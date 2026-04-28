Getty Images Sport
Traduzido por
Michael Carrick adverte os jogadores do Manchester United para não "comemorarem demais" a classificação para a Liga dos Campeões e responde aos gritos de "mais um ano" dirigidos a Casemiro
Carrick exige padrões mais elevados
Apesar do clima positivo em Old Trafford após a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford, Carrick não demorou a moderar as expectativas. Gols de Casemiro e Benjamin Sesko garantiram a vitória, deixando o United precisando de apenas dois pontos nos quatro jogos restantes para garantir matematicamente o retorno à Liga dos Campeões.
Embora reconheça a conquista, Carrick se recusou a considerar a classificação entre os quatro primeiros como o sucesso definitivo. Ele enfatizou que a tradição do clube exige um foco na disputa por títulos, em vez de simplesmente garantir uma vaga na elite europeia.
- Getty Images Sport
Aviso claro ao elenco
Carrick está determinado a evitar qualquer queda de ritmo assim que a classificação para as competições europeias estiver garantida. Com o United atualmente na terceira posição, ele enfatizou que a temporada não termina quando o objetivo matemático for alcançado.
“Conquistamos uma grande chance, nos colocamos em uma posição privilegiada”, observou Carrick. “É um campeonato difícil, é difícil conseguir vitórias. Isso fica evidente em toda a competição. Conseguir o número de vitórias que tivemos. Acho que os rapazes merecem um pouco de crédito por isso.
“A Liga dos Campeões é uma coisa, mas também não é algo que devamos comemorar em excesso. Queremos realmente terminar bem classificados na liga e queremos disputar as primeiras posições, tentando conquistar mais pontos para que nossa temporada não chegue ao fim quando isso acontecer.”
O fim da era Casemiro
A noite foi marcada por uma recepção emocionante a Casemiro, que marcou seu nono gol da temporada, abrindo o placar. A arquibancada Stretford End explodiu em gritos de “mais um ano” para o jogador de 34 anos, cuja saída ao final da atual temporada já foi confirmada pelo clube. Apesar da demonstração pública de carinho e da boa fase do meio-campista, Carrick sugeriu que não há espaço para sentimentalismo.
“Está bem claro”, disse ele. “Para ambos os lados, está bem claro. Provavelmente, a situação e a clareza dela ajudaram em tudo. Isso significa muito para ele e ele merece todo o crédito, porque, dada a situação, ele deu absolutamente tudo de si e teve momentos importantes para nós.”
- Getty Images Sport
Confronto de domingo contra o Liverpool
O United pode garantir sua vaga na Liga dos Campeões já neste sábado, se os resultados dos outros jogos forem favoráveis. No entanto, o foco imediato de Carrick está no grande confronto de domingo contra o Liverpool, em Old Trafford.
Com uma vantagem de três pontos sobre seus rivais, uma vitória contra os de Merseyside não só garantiria a participação em competições europeias, mas também reforçaria a posição do United como força dominante na disputa pelo terceiro lugar.