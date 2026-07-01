México x Equador: Santiago Gimenez, do Milan, faz com que Hincapié seja expulso: a discussão nos acréscimos e o insulto sussurrado - o que aconteceu

A seca de gols continua e, para alguém que havia declarado, em tom de brincadeira, em uma entrevista que se via como o artilheiro da Copa do Mundo ao final da competição, isso já é notícia. O México sonha graças às proezas de Quinones e Raúl Jiménez, enquanto o atacante do Milan, Santiago Giménez – que ontem entrou em campo aos 74 minutos e nunca foi escalado como titular pelo técnico Aguirre – continua desempenhando um papel coadjuvante. Isso se deve a uma ausência na lista de artilheiros que, com a seleção, já chega a quase 10 meses (o último gol remonta ao amistoso contra a Coreia do Sul, em 10 de setembro de 2025).





MÉXICO COMO A ITÁLIA DE 1990: 2 a 0 SOBRE O EQUADOR, ESTÁ NAS OITAVAS DE FINAL 40 ANOS DEPOIS