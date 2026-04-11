Michael Carrick confirma que está liderando o planejamento de transferências do Manchester United para o verão, apesar da incerteza sobre seu futuro em Old Trafford

Carrick confirmou que está sendo consultado sobre as decisões de contratação e renovação de contratos de longo prazo do United, mesmo enquanto o clube continua avaliando suas opções para um técnico permanente. Desde que assumiu o lugar de Amorim em janeiro, o ex-meio-campista dos Red Devils vem apresentando uma sequência impressionante de resultados, levando a equipe a sete vitórias em 10 partidas e à terceira colocação na Premier League.

Apesar da falta de clareza quanto à sua própria posição após o fim da atual temporada, Carrick está totalmente imerso na parte administrativa da reconstrução do clube. Ao falar sobre seu envolvimento na recente decisão de renovar o contrato de Harry Maguire, Carrick deixou claro que não é apenas um substituto temporário até maio.



