Carrick afirmou que o Manchester United trata o Atlético de Madrid com o mesmo respeito dispensado aos gigantes espanhóis Barcelona e Real Madrid. Antes do confronto europeu, o técnico do United destacou a excelência mantida pelo Atlético de Madrid sob o mesmo comando há muitos anos. Embora Barcelona e Real Madrid tenham conquistado mais títulos, Carrick não subestima a qualidade da equipe que enfrentará na capital espanhola.

“O que o Atlético de Madrid conquistou é extraordinário. É difícil comparar o Atlético de Madrid com Barcelona ou Real Madrid porque eles têm mais títulos, mas, quando enfrentamos o Atlético, não o tratamos de forma diferente. Consideramos o time tão bom quanto qualquer outro nesta competição e tão perigoso quanto qualquer equipe da Europa. Ele prova isso há muitos anos”, explicou Carrick, segundo o Marca.