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Michael Carrick dá atualização sobre lesão de Mason Mount após meio-campista sair mancando de amistoso contra o PSG
Problemas de lesão de Mount continuam
Os torcedores do United prenderam a respiração coletivamente no sábado, quando Mount foi obrigado a deixar o campo cedo durante o empate por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain, em Gotemburgo. O jogador de 27 anos, cuja passagem por Old Trafford foi significativamente prejudicada por problemas físicos, ficou em campo por menos de 20 minutos antes de sair mancando para ser substituído pelo jovem Tyler Fletcher.
Desde sua badalada transferência do Chelsea em 2023, Mount tem sido atormentado por uma série de lesões infelizes que o impediram de encontrar sua melhor forma em Manchester. Ele conseguiu apenas 25 partidas como titular na Premier League de um total possível de 114 durante seu período no clube.
- Getty Images Sport
Carrick minimiza temores sobre lesão de Mount
Ao falar com a imprensa sobre a condição do meio-campista, Carrick explicou: "Ele levou uma pancada. Nós só queríamos ter cuidado e preservá-lo. Tivemos sorte com lesões até agora, então queríamos ter cuidado."
Em um vídeo compartilhado pelo jornalista Samuel Luckhurst, o ex-jogador do Chelsea foi visto depois andando normalmente enquanto seguia para o ônibus da equipe, o que sugere que o problema não é tão grave quanto se temia inicialmente.
Sentimentos mistos no empate sem gols em Gotemburgo
Enquanto o foco seguia na saúde de Mount, a partida em si representou um teste duro para o time de Carrick contra os bicampeões europeus consecutivos. O PSG abriu o placar cedo com Ibrahim Mbaye, ligado ao Liverpool, mas o United reagiu bem e acabou arrancando um empate graças a um gol de Bryan Mbeumo.
Ao refletir sobre a atuação, Carrick disse à MUTV: "Gostei. Bom desafio. Um pouco diferente pela forma como eles jogam. Deveríamos ter marcado mais gols. Às vezes é bom para os garotos terem que resolver os problemas e encontrar o próprio caminho, e achei que fizemos isso. Isso também os prepara para a temporada."
- Getty
Treinando para a estreia na Premier League
Com apenas mais dois compromissos pela frente, a preparação de pré-temporada do United entra em sua fase final decisiva antes da estreia na Premier League contra o recém-promovido Hull City, em 22 de agosto. Após a saída de graça do veterano Casemiro, o verão já tem sido movimentado em termos de transição em Carrington.
O clube agiu de forma proativa para reforçar o meio-campo com as contratações de Youri Tielemans e Andrey Santos, e, enquanto Michael Carrick trabalha para integrar esses novos rostos, ter Mount em plena forma será central para seu plano tático quando a ação competitiva começar.
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