Michael Carrick, conhecido por sua classe, foi aconselhado a adotar as táticas de "governo pelo medo" de Sir Alex Ferguson no Manchester United

Os padrões lendários da era Ferguson foram construídos com base na autoridade absoluta, uma característica que Sharpe sente que falta na atual estrutura de Old Trafford. Ele sugeriu que mesmo um jogador de "classe" como Carrick precisa ser capaz de intimidar seus jogadores quando o nível de desempenho cai.

“Michael Carrick e Sir Alex Ferguson são personalidades diametralmente opostas”, disse Sharpe ao site de apostas em futebol BetWright. “Carrick parece bastante calmo; os jogadores já falaram sobre sua abordagem quando ele chegou. Desde que ingressou no clube, ele os acolheu e identificou os pontos fortes de cada um. Ele era um jogador de classe e é um homem de classe, e isso continuará durante sua carreira como técnico.

“Sir Alex Ferguson era completamente diferente, ele governava pelo medo. Ele chegou e assustou todo mundo, e tinha um time agressivo. A espinha dorsal do time dele era imbatível, mas ele estava acima de todos, e isso extraiu o sucesso da equipe. Não dá para contestar o histórico de Sir Alex como técnico. O ideal seria que Carrick pegasse um pouco da agressividade de Sir Alex para dar um chute na bunda dos jogadores de vez em quando — que era o que eles precisavam durante e depois do jogo contra o Leeds.”