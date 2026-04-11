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Michael Carrick confirma que está liderando o planejamento de transferências do Manchester United para o verão, apesar da incerteza sobre seu futuro em Old Trafford
O técnico interino assume o comando
Carrick confirmou que está sendo consultado sobre as decisões de contratação e renovação de contratos de longo prazo do United, mesmo enquanto o clube continua avaliando suas opções para um técnico permanente. Desde que assumiu o lugar de Amorim em janeiro, o ex-meio-campista dos Red Devils vem apresentando uma sequência impressionante de resultados, levando a equipe a sete vitórias em 10 partidas e à terceira colocação na Premier League.
Apesar da falta de clareza quanto à sua própria posição após o fim da atual temporada, Carrick está totalmente imerso na parte administrativa da reconstrução do clube. Ao falar sobre seu envolvimento na recente decisão de renovar o contrato de Harry Maguire, Carrick deixou claro que não é apenas um substituto temporário até maio.
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O papel de Carrick na definição do elenco
“Certamente, na função que ocupo, há decisões que precisam ser tomadas”, explicou Carrick quando questionado sobre sua influência nas recentes mudanças do clube. “Eu disse isso assim que cheguei aqui: faço parte disso e, seja qual for o rumo que isso tome daqui para frente, continuarei fazendo parte.” Estou tentando melhorar as coisas e torná-las melhores o tempo todo. Certamente há conversas em diferentes direções e diferentes assuntos dos quais faço parte. E acho que deve ser assim mesmo, porque as coisas precisam ser feitas. Então, estou aqui para cuidar disso.”
Seus comentários sugerem um alto nível de confiança por parte da diretoria de Old Trafford. Embora uma classificação para a Liga dos Campeões aumentasse significativamente suas chances de assumir o cargo de forma permanente, o clube já está contando com sua experiência para garantir que não fique para trás em relação aos rivais durante um período de transição crucial.
Maguire pede investimentos para o verão
Maguire, que viveu um renascimento sob a orientação de Carrick, concordou com a opinião do técnico sobre a importância dos próximos meses. Após assinar seu novo contrato, o jogador da seleção inglesa enfatizou que os Red Devils precisam ser agressivos no mercado de transferências se quiserem diminuir a diferença para a elite da Premier League.
“Tivemos ótimos meses sob o comando do técnico”, disse Maguire. “Sinto que o elenco está começando a parecer um time forte. Mas este verão vai ser importante, muito, muito importante. Precisamos de mais jogadores, precisamos de mais qualidade, precisamos de jogadores para o time titular. Olhando para a Premier League no momento, acho que nos últimos anos tivemos obviamente o Manchester City, que era realmente difícil de alcançar, e antes do início da temporada, sabíamos que teríamos que somar pontos para ter alguma chance de alcançá-los.”
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Em busca da elite
O United estaria priorizando a contratação de um novo meio-campista central e de um atacante pela esquerda, à medida que se aproxima de uma janela de transferências que poderá definir a próxima era do clube. Maguire acredita que, com as contratações certas, o United poderá finalmente voltar a disputar o título e competir pelos maiores troféus do futebol mais uma vez.
“Acho que, olhando para a próxima temporada, temos que estar na posição em que, se acertarmos nas contratações e tudo correr bem daqui até o final da temporada, e continuarmos nessa trajetória, não haverá limite para o que podemos alcançar. Temos que estar na disputa para conquistar os grandes troféus”, acrescentou o zagueiro. Por enquanto, Carrick continua sendo o responsável por garantir que essa trajetória continue ascendente.