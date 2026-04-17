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Michael Carrick, conhecido por sua classe, foi aconselhado a adotar as táticas de "governo pelo medo" de Sir Alex Ferguson no Manchester United
Carrick é instado a mostrar seu lado agressivo
Carrick foi informado de que precisa canalizar seu lado Ferguson para tirar o melhor proveito de um elenco do United que carece de consistência. Apesar de um início promissor em seu mandato interino, a recente derrota por 2 a 1 em casa para o Leeds United levantou dúvidas sobre a mentalidade do grupo.
O ex-ala do United, Sharpe, acredita que, embora a postura calma de Carrick tenha sido inicialmente uma lufada de ar fresco após a saída de Ruben Amorim, os jogadores agora precisam de uma abordagem mais firme. Os Red Devils estão atualmente em terceiro lugar na tabela da Premier League, mas têm enfrentado dificuldades em jogos em que sua concentração caiu.
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Sharpe exige um "chute na bunda"
Os padrões lendários da era Ferguson foram construídos com base na autoridade absoluta, uma característica que Sharpe sente que falta na atual estrutura de Old Trafford. Ele sugeriu que mesmo um jogador de "classe" como Carrick precisa ser capaz de intimidar seus jogadores quando o nível de desempenho cai.
“Michael Carrick e Sir Alex Ferguson são personalidades diametralmente opostas”, disse Sharpe ao site de apostas em futebol BetWright. “Carrick parece bastante calmo; os jogadores já falaram sobre sua abordagem quando ele chegou. Desde que ingressou no clube, ele os acolheu e identificou os pontos fortes de cada um. Ele era um jogador de classe e é um homem de classe, e isso continuará durante sua carreira como técnico.
“Sir Alex Ferguson era completamente diferente, ele governava pelo medo. Ele chegou e assustou todo mundo, e tinha um time agressivo. A espinha dorsal do time dele era imbatível, mas ele estava acima de todos, e isso extraiu o sucesso da equipe. Não dá para contestar o histórico de Sir Alex como técnico. O ideal seria que Carrick pegasse um pouco da agressividade de Sir Alex para dar um chute na bunda dos jogadores de vez em quando — que era o que eles precisavam durante e depois do jogo contra o Leeds.”
O recrutamento de verão continua sendo a prioridade
Além do estilo de gestão, Sharpe destacou que o departamento de contratações do United está sob imensa pressão para apresentar resultados na próxima janela de transferências. Ele observou que o desempenho do clube nesse aspecto tem sido “bem documentado” como fraco nas últimas temporadas e que são necessárias três ou quatro contratações de alto nível.
“O trabalho de contratações do Manchester United neste verão é fundamental”, acrescentou ele. “Não tem sido bom nos últimos anos — isso está bem documentado. Se conseguirem acertar, não estarão longe de disputar o título na próxima temporada.”
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Jogo decisivo em Stamford Bridge
Carrick enfrenta um teste imediato à sua liderança neste sábado, quando o United viaja a Londres para enfrentar o Chelsea, sexto colocado. A partida tem grande importância na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, especialmente agora que a quinta vaga para os clubes ingleses já foi confirmada.
O United entra em campo sem os zagueiros titulares Harry Maguire e Lisandro Martínez, suspensos, deixando Carrick com uma defesa enfraquecida. Após a decepção contra o Leeds, o técnico interino insistiu que o resultado “não abalará a confiança”, mas ele buscará uma reação muito mais agressiva de seus jogadores em Stamford Bridge.