Michael Carrick critica com veemência “uma das piores decisões que já vi”, enquanto o Manchester United, com dez jogadores, sofre derrota em casa para o Leeds

O técnico do United concentrou suas frustrações pós-jogo em dois momentos decisivos, começando por uma falta com o antebraço não punida contra Leny Yoro na jogada que antecedeu o primeiro gol do Leeds. No entanto, sua crítica mais contundente foi reservada à decisão de expulsar Martinez por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin, após uma revisão do VAR.

Em entrevista à Sky Sports sobre a consistência da arbitragem e o incidente do cartão vermelho, Carrick disse: “Não começamos o jogo particularmente bem. Obviamente sofremos o gol quando Leny Yoro levou uma cotovelada na nuca e eles marcaram o primeiro gol.

“Eles não decidiram reverter essa decisão. Esse foi um momento crucial na partida. Não estávamos no ritmo certo, não estávamos em sintonia; tivemos alguns momentos, mas não estávamos bem durante grande parte do primeiro tempo.

“Mas no segundo tempo, achei que os rapazes, pela maneira como agiram, mantiveram-se positivos e lutaram para conseguir algo depois de outra decisão chocante, chocante, de expulsar [Lisandro Martinez]. Por dois jogos seguidos tivemos decisões como essa contra nós, mas essa foi uma das piores que já vi.”