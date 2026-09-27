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US Citta di Palermo v Parma FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Miccoli, The Last Match em Palermo: quem esteve lá, emoção pelo gol do filho Diego com assistência do papai Fabrizio

F. Miccoli
Palermo

Grande festa e emoção no estádio Barbera para o jogo de despedida do futebol de Miccoli: presentes muitas ex-estrelas do Palermo, e não só

No estádio Renzo Barbera, em Palermo, foi realizado na noite de sábado o evento "The Last Match - Miccoli Legends Game", a partida de despedida do futebol de Fabrizio Miccoli: muitos ex-jogadores da Serie A participaram. A equipe de Fabrizio Miccoli enfrentou a Seleção Italiana Artisti TV.





  • Presentes, entre outros, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri e Goian. Em campo também Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (filho de Fabrizio) e Diego Armando Maradona Jr. A equipe de Miccoli é treinada por Davide Ballardini.


    Em campo também Filippo Inzaghi, atual técnico do Palermo.


    Entre os momentos mais emocionantes da noite, o gol de Diego Miccoli com assistência do pai, Fabrizio.




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