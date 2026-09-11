AFP
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Michael Carrick encontra sua fórmula "perfeita" para o Manchester United à medida que a parceria entre Kobbie Mainoo e Youri Tielemans floresce
Carrick elogia nova dupla de meio-campo
Carrick está encantado com o entrosamento florescente entre Mainoo e Tielemans. O treinador confiou à dupla a missão de dar sustentação ao meio-campo pelo terceiro jogo consecutivo durante a contundente vitória sobre o Sabah.
A dupla dominou o centro do gramado e ajudou a garantir uma vantagem convincente de 3 a 0 no intervalo. Essa folga confortável permitiu que Carrick fizesse mudanças amplas, poupando seus principais jogadores antes de uma sequência cheia de compromissos.
Mainoo e Tielemans estão rapidamente se firmando como a parceria preferida para o meio-campo. A química crescente entre os dois e a disciplina tática estabeleceram uma base sólida para o sucesso da equipe no início da temporada.
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As opções estão aumentando no meio-campo
A atuação dominante no primeiro tempo permitiu que Carrick rodasse o elenco com tranquilidade e desse a Mason Mount seus primeiros minutos na temporada. Tielemans deu lugar a outro jogador no intervalo, enquanto Andrey Santos acabou substituindo Mainoo no meio do segundo tempo. Carrick fez questão de destacar rapidamente a força coletiva de seu elenco após o apito final.
"Acho que os quatro meio-campistas esta noite, para ser sincero, mantiveram o mesmo nível", explicou Carrick. "Obviamente, com Mason entrando no intervalo e Andrey. Foi ótimo colocar Mason de volta em campo depois de perder um curto período de tempo. E Andrey se encaixou fantasticamente bem.
"Kobbie e Youri jogaram mais minutos, e dá para ver o entrosamento. Acho que Youri se adaptou, e achei que ele foi realmente muito bem esta noite de novo.
"Kobbie tem sido realmente muito consistente o tempo todo, então temos opções realmente muito boas ali. É bom ver o entendimento entre todos eles, que podemos acionar quando precisarmos."
Sesko oferece uma ameaça ofensiva diferente
Enquanto o meio-campo deu a base, os atacantes seguiram sendo impiedosos no terço final. Sesko marcou em sua primeira partida como titular na temporada ao balançar as redes pelo segundo jogo consecutivo.
O atacante esloveno perdeu a pré-temporada devido a uma lesão na canela sofrida no fim da última temporada. No entanto, ele já está redescobrindo a forma prolífica que demonstrou de maneira consistente sob o comando de Carrick durante a campanha anterior.
"Ele definitivamente oferece um tipo diferente de ameaça. Acho que essa é a beleza disso, que nós sabemos o que Ben nos oferece", observou Carrick. "Não há muitos por aí que te entreguem o que o Ben entrega em termos de porte físico, fisicalidade, jogar na última linha, a velocidade para atacar as costas.
"Ele é uma ameaça real. É ótimo tê-lo de volta a esse nível depois de trabalhar para recuperar a forma física. Alguns gols, boas atuações, bons minutos em campo, então estou realmente satisfeito com a maneira como ele vem evoluindo."
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Ganhando embalo para a temporada que vem
A comissão técnica continuará a administrar cuidadosamente a carga de trabalho de Sesko à medida que ele recupera o ritmo de jogo nas próximas semanas. Com Mount voltando após sua breve ausência e Santos se integrando sem problemas, o elenco conta com uma profundidade impressionante. Carrick agora tem uma ampla gama de opções confiáveis no meio-campo e no ataque para rodar diante de uma sequência exigente de partidas.
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