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Michael Carrick e Wayne Rooney assistem à classificação do time sub-18 do Manchester United para as semifinais da FA Youth Cup, enquanto um novo jovem prodígio ofusca JJ Gabriel
Lendas dos Red Devils voltam a Old Trafford
O “Teatro dos Sonhos” fez jus ao seu nome, com algumas das figuras mais condecoradas do Manchester United retornando para apoiar a próxima geração. Rooney e o técnico interino Carrick lideraram uma lista de convidados repleta de estrelas, que incluiu John O’Shea e Darron Gibson, todos reunidos para assistir aos jovens Red Devils enfrentarem uma tensa partida das quartas de final.
Rooney estava acompanhado por sua esposa, Coleen, para apoiar seu filho Kai, que foi escalado entre os reservas para a partida. O compromisso com a base foi ainda mais destacado pela presença do goleiro da equipe principal, Tom Heaton, e do diretor de futebol, Jason Wilcox, à medida que o clube continua a priorizar seu famoso sistema de formação de jovens talentos.
Ajayi rouba a cena
Embora a expectativa pré-jogo se concentrasse fortemente no prolífico JJ Gabriel, foi Noah Ajayi quem acabou sendo o herói da partida. O ponta de 17 anos abriu o placar com um impressionante chute de longa distância, marcando seu quarto gol nos últimos três jogos em todas as competições e provando que é uma força a ser reconhecida.
O desempenho de Ajayi foi marcado por mais do que apenas seus gols; seu trabalho defensivo ofereceu uma saída vital enquanto Gabriel era neutralizado pelo disciplinado meio-campo do Sunderland. Essa mudança tática deu a Ajayi a liberdade de impulsionar o United para frente, demonstrando a profundidade do talento à disposição do técnico Darren Fletcher.
Chido Obi marca um gol decisivo em seu retorno
A noite também marcou o retorno bem-sucedido de Chido Obi após um período de afastamento devido a uma concussão. O atacante não demonstrou sinais de falta de ritmo, exibindo instintos de artilheiro de elite para empatar o placar em 2 a 2, depois que o Sunderland havia ameaçado brevemente causar uma surpresa com gols de Tom Proctor e Felix Scott. O desenvolvimento físico e a melhora na movimentação de Obi ficaram evidentes, especialmente quando ele combinou com Gabriel para preparar o terreno para o gol decisivo de Nathaniel Junior Brown.
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De olho nas semifinais
O United marcou um confronto emocionante nas semifinais contra o Crystal Palace, previsto para 11 de abril. As duas equipes estão se tornando adversárias habituais, já que também devem se enfrentar na final da Copa da Premier League no mês que vem, em uma temporada que promete ser decisiva para esta categoria etária.
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