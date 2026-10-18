A tensão aumentou depois que o Manchester United perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid. Gols de Pablo Barrios e Ademola Lookman impuseram ao Manchester United sua terceira derrota em cinco partidas, aumentando a pressão sobre Carrick.

Logo após a partida, Martinez criticou abertamente a cúpula do clube. O defensor argentino demonstrou profunda frustração com o que considera uma falta de reforços para o elenco, argumentando que os níveis atuais de investimento limitam seriamente a capacidade da equipe de competir em todas as competições.

A situação se agravou rapidamente e levou a uma medida disciplinar interna. Martinez recebeu uma multa e foi convocado para uma reunião na quinta-feira com Carrick e dirigentes do clube para resolver a questão, depois de fazer um pedido formal de desculpas em público 48 horas após seu desabafo inicial.



