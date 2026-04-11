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Michael Carrick avisa que não vai apressar o retorno de Lisandro Martínez para o confronto decisivo contra o Leeds, enquanto o técnico do Manchester United dá notícias sobre Matthijs de Ligt
Carrick prioriza a preparação física a longo prazo para Martinez
Martínez está afastado dos gramados desde o início de fevereiro devido a uma lesão persistente na panturrilha, deixando uma lacuna significativa no centro da defesa do United. Embora o campeão da Copa do Mundo tenha voltado aos treinos e participado de um recente estágio na Irlanda, Carrick tem receio de colocá-lo de volta em campo prematuramente, mesmo com Harry Maguire indisponível por suspensão. Na verdade, Carrick se recusou a confirmar a escalação de Martinez, mesmo que isso significasse formar a dupla Ayden Heaven, de 19 anos, com Leny Yoro, de 20, para enfrentar a ameaça física de Dominic Calvert-Lewin.
Ao abordar a situação, Carrick disse: “É apenas uma decisão que tomamos, ele não será forçado a nada. É importante que os rapazes estejam prontos; por mais importante que o próximo jogo sempre seja, o que importa é o panorama geral. Essa é uma decisão que tomaremos. Ele voltou a treinar, está de volta aos gramados, mas temos que tomar a decisão certa e garantir que ele esteja pronto.”
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A recuperação de De Ligt continua em andamento
A situação defensiva continua complicada para o United, já que Matthijs de Ligt continua sua recuperação de uma lesão nas costas. O jogador da seleção holandesa está fora de ação desde o final de novembro e sua ausência foi notada na recente viagem da equipe à Irlanda, pois ele ainda não retomou os treinos ao ar livre.
“O motivo pelo qual ele não veio é que ele ainda não está totalmente pronto para jogar na grama”, explicou Carrick quando questionado sobre a ausência de De Ligt. “Patrick [Dorgu] veio conosco porque ele está um pouco mais adiantado na recuperação. Mattha ainda não chegou a esse estágio. Por isso, era importante que ele continuasse a reabilitação e tentasse se recuperar. Não há nada mais por trás disso.”
Um processo difícil na sala de tratamento
Quando questionado sobre a recuperação de De Ligt, Carrick defendeu a abordagem cautelosa da equipe médica, ressaltando que a reabilitação de cada jogador é única. “Tratamento e reabilitação”, respondeu Carrick, quando questionado sobre a carga de trabalho de De Ligt. “A razão pela qual ele não veio [para a Irlanda] é que ele ainda não está totalmente pronto para voltar aos gramados.”
- AFP
Sentindo o calor da rivalidade de Leeds
Apesar das lesões na defesa, Carrick está ansioso pelo confronto noturno contra o arquirrival Leeds — time que, curiosamente, ele nunca enfrentou em Old Trafford durante seus 12 anos de carreira como jogador do United. Buscando ampliar sua sequência perfeita de cinco vitórias consecutivas em casa, o técnico espera que o jogo noturno “aqueça” o clima contra um adversário que o United enfrentou poucas vezes desde 2004.
“As rivalidades existem por um motivo muito bom”, disse Carrick. “Para fazer parte da intensidade, da emoção e da paixão que envolvem o jogo. Obviamente, precisamos manter tudo dentro dos limites, mas faz parte do jogo que adoramos enfrentar o outro time. E entrar em campo para disputar a partida é algo que você precisa abraçar, e é por isso que participamos desse tipo de jogo. Estamos certamente cientes disso, eu estou ciente e os jogadores estão cientes do valor extra que isso representa, além dos três pontos habituais.”