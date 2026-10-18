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Michael Carrick dá pistas sobre onda de contratações do Manchester United em janeiro após desabafo de Lisandro Martinez
Frustração chega ao limite em Madri
A tensão aumentou depois que o Manchester United perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid. Gols de Pablo Barrios e Ademola Lookman impuseram ao Manchester United sua terceira derrota em cinco partidas, aumentando a pressão sobre Carrick.
Logo após a partida, Martinez criticou abertamente a cúpula do clube. O defensor argentino demonstrou profunda frustração com o que considera uma falta de reforços para o elenco, argumentando que os níveis atuais de investimento limitam seriamente a capacidade da equipe de competir em todas as competições.
A situação se agravou rapidamente e levou a uma medida disciplinar interna. Martinez recebeu uma multa e foi convocado para uma reunião na quinta-feira com Carrick e dirigentes do clube para resolver a questão, depois de fazer um pedido formal de desculpas em público 48 horas após seu desabafo inicial.
- AFP
Carrick confirma planos para a janela de transferências de inverno
Apesar do atrito interno, Carrick reconheceu as preocupações do defensor ao sinalizar uma estratégia ativa para a janela de transferências de janeiro. Em entrevista à Sky Sports, o técnico do United falou sobre a necessidade de avaliar as opções do clube no meio da temporada.
Ele explicou: “Quando chegar a próxima janela de transferências, queremos nos planejar e aproveitá-la da melhor forma. Ainda não sabemos exatamente o que isso vai significar neste momento. Mas, sem dúvida, haverá oportunidades, porque a janela estará aberta. Então, certamente vamos avaliar isso e tentar sair mais fortes, seja de que maneira for.”
United deixa para trás drama interno
O técnico do United tentou, então, pôr fim aos rumores de um racha no vestiário. Ele afirmou: “Há muita gente dizendo muita coisa. Profissionais e ex-profissionais, mas isso não significa que saibam o que está acontecendo aqui. Os jogadores confiam totalmente em mim. Só porque pessoas de fora falam, não quer dizer que seja verdade. Estou dizendo a verdade.
“O elenco [na sexta-feira] estava em um momento fantástico, melhor do que eu via há algum tempo, na verdade. É simples assim. Isso não afetou [o espírito do grupo], estou dizendo. Estamos bem. Como grupo, seguimos em frente. Isso realmente não é um drama para o grupo. O elenco treinou muito bem e está animado.”
Ao falar especificamente sobre a situação de Martinez, ele concluiu: “Foi bem simples. Entendemos a situação. Licha entendeu que cometeu um erro. Temos uma sensação muito boa por parte do clube. Percebemos no grupo que queremos fazer algo diante dessa situação. Seguimos em frente. De verdade. Há um novo ânimo no grupo.”
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Foco se volta para o teste contra o Leeds United
A prioridade imediata de Carrick é interromper a preocupante queda de rendimento de sua equipe. No domingo, o time terá um confronto decisivo contra o Leeds United, uma oportunidade importante para calar os críticos e recuperar o embalo do início da temporada.
Apesar das recentes medidas disciplinares, Martinez continua na disputa por uma vaga entre os titulares neste fim de semana. Uma atuação convincente tanto do jogador quanto da equipe será essencial para estabilizar o elenco antes da abertura da janela de transferências de inverno.
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