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Michael Carrick aposta em ano de explosão de Kobbie Mainoo, enquanto a joia do Manchester United afasta ameaça de £ 155 milhões no meio-campo
Navegando pelo investimento de £ 155 milhões no meio-campo
A atuação de Mainoo na recente goleada por 5 a 2 sobre o Ipswich Town serviu como um lembrete definitivo de sua qualidade, dissipando qualquer preocupação de que seu desenvolvimento pudesse ter estagnado após a temporada de afirmação em 2022-23. O ressurgimento de Mainoo chega em um momento crítico para sua carreira em Old Trafford, já que a diretoria do clube sancionou um investimento maciço de £ 155 milhões no meio-campo durante a janela de transferências de verão. As chegadas de Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans aumentaram significativamente a profundidade e a qualidade à disposição de Carrick, levando muitos a se perguntarem se o caminho de Mainoo para o time titular seria bloqueado. No entanto, o treinador vê essa entrada de talento como um catalisador positivo para o elenco, e não como um obstáculo ao progresso individual do jovem revelado pela base.
"Acho que a concorrência é algo positivo", disse Carrick, como citado pelo Manchester Evening News. "Isso é concorrência, não necessariamente porque seja um jogador ou outro jogador, acho que é algo coletivo para saber que é um grupo forte. A beleza de ter essa concorrência, se você preferir, mas mais do que isso a base para ser forte, é que você pode aprender um com o outro, pode ajudar um ao outro e, certamente, como grupo de meio-campistas, sentimos que ele é realmente forte."
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Carrick exalta a mentalidade de elite de Mainoo
Carrick ficou extremamente impressionado com a resiliência e a evolução de Mainoo, especialmente após um verão em que o jovem foi obrigado a assistir da lateral do campo à campanha da Inglaterra na Copa do Mundo. Apesar de não ter jogado um único minuto sob o comando de Thomas Tuchel na América do Norte, Mainoo voltou a Carrington com algo a provar.
Carrick elogiou bastante o desejo do meio-campista de seguir evoluindo. O técnico do United afirmou: "Acho que, obviamente, Kobbie deu grandes passos na última temporada, terminando a temporada muito bem, e jogou muito bem de novo na semana passada. Dá para ver no desenvolvimento dele o quanto está melhorando certos aspectos do jogo. Ele quer aprender, está com fome de aprender, quer mais o tempo todo, o que é ótimo."
"Porque ele teve oito meses realmente muito bons desde que cheguei, e seria fácil para ele pensar: 'Está tudo certo, sabe? Entrei no time, joguei muitas partidas, e está tudo bem.' Mas ele está buscando mais, como deve ser."
Provando que os críticos estavam errados em uma função mais recuada
Um dos avanços mais significativos no jogo de Mainoo tem sido sua adaptabilidade tática. Embora anteriormente tenha sido alvo de questionamentos em relação à sua percepção defensiva, especialmente por parte do ex-técnico Ruben Amorim, a atuação recente de Mainoo em uma função mais recuada de volante mostrou uma nova maturidade. Ele ofereceu a proteção perfeita para a linha de quatro defensiva contra o Ipswich, demonstrando que tem os atributos físicos e mentais para assumir as responsabilidades defensivas de um volante de contenção da Premier League.
Carrick está confiante de que o meio-campista ainda tem muito mais a mostrar, mesmo estando nos estágios iniciais de sua trajetória profissional. "Kobbie pode ter outra grande temporada, com certeza", insistiu o técnico do United. "Ele voltou muito bem e você vê isso no fim de semana, mas também no grupo, nos treinos, dá para ver ele crescendo, a personalidade dele. Obviamente, ele também está amadurecendo o tempo todo, e ainda é muito jovem. Ainda há muito por vir da parte dele, o que é ótimo."
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Concretizando o potencial em Old Trafford
O caminho à frente para Mainoo envolve manter esse nível de consistência enquanto afasta a concorrência de jogadores como Baleba e do retornante Mason Mount, que está perto de recuperar a plena forma física após um período afastado por lesão. Carrick deixou claro que continuará exigindo mais de Mainoo, oferecendo a orientação técnica que um jogador com um perfil como o que ele próprio tinha pode proporcionar.
Concluindo sua avaliação sobre o futuro do meio-campista, Carrick destacou a capacidade de Mainoo de absorver ensinamentos como seu maior trunfo. "O mais importante nisso é que ele quer aprender, tentando passar para ele pequenas coisas aqui e ali, ele realmente absorve muito bem e aprende. Isso vai lhe dar uma grande chance de cumprir seu potencial, que obviamente é enorme", acrescentou Carrick.
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