No estádio Renzo Barbera, em Palermo, foi realizado na noite de sábado o evento "The Last Match - Miccoli Legends Game", a partida de despedida do futebol de Fabrizio Miccoli: muitos ex-jogadores da Serie A participaram. A equipe de Fabrizio Miccoli enfrentou a Seleção Italiana Artisti TV.
Getty Images Sport
Traduzido por
Miccoli, The Last Match em Palermo: quem esteve lá, emoção pelo gol do filho Diego com assistência do papai Fabrizio
Presentes, entre outros, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri e Goian. Em campo também Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (filho de Fabrizio) e Diego Armando Maradona Jr. A equipe de Miccoli é treinada por Davide Ballardini.
Em campo também Filippo Inzaghi, atual técnico do Palermo.
Entre os momentos mais emocionantes da noite, o gol de Diego Miccoli com assistência do pai, Fabrizio.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.