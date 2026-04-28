Michael Carrick adverte os jogadores do Manchester United para não "comemorarem demais" a classificação para a Liga dos Campeões e responde aos gritos de "mais um ano" dirigidos a Casemiro

Carrick está determinado a evitar qualquer queda de ritmo assim que a classificação para as competições europeias estiver garantida. Com o United atualmente na terceira posição, ele enfatizou que a temporada não termina quando o objetivo matemático for alcançado.

“Conquistamos uma grande chance, nos colocamos em uma posição privilegiada”, observou Carrick. “É um campeonato difícil, é difícil conseguir vitórias. Isso fica evidente em toda a competição. Conseguir o número de vitórias que tivemos. Acho que os rapazes merecem um pouco de crédito por isso.

“A Liga dos Campeões é uma coisa, mas também não é algo que devamos comemorar em excesso. Queremos realmente terminar bem classificados na liga e queremos disputar as primeiras posições, tentando conquistar mais pontos para que nossa temporada não chegue ao fim quando isso acontecer.”