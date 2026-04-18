Michael Carrick elogia a “atitude de primeira linha” do Manchester United, enquanto os Red Devils reforçam as esperanças na Liga dos Campeões com uma vitória “merecida” sobre o Chelsea

Apesar de ter sido dominado durante grande parte da partida, o United demonstrou uma resiliência que se tornou uma marca registrada da era Carrick. O Chelsea registrou 21 chutes contra quatro do United e acertou a trave em três ocasiões, mas os visitantes mantiveram a disciplina para garantir um resultado que os coloca 10 pontos à frente dos Blues, que ocupam a sexta colocação.

Em entrevista ao Match of the Day após o apito final, Carrick expressou seu orgulho pela forma como seu time lidou com a pressão. “Achamos que foi merecido. Os contratempos que tivemos nos últimos dias, a dupla de zagueiros que montamos – seria um desafio, mas senti que a defesa foi imensa em circunstâncias difíceis”, disse o técnico do United.

“Parecíamos perigosos nos contra-ataques. O desempenho, para vir aqui e vencer, exigiu que fôssemos disciplinados, e a atitude foi de primeira para mim esta noite, e conseguimos a vitória, com a qual estamos muito felizes.”