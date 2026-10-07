Atualmente, o Arsenal tem um elenco altamente competitivo, o que dificulta para talentos em ascensão conquistarem vagas regulares entre os titulares. Lewis-Skelly enfrenta forte concorrência de estrelas estabelecidas como Declan Rice e Martin Odegaard.

No entanto, Richards segue convencido do teto extraordinário do jovem. "Lembro da atuação dele contra o Real Madrid há algumas temporadas [nas quartas de final da Champions League] e eu não tinha visto nada parecido vindo de alguém tão jovem", destacou Richards, ressaltando como o talento impressiona de forma consistente contra adversários de elite nos maiores palcos.