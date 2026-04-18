Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Michael Carrick elogia a “atitude de primeira linha” do Manchester United, enquanto os Red Devils reforçam as esperanças na Liga dos Campeões com uma vitória “merecida” sobre o Chelsea

Manchester United
Premier League
M. Carrick
Chelsea
Chelsea x Manchester United

Michael Carrick elogiou a “atitude de primeira linha” do seu time do Manchester United após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge. O gol de Matheus Cunha, com assistência de um inspirado Bruno Fernandes, fez a diferença, enquanto os Red Devils consolidavam sua posição na briga por uma vaga na Liga dos Campeões.

  • Os Red Devils resistem à tempestade em Londres

    Apesar de ter sido dominado durante grande parte da partida, o United demonstrou uma resiliência que se tornou uma marca registrada da era Carrick. O Chelsea registrou 21 chutes contra quatro do United e acertou a trave em três ocasiões, mas os visitantes mantiveram a disciplina para garantir um resultado que os coloca 10 pontos à frente dos Blues, que ocupam a sexta colocação.

    Em entrevista ao Match of the Day após o apito final, Carrick expressou seu orgulho pela forma como seu time lidou com a pressão. “Achamos que foi merecido. Os contratempos que tivemos nos últimos dias, a dupla de zagueiros que montamos – seria um desafio, mas senti que a defesa foi imensa em circunstâncias difíceis”, disse o técnico do United.

    “Parecíamos perigosos nos contra-ataques. O desempenho, para vir aqui e vencer, exigiu que fôssemos disciplinados, e a atitude foi de primeira para mim esta noite, e conseguimos a vitória, com a qual estamos muito felizes.”

    • Publicidade
  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fernandes dá o exemplo

    Embora Matheus Cunha tenha marcado o gol decisivo, foi o capitão Bruno Fernandes quem recebeu elogios por uma atuação incansável, que combinou criatividade com garra defensiva. O jogador da seleção portuguesa deu a assistência para o gol da vitória e foi um verdadeiro pesadelo para o Chelsea, conquistando o prêmio de Melhor Jogador da Partida por seu desempenho em todo o campo.

    Fernandes refletiu sobre a importância do resultado após uma sequência irregular de resultados. Em entrevista à TNT Sports, ele disse: “É uma sensação incrível para nós; precisávamos nos recuperar. Não se trata apenas do Leeds; tivemos dois jogos que não vencemos. Sabíamos que precisávamos fazer uma grande partida porque o Chelsea é um time bom. É importante para nós porque nosso objetivo é ficar entre os quatro primeiros; abrir vantagem é perfeito para nós.”

  • A pressão aumenta para o Chelsea e Rosenior

    Para Liam Rosenior e o Chelsea, a derrota marca um ponto baixo histórico, já que a equipe vem de quatro derrotas consecutivas na Premier League sem marcar um único gol. Os Blues não tiveram a eficácia necessária para superar Senne Lammens no gol do United, deixando a torcida de Stamford Bridge frustrada ao apito final.

    Rosenior manteve-se desafiador, apesar da pressão crescente sobre seu cargo. “É muito difícil. Hoje eles tiveram um chute a gol enquanto estávamos com 10 jogadores. Fizemos uma onda atrás da outra de ataques e acertamos a trave, acho que quatro vezes”, disse o técnico do Chelsea. “Não quero que minha equipe sinta que as coisas estão contra nós. Temos que continuar lutando. Temos que defender melhor naquele momento. Não fazemos isso e somos punidos. No momento, qualquer pequeno erro que cometemos e a bola acaba no fundo da nossa rede, e isso tem que mudar.”

  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A revolução tática de Carrick continua

    A vitória destaca ainda mais o notável impacto que Carrick tem causado desde que assumiu o comando. O Manchester United já soma oito vitórias em 12 jogos sob sua orientação, igualando o total de vitórias alcançado nos primeiros 21 jogos da temporada. O técnico fez questão de aproveitar o momento, mas insistiu que sua equipe deve permanecer focada na tarefa que tem pela frente.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE