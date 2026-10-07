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Moataz Elgammal
Traduzido por

Micah Richards fica impressionado com o inacreditável Myles Lewis-Skelly após sua atuação impressionante pela Inglaterra de Thomas Tuchel

M. Richards
M. Lewis-Skelly
Inglaterra x Tchéquia
Inglaterra
Tchéquia
Liga das Nações A
Arsenal

O ex-zagueiro da Inglaterra Micah Richards rasgou elogios ao jovem do Arsenal Myles Lewis-Skelly após sua atuação muito impressionante pela seleção na recente vitória pela Liga das Nações. O comentarista descreveu o meio-campista versátil como "inacreditável" e insistiu com firmeza que ele tem qualidade demais para simplesmente seguir como reserva de Mikel Arteta no clube.

  • Richards elogia estrela inacreditável do Arsenal

    Falando no podcast The Rest is Football, Richards expressou toda a sua admiração por Lewis-Skelly depois que a Inglaterra derrotou a República Tcheca por 3 a 0 em Wembley. O jogador de 20 anos atuou durante a pausa para jogos internacionais, mostrando seu enorme potencial no cenário internacional, com Richards destacando o revelado nas categorias de base do Arsenal com elogios especiais. "Myles Lewis-Skelly é um dos meus jogadores favoritos", afirmou Richards. "Tecnicamente, ele é muito bom, é forte e rápido, tem inteligência futebolística e ainda é muito jovem também."

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    Alta concorrência no elenco do Arsenal

    Atualmente, o Arsenal tem um elenco altamente competitivo, o que dificulta para talentos em ascensão conquistarem vagas regulares entre os titulares. Lewis-Skelly enfrenta forte concorrência de estrelas estabelecidas como Declan Rice e Martin Odegaard.

    No entanto, Richards segue convencido do teto extraordinário do jovem. "Lembro da atuação dele contra o Real Madrid há algumas temporadas [nas quartas de final da Champions League] e eu não tinha visto nada parecido vindo de alguém tão jovem", destacou Richards, ressaltando como o talento impressiona de forma consistente contra adversários de elite nos maiores palcos.

  • Bom demais para o banco de reservas

    Apesar da intensa disputa por minutos, Richards acredita firmemente que Lewis-Skelly deveria estar jogando regularmente. O Arsenal investiu pesado no meio-campo e na defesa, mas o ex-zagueiro acha que a joia da base não pode ser ignorada.

    "Obviamente, Riccardo Calafiori vem jogando na lateral esquerda do Arsenal, e eles trouxeram Bruno Guimaraes para o meio-campo, além de Declan Rice e Martin Odegaard. Mas Lewis-Skelly é bom demais para ficar no banco. Ele é um dos melhores jovens jogadores que vi na idade dele, e isso não é exagero. Ele é inacreditável, um prazer de ver."

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  • arteta(C)Getty Images

    O que vem a seguir para Lewis-Skelly?

    Após uma bem-sucedida pausa para jogos de seleções com a Inglaterra, Lewis-Skelly retornará ao norte de Londres com o objetivo de conquistar seu espaço na equipe titular de Mikel Arteta. O Arsenal terá um calendário cheio nas próximas semanas, o que deve dar ao talentoso jovem oportunidades cruciais para provar seu inegável valor em campo.