Michael Carrick cita o craque do Manchester United com quem é “uma alegria total” trabalhar, apesar do erro terrível contra o Liverpool

Além de abordar o erro, Carrick destacou o impacto mais amplo que o atacante tem causado desde a chegada do técnico a Old Trafford. Ele elogiou a contribuição global do jogador e disse: “Ele tem feito tantas coisas boas desde que voltei, e o impacto que causou na equipe, suas atuações e o que ele traz para o time — com a bola, sem a bola, sua energia, sua atitude em relação a tudo isso.

“E ele tem estado ótimo nos últimos dias e esteve ótimo após o jogo, e é assim que deve ser. Ele não tem nada para ficar triste, chateado ou frustrado, porque tem muito pelo que se animar, é muito talentoso, empolgante e é uma alegria absoluta trabalhar com ele. Portanto, ele está bem, está bem, e tenho certeza de que está ansioso pelo jogo de sábado.”