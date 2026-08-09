Michael Carrick dá atualização sobre lesão de Mason Mount após meio-campista sair mancando de amistoso contra o PSG

Os torcedores do United prenderam a respiração coletivamente no sábado, quando Mount foi obrigado a deixar o campo cedo durante o empate por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain, em Gotemburgo. O jogador de 27 anos, cuja passagem por Old Trafford foi significativamente prejudicada por problemas físicos, ficou em campo por menos de 20 minutos antes de sair mancando para ser substituído pelo jovem Tyler Fletcher.

Desde sua badalada transferência do Chelsea em 2023, Mount tem sido atormentado por uma série de lesões infelizes que o impediram de encontrar sua melhor forma em Manchester. Ele conseguiu apenas 25 partidas como titular na Premier League de um total possível de 114 durante seu período no clube.