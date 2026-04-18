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Michael Carrick elogia a “atitude de primeira linha” do Manchester United, enquanto os Red Devils reforçam as esperanças na Liga dos Campeões com uma vitória “merecida” sobre o Chelsea
Os Red Devils resistem à tempestade em Londres
Apesar de ter sido dominado durante grande parte da partida, o United demonstrou uma resiliência que se tornou uma marca registrada da era Carrick. O Chelsea registrou 21 chutes contra quatro do United e acertou a trave em três ocasiões, mas os visitantes mantiveram a disciplina para garantir um resultado que os coloca 10 pontos à frente dos Blues, que ocupam a sexta colocação.
Em entrevista ao Match of the Day após o apito final, Carrick expressou seu orgulho pela forma como seu time lidou com a pressão. “Achamos que foi merecido. Os contratempos que tivemos nos últimos dias, a dupla de zagueiros que montamos – seria um desafio, mas senti que a defesa foi imensa em circunstâncias difíceis”, disse o técnico do United.
“Parecíamos perigosos nos contra-ataques. O desempenho, para vir aqui e vencer, exigiu que fôssemos disciplinados, e a atitude foi de primeira para mim esta noite, e conseguimos a vitória, com a qual estamos muito felizes.”
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Fernandes dá o exemplo
Embora Matheus Cunha tenha marcado o gol decisivo, foi o capitão Bruno Fernandes quem recebeu elogios por uma atuação incansável, que combinou criatividade com garra defensiva. O jogador da seleção portuguesa deu a assistência para o gol da vitória e foi um verdadeiro pesadelo para o Chelsea, conquistando o prêmio de Melhor Jogador da Partida por seu desempenho em todo o campo.
Fernandes refletiu sobre a importância do resultado após uma sequência irregular de resultados. Em entrevista à TNT Sports, ele disse: “É uma sensação incrível para nós; precisávamos nos recuperar. Não se trata apenas do Leeds; tivemos dois jogos que não vencemos. Sabíamos que precisávamos fazer uma grande partida porque o Chelsea é um time bom. É importante para nós porque nosso objetivo é ficar entre os quatro primeiros; abrir vantagem é perfeito para nós.”
A pressão aumenta para o Chelsea e Rosenior
Para Liam Rosenior e o Chelsea, a derrota marca um ponto baixo histórico, já que a equipe vem de quatro derrotas consecutivas na Premier League sem marcar um único gol. Os Blues não tiveram a eficácia necessária para superar Senne Lammens no gol do United, deixando a torcida de Stamford Bridge frustrada ao apito final.
Rosenior manteve-se desafiador, apesar da pressão crescente sobre seu cargo. “É muito difícil. Hoje eles tiveram um chute a gol enquanto estávamos com 10 jogadores. Fizemos uma onda atrás da outra de ataques e acertamos a trave, acho que quatro vezes”, disse o técnico do Chelsea. “Não quero que minha equipe sinta que as coisas estão contra nós. Temos que continuar lutando. Temos que defender melhor naquele momento. Não fazemos isso e somos punidos. No momento, qualquer pequeno erro que cometemos e a bola acaba no fundo da nossa rede, e isso tem que mudar.”
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A revolução tática de Carrick continua
A vitória destaca ainda mais o notável impacto que Carrick tem causado desde que assumiu o comando. O Manchester United já soma oito vitórias em 12 jogos sob sua orientação, igualando o total de vitórias alcançado nos primeiros 21 jogos da temporada. O técnico fez questão de aproveitar o momento, mas insistiu que sua equipe deve permanecer focada na tarefa que tem pela frente.