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Michael Carrick é o novo técnico! O Manchester United anuncia a contratação do ex-meio-campista após garantir o retorno à Liga dos Campeões
O mentor interino retribui a confiança da diretoria
O ex-técnico do Middlesbrough assumiu o comando em 13 de janeiro, num período de intensa transição institucional. Carrick orquestrou uma impressionante reviravolta tática em Old Trafford, levando os Red Devils a 11 vitórias em 16 partidas, garantindo assim o terceiro lugar no campeonato. Uma emocionante vitória no fim de semana sobre o Nottingham Forest selou matematicamente o retorno do time à elite europeia, com o United acumulando 36 pontos — o maior número da liga — ao longo de seu curto mandato.
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Carrick revela suas ambições de conquistar títulos de elite
Ao refletir sobre a grande responsabilidade de assumir o comando definitivo de seu antigo clube, após cinco meses de grande sucesso como técnico interino, o multicampeão da Premier League expressou imenso orgulho. Em declaração ao site oficial doclube, Carrick disse: “Desde o momento em que cheguei aqui, há 20 anos, senti a magia do Manchester United. Assumir a responsabilidade de liderar nosso especial clube de futebol me enche de imenso orgulho.
“Ao longo dos últimos cinco meses, este grupo de jogadores mostrou que é capaz de atingir os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui. Agora é hora de seguirmos em frente juntos novamente, com ambição e um claro senso de propósito. O Manchester United e nossos incríveis torcedores merecem disputar as maiores honras novamente.”
Diretor apoia a transformação da identidade
A diretoria do clube sentiu-se compelida a oferecer ao lendário meio-campista o cargo definitivo depois que ele rapidamente restabeleceu uma cultura vencedora e coesa em Carrington. Destacando como o plano tático do técnico se alinha perfeitamente à identidade histórica da instituição, o diretor de futebol Jason Wilcox acrescentou: “Michael conquistou de pleno direito a oportunidade de continuar liderando nossa equipe masculina.
Durante o tempo em que ele ocupou o cargo, vimos resultados positivos em campo, mas, mais do que isso, uma abordagem que se alinha aos valores, tradições e história do clube. As conquistas de Michael ao levar o clube de volta à Liga dos Campeões não devem ser subestimadas. Ele construiu um forte vínculo com os jogadores e pode se orgulhar da cultura vencedora em Carrington e no vestiário, que continuamos a construir.”
- AFP
As prioridades da janela de transferências de verão se aproximam
A tarefa imediata de Carrick passa da sobrevivência no curto prazo para a complexa reorganização do elenco, à medida que a próxima janela de transferências de verão se aproxima. Tendo sido indicado para a lista dos candidatos ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Premier League, ele deve agora elaborar um rigoroso programa de pré-temporada capaz de sustentar tanto a disputa pelo título nacional quanto uma exigente campanha europeia em várias frentes. O foco administrativo volta-se inteiramente para a identificação de alvos de elite para o verão, a fim de reforçar a profundidade do elenco antes do início do calendário de pré-temporada.