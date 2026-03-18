Em declarações antes do confronto do United contra o Bournemouth na noite de sexta-feira, Carrick foi claro sobre a situação dos seus jogadores. “Não tenho mantido contato [com Tuchel], não”, admitiu Carrick. “Quanto aos rapazes, adoraria vê-los convocados para este jogo e, obviamente, para o verão. Não tenho nenhuma influência sobre isso, mas certamente os rapazes, pela forma como estão jogando, acho que se colocaram bem na conversa e bem no radar, e deram a si mesmos uma chance.”

Ele continuou: “Então, vamos ver. Eu literalmente não sei mais do que vocês sobre isso. Mas os rapazes estão definitivamente jogando bem o suficiente para garantir uma vaga, com certeza. Só que a decisão não é minha, então vamos ter que esperar para ver.”