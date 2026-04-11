Michael Carrick avisa que não vai apressar o retorno de Lisandro Martínez para o confronto decisivo contra o Leeds, enquanto o técnico do Manchester United dá notícias sobre Matthijs de Ligt

Martínez está afastado dos gramados desde o início de fevereiro devido a uma lesão persistente na panturrilha, deixando uma lacuna significativa no centro da defesa do United. Embora o campeão da Copa do Mundo tenha voltado aos treinos e participado de um recente estágio na Irlanda, Carrick tem receio de colocá-lo de volta em campo prematuramente, mesmo com Harry Maguire indisponível por suspensão. Na verdade, Carrick se recusou a confirmar a escalação de Martinez, mesmo que isso significasse formar a dupla Ayden Heaven, de 19 anos, com Leny Yoro, de 20, para enfrentar a ameaça física de Dominic Calvert-Lewin.

Ao abordar a situação, Carrick disse: “É apenas uma decisão que tomamos, ele não será forçado a nada. É importante que os rapazes estejam prontos; por mais importante que o próximo jogo sempre seja, o que importa é o panorama geral. Essa é uma decisão que tomaremos. Ele voltou a treinar, está de volta aos gramados, mas temos que tomar a decisão certa e garantir que ele esteja pronto.”