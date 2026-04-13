Getty Images Sport
Traduzido por
Michael Carrick dá notícias sobre o contrato de Kobbie Mainoo, com o meio-campista do Manchester United prestes a receber um grande aumento salarial
Aumento salarial significativo para Mainoo
O jogador da seleção inglesa está prestes a fechar um acordo que quadruplicará seu salário semanal, passando de aproximadamente 25 mil libras para 120 mil libras, e prolongará sua permanência no clube até depois de 2027. Esse desdobramento marca uma reviravolta significativa na carreira de Mainoo, que anteriormente vinha enfrentando dificuldades para garantir minutos regulares durante a breve passagem de Ruben Amorim pelo comando. Desde que Carrick assumiu o comando, o jogador formado na base recuperou seu papel como pilar fundamental do meio-campo, sendo titular em todas as partidas da Premier League sob o comando do técnico interino.
- AFP
Negociações em andamento
Carrick demonstrou total confiança nas negociações em andamento, observando que o clube mantém a calma apesar do grande interesse em torno de uma das maiores promessas da Europa. A chegada do técnico coincidiu com um período de estabilidade que permitiu à diretoria concentrar-se em garantir seus ativos de longo prazo.
Ao abordar o status atual da negociação, o técnico de 41 anos afirmou, conforme citado pelo Guardian: “Estamos chegando perto, então estamos otimistas quanto a isso. Estamos tranquilos, mas otimistas, e o tempo dirá como isso vai acabar. Mas, no momento, estamos em uma boa posição.”
Em busca dos padrões de excelência
Embora garantir a contratação de Mainoo continue sendo uma prioridade, Carrick está totalmente focado em levar o United de volta à Liga dos Campeões após uma temporada turbulenta. Antes da visita crucial do Leeds na segunda-feira — o mesmo adversário cujo confronto em 4 de janeiro levou à demissão de Amorim —, perguntaram ao técnico interino se não conseguir garantir uma vaga entre os quatro primeiros seria considerado aceitável.
Refletindo sobre os objetivos do clube e sua própria nomeação inesperada enquanto estava de férias em Barbados, o técnico de 41 anos insistiu: “Eu não aceitaria isso, não. Mas não se trata tanto de aceitar, e sim de tentar terminar o mais alto possível. Vamos ver como nos saímos.
“Eu assisti aos jogos, mas não havia realmente nenhum sinal disso naquela fase, então eu estava torcendo de longe e aproveitando o tempo com a família. É por isso que nunca podemos dar nada como garantido e por que vivemos o presente e continuamos tentando melhorar.”
- Getty
Definição de rodagem
O United ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, com 55 pontos, mantendo uma vantagem significativa de sete pontos sobre o Chelsea, sexto colocado, e com um jogo a menos a disputar contra o Leeds nesta segunda-feira. Essa vantagem é vital, já que a primeira divisão inglesa se prepara para atribuir cinco vagas na Liga dos Campeões por meio da Vaga de Desempenho Europeu (EPS). Após o clássico contra o United, Carrick terá de lidar com uma agenda exigente, que inclui confrontos contra o Chelsea e o Brentford em abril, antes de uma reta final decisiva em maio contra Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest e Brighton.