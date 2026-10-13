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Michael Carrick alerta Manchester United para desafio contra o Atlético de Madrid à altura de Real Madrid e Barcelona
A posição do Atlético de Madrid na Europa
Carrick afirmou que o Manchester United trata o Atlético de Madrid com o mesmo respeito dispensado aos gigantes espanhóis Barcelona e Real Madrid. Antes do confronto europeu, o técnico do United destacou a excelência mantida pelo Atlético de Madrid sob o mesmo comando há muitos anos. Embora Barcelona e Real Madrid tenham conquistado mais títulos, Carrick não subestima a qualidade da equipe que enfrentará na capital espanhola.
“O que o Atlético de Madrid conquistou é extraordinário. É difícil comparar o Atlético de Madrid com Barcelona ou Real Madrid porque eles têm mais títulos, mas, quando enfrentamos o Atlético, não o tratamos de forma diferente. Consideramos o time tão bom quanto qualquer outro nesta competição e tão perigoso quanto qualquer equipe da Europa. Ele prova isso há muitos anos”, explicou Carrick, segundo o Marca.
- AFP
Pronto para o teste de Madri
O técnico do Manchester United destacou a reputação consolidada do Atlético de Madrid como uma equipe especialmente perigosa na Champions League e elogiou sua história e regularidade na competição. Em vez de se intimidarem com a difícil partida fora de casa, seus jogadores estão empolgados com a ocasião e veem a viagem como um grande teste que estão ansiosos para enfrentar, afirmou o treinador.
"O Atlético de Madrid tem uma história fantástica nesta competição e é uma equipe realmente perigosa na Champions League. Eles demonstram isso há muitos anos. Disputar aqui nosso primeiro jogo fora de casa no torneio é um grande teste para nós e um desafio que estamos muito empolgados para enfrentar", acrescentou.
Respeito pelo legado de Diego Simeone
Carrick elogiou prontamente o técnico adversário, Simeone, destacando a década em que o argentino está à frente do Atlético e o legado duradouro que construiu no clube. O ex-jogador da seleção inglesa ressaltou o enorme respeito que tem por Simeone e afirmou que essa estabilidade a longo prazo ajudou a formar uma cultura de resiliência perceptível em todo o clube.
“Tenho um enorme respeito por Diego Simeone. Ele está aqui há muito tempo e construiu algo muito sólido. Às vezes, construir uma equipe leva tempo. Estamos passando agora por esse mesmo processo de crescimento e desenvolvimento. O fato de ele estar aqui há tantos anos se reflete claramente na equipe e em todo o clube. Ele deixou uma marca muito forte”, afirmou Carrick.
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Carrick alerta para a hostilidade em Madri
O treinador não tentou minimizar o desafio formidável que aguarda seu elenco no Metropolitano, estádio conhecido em todo o continente por criar uma das atmosferas mais hostis e sufocantes em noites de jogos europeus. Com a torcida da casa capaz de transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão, resistir à pressão psicológica vinda das arquibancadas será tão importante quanto executar o plano tático em campo.
Carrick afirmou: "Sei perfeitamente o que este estádio pode gerar. Já vi isso de fora em noites de Champions League, e temos que estar preparados para isso."
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