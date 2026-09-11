A atuação dominante no primeiro tempo permitiu que Carrick rodasse o elenco com tranquilidade e desse a Mason Mount seus primeiros minutos na temporada. Tielemans deu lugar a outro jogador no intervalo, enquanto Andrey Santos acabou substituindo Mainoo no meio do segundo tempo. Carrick fez questão de destacar rapidamente a força coletiva de seu elenco após o apito final.

"Acho que os quatro meio-campistas esta noite, para ser sincero, mantiveram o mesmo nível", explicou Carrick. "Obviamente, com Mason entrando no intervalo e Andrey. Foi ótimo colocar Mason de volta em campo depois de perder um curto período de tempo. E Andrey se encaixou fantasticamente bem.

"Kobbie e Youri jogaram mais minutos, e dá para ver o entrosamento. Acho que Youri se adaptou, e achei que ele foi realmente muito bem esta noite de novo.

"Kobbie tem sido realmente muito consistente o tempo todo, então temos opções realmente muito boas ali. É bom ver o entendimento entre todos eles, que podemos acionar quando precisarmos."