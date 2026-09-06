A atuação de Mainoo na recente goleada por 5 a 2 sobre o Ipswich Town serviu como um lembrete definitivo de sua qualidade, dissipando qualquer preocupação de que seu desenvolvimento pudesse ter estagnado após a temporada de afirmação em 2022-23. O ressurgimento de Mainoo chega em um momento crítico para sua carreira em Old Trafford, já que a diretoria do clube sancionou um investimento maciço de £ 155 milhões no meio-campo durante a janela de transferências de verão. As chegadas de Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans aumentaram significativamente a profundidade e a qualidade à disposição de Carrick, levando muitos a se perguntarem se o caminho de Mainoo para o time titular seria bloqueado. No entanto, o treinador vê essa entrada de talento como um catalisador positivo para o elenco, e não como um obstáculo ao progresso individual do jovem revelado pela base.

"Acho que a concorrência é algo positivo", disse Carrick, como citado pelo Manchester Evening News. "Isso é concorrência, não necessariamente porque seja um jogador ou outro jogador, acho que é algo coletivo para saber que é um grupo forte. A beleza de ter essa concorrência, se você preferir, mas mais do que isso a base para ser forte, é que você pode aprender um com o outro, pode ajudar um ao outro e, certamente, como grupo de meio-campistas, sentimos que ele é realmente forte."