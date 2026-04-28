Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Michael Carrick adverte os jogadores do Manchester United para não "comemorarem demais" a classificação para a Liga dos Campeões e responde aos gritos de "mais um ano" dirigidos a Casemiro

M. Carrick
Manchester United
Liga dos Campeões
Casemiro
Premier League
Manchester United x Brentford
Brentford

Michael Carrick alertou os jogadores do Manchester United para que não "comemorem demais" a classificação para a Liga dos Campeões, que agora está praticamente garantida após a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford na noite de segunda-feira, pela Premier League. A torcida da casa também entoou gritos de "mais um ano" para Casemiro, mas Carrick afirmou que a saída do meio-campista no meio do ano continua sendo o plano "claro", já que o clube busca uma renovação mais ampla do elenco.

  • Carrick exige padrões mais elevados

    Apesar do clima positivo em Old Trafford após a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford, Carrick não demorou a moderar as expectativas. Gols de Casemiro e Benjamin Sesko garantiram a vitória, deixando o United precisando de apenas dois pontos nos quatro jogos restantes para garantir matematicamente o retorno à Liga dos Campeões.

    Embora reconheça a conquista, Carrick se recusou a considerar a classificação entre os quatro primeiros como o sucesso definitivo. Ele enfatizou que a tradição do clube exige um foco na disputa por títulos, em vez de simplesmente garantir uma vaga na elite europeia.

    • Publicidade
  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Aviso claro ao elenco

    Carrick está determinado a evitar qualquer queda de ritmo assim que a classificação para as competições europeias estiver garantida. Com o United atualmente na terceira posição, ele enfatizou que a temporada não termina quando o objetivo matemático for alcançado.

    “Conquistamos uma grande chance, nos colocamos em uma posição privilegiada”, observou Carrick. “É um campeonato difícil, é difícil conseguir vitórias. Isso fica evidente em toda a competição. Conseguir o número de vitórias que tivemos. Acho que os rapazes merecem um pouco de crédito por isso.

    “A Liga dos Campeões é uma coisa, mas também não é algo que devamos comemorar em excesso. Queremos realmente terminar bem classificados na liga e queremos disputar as primeiras posições, tentando conquistar mais pontos para que nossa temporada não chegue ao fim quando isso acontecer.”

  • O fim da era Casemiro

    A noite foi marcada por uma recepção emocionante a Casemiro, que marcou seu nono gol da temporada, abrindo o placar. A arquibancada Stretford End explodiu em gritos de “mais um ano” para o jogador de 34 anos, cuja saída ao final da atual temporada já foi confirmada pelo clube. Apesar da demonstração pública de carinho e da boa fase do meio-campista, Carrick sugeriu que não há espaço para sentimentalismo.

    “Está bem claro”, disse ele. “Para ambos os lados, está bem claro. Provavelmente, a situação e a clareza dela ajudaram em tudo. Isso significa muito para ele e ele merece todo o crédito, porque, dada a situação, ele deu absolutamente tudo de si e teve momentos importantes para nós.”

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Confronto de domingo contra o Liverpool

    O United pode garantir sua vaga na Liga dos Campeões já neste sábado, se os resultados dos outros jogos forem favoráveis. No entanto, o foco imediato de Carrick está no grande confronto de domingo contra o Liverpool, em Old Trafford.

    Com uma vantagem de três pontos sobre seus rivais, uma vitória contra os de Merseyside não só garantiria a participação em competições europeias, mas também reforçaria a posição do United como força dominante na disputa pelo terceiro lugar.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
West Ham crest
West Ham
WHU
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV