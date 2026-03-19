Michael Carrick e Wayne Rooney assistem à classificação do time sub-18 do Manchester United para as semifinais da FA Youth Cup, enquanto um novo jovem prodígio ofusca JJ Gabriel

O “Teatro dos Sonhos” fez jus ao seu nome, com algumas das figuras mais condecoradas do Manchester United retornando para apoiar a próxima geração. Rooney e o técnico interino Carrick lideraram uma lista de convidados repleta de estrelas, que incluiu John O’Shea e Darron Gibson, todos reunidos para assistir aos jovens Red Devils enfrentarem uma tensa partida das quartas de final.

Rooney estava acompanhado por sua esposa, Coleen, para apoiar seu filho Kai, que foi escalado entre os reservas para a partida. O compromisso com a base foi ainda mais destacado pela presença do goleiro da equipe principal, Tom Heaton, e do diretor de futebol, Jason Wilcox, à medida que o clube continua a priorizar seu famoso sistema de formação de jovens talentos.