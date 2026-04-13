Michael Carrick dá notícias sobre o contrato de Kobbie Mainoo, com o meio-campista do Manchester United prestes a receber um grande aumento salarial

Embora garantir a contratação de Mainoo continue sendo uma prioridade, Carrick está totalmente focado em levar o United de volta à Liga dos Campeões após uma temporada turbulenta. Antes da visita crucial do Leeds na segunda-feira — o mesmo adversário cujo confronto em 4 de janeiro levou à demissão de Amorim —, perguntaram ao técnico interino se não conseguir garantir uma vaga entre os quatro primeiros seria considerado aceitável.

Refletindo sobre os objetivos do clube e sua própria nomeação inesperada enquanto estava de férias em Barbados, o técnico de 41 anos insistiu: “Eu não aceitaria isso, não. Mas não se trata tanto de aceitar, e sim de tentar terminar o mais alto possível. Vamos ver como nos saímos.

“Eu assisti aos jogos, mas não havia realmente nenhum sinal disso naquela fase, então eu estava torcendo de longe e aproveitando o tempo com a família. É por isso que nunca podemos dar nada como garantido e por que vivemos o presente e continuamos tentando melhorar.”