouth, Leeds e Brentford. Com seu craque em forma recorde, o clube parece bem posicionado para retornar à competição de elite da Europa.
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