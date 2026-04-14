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Michael Carrick critica com veemência “uma das piores decisões que já vi”, enquanto o Manchester United, com dez jogadores, sofre derrota em casa para o Leeds
A fortaleza de Old Trafford foi conquistada
O Leeds conquistou sua primeira vitória no campeonato em Old Trafford desde 1981, infligindo a Carrick sua primeira derrota em casa como técnico do United. Os visitantes assumiram o controle logo no início com dois gols de Noah Okafor, aproveitando o fraco desempenho dos anfitriões no primeiro tempo. Embora Casemiro tenha descontado após o cartão vermelho recebido por Lisandro Martínez, o United não conseguiu empatar no final da partida, encerrando assim sua sequência de 18 jogos sem derrota em casa contra seus rivais.
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Carrick critica a intervenção do VAR
O técnico do United concentrou suas frustrações pós-jogo em dois momentos decisivos, começando por uma falta com o antebraço não punida contra Leny Yoro na jogada que antecedeu o primeiro gol do Leeds. No entanto, sua crítica mais contundente foi reservada à decisão de expulsar Martinez por ter puxado o cabelo de Dominic Calvert-Lewin, após uma revisão do VAR.
Em entrevista à Sky Sports sobre a consistência da arbitragem e o incidente do cartão vermelho, Carrick disse: “Não começamos o jogo particularmente bem. Obviamente sofremos o gol quando Leny Yoro levou uma cotovelada na nuca e eles marcaram o primeiro gol.
“Eles não decidiram reverter essa decisão. Esse foi um momento crucial na partida. Não estávamos no ritmo certo, não estávamos em sintonia; tivemos alguns momentos, mas não estávamos bem durante grande parte do primeiro tempo.
“Mas no segundo tempo, achei que os rapazes, pela maneira como agiram, mantiveram-se positivos e lutaram para conseguir algo depois de outra decisão chocante, chocante, de expulsar [Lisandro Martinez]. Por dois jogos seguidos tivemos decisões como essa contra nós, mas essa foi uma das piores que já vi.”
Análise de uma expulsão questionável
A expulsão de Martinez acabou sendo o ponto alto da noite, especialmente porque o argentino estava voltando aos gramados após dois meses afastado por lesão. Carrick argumentou que o contato foi acidental e não apresentou a agressividade necessária para um cartão vermelho direto, principalmente após a intervenção do VAR.
Expandindo sua descrença em relação aos detalhes específicos do incidente, Carrick acrescentou: “Você pode dar uma cotovelada em Leny Yoro no primeiro gol, com o braço obviamente inclinado; você pode jogar o braço na cara de Martinez e, então, como ele fica desequilibrado por causa disso, ele meio que se agarra, meio que toca a parte de trás do cabelo dele, o que faz com que o elástico se solte.
“Eu nem sei como isso parece. Não é um puxão, não é um empurrão, não é agressivo. Ele toca e é expulso. Pior de tudo, a decisão é revertida, um erro claro e óbvio. Chocante.”
A disputa pela Liga dos Campeões se acirra
Os Red Devils precisam agora se preparar para a viagem a Stamford Bridge, onde enfrentarão o Chelsea no sábado, sem Martinez, que está suspenso. A equipe de Carrick ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, com 55 pontos, sete à frente do Chelsea, sexto colocado, que sofreu uma derrota por 3 a 0 em casa para o Manchester City no domingo. Com a Premier League prestes a receber cinco vagas na Liga dos Campeões por meio do European Performance Spot, o United precisa de soluções defensivas imediatas para garantir sua posição, faltando apenas seis partidas para o fim do campeonato.