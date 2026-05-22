Ao refletir sobre a grande responsabilidade de assumir o comando definitivo de seu antigo clube, após cinco meses de grande sucesso como técnico interino, o multicampeão da Premier League expressou imenso orgulho. Em declaração ao site oficial doclube, Carrick disse: “Desde o momento em que cheguei aqui, há 20 anos, senti a magia do Manchester United. Assumir a responsabilidade de liderar nosso especial clube de futebol me enche de imenso orgulho.

“Ao longo dos últimos cinco meses, este grupo de jogadores mostrou que é capaz de atingir os padrões de resiliência, união e determinação que exigimos aqui. Agora é hora de seguirmos em frente juntos novamente, com ambição e um claro senso de propósito. O Manchester United e nossos incríveis torcedores merecem disputar as maiores honras novamente.”