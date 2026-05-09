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Michael Carrick cita o craque do Manchester United com quem é “uma alegria total” trabalhar, apesar do erro terrível contra o Liverpool
Carrick dá seu apoio público
O United tem vivido uma recuperação notável sob o comando de Carrick, somando 32 pontos desde sua nomeação em janeiro e garantindo oficialmente o retorno à Liga dos Campeões. No entanto, Diallo passou por um período difícil, incluindo uma substituição no intervalo contra o Brentford e um erro defensivo grave que resultou em um gol contra o Liverpool. Apesar do escrutínio externo após esse erro, Carrick aproveitou a reunião pré-jogo para a partida contra o Sunderland para enfatizar sua confiança contínua na atitude e no imenso potencial do atacante.
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Não há nenhum problema pendente
Ao falar sobre o momento em que consolou o atacante ao final da partida contra o Liverpool, Carrick foi enfático ao afirmar que os erros não definiriam a temporada do jogador de 23 anos. Carrick disse: “O Amad está bem. Ele está absolutamente bem. Não há problema algum. Ele estava sorrindo ao final da partida. Erros fazem parte do futebol. Eu já cometi erros. Cometi muitos como jogador, eu entendo, e às vezes você comete um erro e isso leva a um gol. Às vezes você comete um erro e se sai bem, e ninguém realmente fala sobre isso.”
"Uma alegria imensa"
Além de abordar o erro, Carrick destacou o impacto mais amplo que o atacante tem causado desde a chegada do técnico a Old Trafford. Ele elogiou a contribuição global do jogador e disse: “Ele tem feito tantas coisas boas desde que voltei, e o impacto que causou na equipe, suas atuações e o que ele traz para o time — com a bola, sem a bola, sua energia, sua atitude em relação a tudo isso.
“E ele tem estado ótimo nos últimos dias e esteve ótimo após o jogo, e é assim que deve ser. Ele não tem nada para ficar triste, chateado ou frustrado, porque tem muito pelo que se animar, é muito talentoso, empolgante e é uma alegria absoluta trabalhar com ele. Portanto, ele está bem, está bem, e tenho certeza de que está ansioso pelo jogo de sábado.”
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Em busca de recordes no Sunderland
O United viaja para enfrentar o Sunderland no sábado, ostentando um histórico formidável, tendo perdido apenas uma das 15 partidas disputadas na Premier League no Stadium of Light. Os Black Cats têm enfrentado enormes dificuldades neste confronto, sofrendo 24 derrotas contra os Red Devils, o maior número de derrotas contra qualquer adversário na história da competição. Embora o Sunderland permaneça invicto quando marca primeiro nesta temporada, a equipe eficiente de Carrick buscará explorar o fraco histórico do anfitrião contra os quatro primeiros colocados para consolidar ainda mais sua posição na tabela.