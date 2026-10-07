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Micah Richards fica impressionado com o inacreditável Myles Lewis-Skelly após sua atuação impressionante pela Inglaterra de Thomas Tuchel
Richards elogia estrela inacreditável do Arsenal
Falando no podcast The Rest is Football, Richards expressou toda a sua admiração por Lewis-Skelly depois que a Inglaterra derrotou a República Tcheca por 3 a 0 em Wembley. O jogador de 20 anos atuou durante a pausa para jogos internacionais, mostrando seu enorme potencial no cenário internacional, com Richards destacando o revelado nas categorias de base do Arsenal com elogios especiais. "Myles Lewis-Skelly é um dos meus jogadores favoritos", afirmou Richards. "Tecnicamente, ele é muito bom, é forte e rápido, tem inteligência futebolística e ainda é muito jovem também."
- AFP
Alta concorrência no elenco do Arsenal
Atualmente, o Arsenal tem um elenco altamente competitivo, o que dificulta para talentos em ascensão conquistarem vagas regulares entre os titulares. Lewis-Skelly enfrenta forte concorrência de estrelas estabelecidas como Declan Rice e Martin Odegaard.
No entanto, Richards segue convencido do teto extraordinário do jovem. "Lembro da atuação dele contra o Real Madrid há algumas temporadas [nas quartas de final da Champions League] e eu não tinha visto nada parecido vindo de alguém tão jovem", destacou Richards, ressaltando como o talento impressiona de forma consistente contra adversários de elite nos maiores palcos.
Bom demais para o banco de reservas
Apesar da intensa disputa por minutos, Richards acredita firmemente que Lewis-Skelly deveria estar jogando regularmente. O Arsenal investiu pesado no meio-campo e na defesa, mas o ex-zagueiro acha que a joia da base não pode ser ignorada.
"Obviamente, Riccardo Calafiori vem jogando na lateral esquerda do Arsenal, e eles trouxeram Bruno Guimaraes para o meio-campo, além de Declan Rice e Martin Odegaard. Mas Lewis-Skelly é bom demais para ficar no banco. Ele é um dos melhores jovens jogadores que vi na idade dele, e isso não é exagero. Ele é inacreditável, um prazer de ver."
- (C)Getty Images
O que vem a seguir para Lewis-Skelly?
Após uma bem-sucedida pausa para jogos de seleções com a Inglaterra, Lewis-Skelly retornará ao norte de Londres com o objetivo de conquistar seu espaço na equipe titular de Mikel Arteta. O Arsenal terá um calendário cheio nas próximas semanas, o que deve dar ao talentoso jovem oportunidades cruciais para provar seu inegável valor em campo.
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