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Michael Carrick acha que três estrelas do Manchester United devem voltar à seleção inglesa antes da Copa do Mundo, após dois anos de ausência
Será que as estrelas do Manchester United podem ser ignoradas?
Apesar de Thomas Tuchel ter mantido conversas sobre o cargo no United em meados de 2024, Maguire, um veterano de três grandes torneios, não joga pela seleção há 18 meses. Da mesma forma, Mainoo e Shaw foram titulares na final da Euro 2024 contra a Espanha, mas continuam à margem. Embora Tuchel tenha insistido anteriormente que tais omissões eram meramente uma “decisão individual” e “certamente não uma decisão contra o United”, ambos os jogadores esperam agora ser incluídos nesta sexta-feira, quando for anunciada a convocação para os amistosos de março contra o Uruguai e o Japão. Carrick acredita que o desempenho deles atingiu agora um nível que não pode ser ignorado.
O desempenho acima da política na seleção inglesa
Em declarações antes do confronto do United contra o Bournemouth na noite de sexta-feira, Carrick foi claro sobre a situação dos seus jogadores. “Não tenho mantido contato [com Tuchel], não”, admitiu Carrick. “Quanto aos rapazes, adoraria vê-los convocados para este jogo e, obviamente, para o verão. Não tenho nenhuma influência sobre isso, mas certamente os rapazes, pela forma como estão jogando, acho que se colocaram bem na conversa e bem no radar, e deram a si mesmos uma chance.”
Ele continuou: “Então, vamos ver. Eu literalmente não sei mais do que vocês sobre isso. Mas os rapazes estão definitivamente jogando bem o suficiente para garantir uma vaga, com certeza. Só que a decisão não é minha, então vamos ter que esperar para ver.”
A evolução de Mainoo sob o comando de Carrick
Mainoo, de 20 anos, tem se destacado desde que Carrick assumiu o comando. Embora a ausência anterior de Mainoo da seleção inglesa fosse compreensível, já que ele não foi titular na Premier League na primeira metade da temporada, ele se tornou, desde então, uma figura fundamental. O técnico do United está entusiasmado com o potencial do meio-campista, afirmando: “É claro que ele sempre pode melhorar, e em muitos aspectos; basta pensar na idade que ele tem, para começar. Ainda há muito a acontecer e a se desenvolver, e isso é natural. Isso não é de forma alguma uma crítica a Kobbie.”
Preparação física do elenco antes da viagem a Bournemouth
Embora o foco continue sendo o reconhecimento internacional, Carrick ainda tem obstáculos domésticos a superar com um elenco afetado por lesões. O United ocupa atualmente a terceira posição na tabela, mas não contará com os defensores-chave Lisandro Martínez e Matthijs de Ligt na viagem à costa sul para enfrentar o Bournemouth na sexta-feira. O recém-contratado Patrick Dorgu também está fora de jogo, deixando a defesa sobrecarregada enquanto a equipe busca manter sua luta pela classificação para a Liga dos Campeões.
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