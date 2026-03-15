Michael Carrick envia uma mensagem firme ao Manchester United sobre o futuro de Bruno Fernandes antes da janela de transferências de verão

Ao falar com a imprensa, Carrick disse: “No que diz respeito ao clube e ao futuro, é difícil para mim me envolver muito nisso. O Bruno definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder, posso afirmar isso, mas quanto ao verão e além disso, é difícil para mim me adiantar muito, mas certamente ele é importante para nós e definitivamente não é alguém que gostaríamos de perder.” O capitão entrou em campo precisando de apenas uma assistência para igualar o recorde de longa data de David Beckham, mas deu duas, elevando sua contagem na temporada para 16 assistências em 27 partidas da Premier League — um feito notável quando comparado às 31 partidas disputadas pela lenda inglesa na temporada 1999-2000.