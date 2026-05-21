Michael Carrick confirma que Casemiro não participará da última partida do Manchester United nesta temporada, em meio a rumores de transferência para o Inter Miami

A carreira de Casemiro no United chegou oficialmente ao fim, com Carrick confirmando que o jogador de 34 anos não participará da última partida da temporada da Premier League. Depois de chegar do Real Madrid em uma transferência de grande repercussão no valor de até 70 milhões de libras em 2022, o experiente meio-campista está agora pronto para um novo capítulo longe do Teatro dos Sonhos, com a vitória por 3 a 2 no último fim de semana em casa contra o Nottingham Forest marcando sua última partida.

Ao falar sobre a decisão de deixar o pentacampeão da Liga dos Campeões de fora da viagem a Brighton, Carrick explicou: “Ficou meio que decidido que a semana passada seria seu último jogo. Acho que correu bem, tão bem quanto todos nós poderíamos ter esperado, para ser honesto, e ele tem sido fantástico. Já falei muito sobre o Case e o quanto ele tem feito de bom por mim desde que cheguei aqui e por todo o clube. Mas, sim, ficou decidido que era um bom momento para ele encerrar a carreira, de verdade.”