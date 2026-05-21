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Michael Carrick confirma que Casemiro não participará da última partida do Manchester United nesta temporada, em meio a rumores de transferência para o Inter Miami
Confirmada a despedida de Casemiro em Old Trafford
A carreira de Casemiro no United chegou oficialmente ao fim, com Carrick confirmando que o jogador de 34 anos não participará da última partida da temporada da Premier League. Depois de chegar do Real Madrid em uma transferência de grande repercussão no valor de até 70 milhões de libras em 2022, o experiente meio-campista está agora pronto para um novo capítulo longe do Teatro dos Sonhos, com a vitória por 3 a 2 no último fim de semana em casa contra o Nottingham Forest marcando sua última partida.
Ao falar sobre a decisão de deixar o pentacampeão da Liga dos Campeões de fora da viagem a Brighton, Carrick explicou: “Ficou meio que decidido que a semana passada seria seu último jogo. Acho que correu bem, tão bem quanto todos nós poderíamos ter esperado, para ser honesto, e ele tem sido fantástico. Já falei muito sobre o Case e o quanto ele tem feito de bom por mim desde que cheguei aqui e por todo o clube. Mas, sim, ficou decidido que era um bom momento para ele encerrar a carreira, de verdade.”
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A MLS surge como o próximo destino
Os rumores sobre uma possível transferência para a Major League Soccer se intensificaram, com o Inter Miami liderando a corrida para contratar o jogador da seleção brasileira em uma transferência sem custos neste verão. Casemiro parece disposto a trocar a Premier League pelo sol da Flórida após quatro anos em Old Trafford. Carrick observou que o jogador foi fundamental na decisão sobre sua saída antecipada da lista de convocados.
“Acho que simplesmente parecia o momento certo para o Case. Ele também fez parte disso. Há um elemento de equilíbrio em relação ao último jogo. Ainda não acabamos. A temporada ainda não acabou para nós. Estamos bem cientes disso”, acrescentou Carrick. A saída de Casemiro marca o fim de uma passagem em que ele proporcionou uma experiência vital ao meio-campo do United, ajudando o time a garantir um lugar entre os três primeiros nesta temporada.
O futuro de Carrick como treinador continua sendo a prioridade
Embora a saída de Casemiro já esteja definida, o futuro do próprio Carrick tem sido um dos principais assuntos em pauta. Depois de impressionar em sua função como técnico interino, espera-se que a lenda do United assine um contrato definitivo para permanecer no comando. Embora ainda não haja um anúncio formal, Carrick deu a entender que os torcedores não terão que esperar muito mais pela confirmação oficial de sua situação.
Ao abordar as negociações contratuais em andamento, Carrick disse com um sorriso: “Sim, foi dito que seria no final da temporada, não foi? Então, não estamos longe, faltam apenas alguns dias. Então, sim, eu disse a vocês outro dia que a clareza está praticamente ao virar da esquina e vai acontecer agora. Mas, neste momento, não posso realmente dar mais detalhes.”
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Condição física do elenco e preparativos para o último dia
Enquanto o United se prepara para sua última partida contra o Brighton, o time conta com um elenco relativamente intacto, embora um dos pilares da defesa continue fora de ação. Carrick confirmou que Matthijs de Ligt perderá o confronto após ter sido submetido a uma cirurgia devido a um problema nas costas, mas houve notícias mais animadoras em relação ao atacante Benjamin Sesko, que deve retornar ao time. Os Reds enfrentam um time da casa desesperado para garantir a classificação para as competições europeias, enquanto os jogadores de Carrick já têm garantida a terceira colocação na tabela e uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.