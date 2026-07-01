Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

México x Equador: Santiago Gimenez, do Milan, faz com que Hincapié seja expulso: a discussão nos acréscimos e o insulto sussurrado - o que aconteceu

México x Equador
Copa do Mundo
S. Gimenez
P. Hincapie
México
Equador

O árbitro Vincic mostrou o cartão vermelho após a revisão pelo VAR

A seca de gols continua e, para alguém que havia declarado, em tom de brincadeira, em uma entrevista que se via como o artilheiro da Copa do Mundo ao final da competição, isso já é notícia. O México sonha graças às proezas de Quinones e Raúl Jiménez, enquanto o atacante do Milan, Santiago Giménez – que ontem entrou em campo aos 74 minutos e nunca foi escalado como titular pelo técnico Aguirre – continua desempenhando um papel coadjuvante. Isso se deve a uma ausência na lista de artilheiros que, com a seleção, já chega a quase 10 meses (o último gol remonta ao amistoso contra a Coreia do Sul, em 10 de setembro de 2025).


MÉXICO COMO A ITÁLIA DE 1990: 2 a 0 SOBRE O EQUADOR, ESTÁ NAS OITAVAS DE FINAL 40 ANOS DEPOIS

  • DE QUALQUER FORMA, PROTAGONISTA

    O ex-atacante do Feyenoord, no entanto, conseguiu chamar a atenção mesmo assim durante a partida das oitavas de final, vencida pelo México por 2 a 0 contra o Equador — levando a Seleção Mexicana de volta às 16 melhores do Mundial exatamente 40 anos depois da outra edição disputada em casa, em 1986 —, devido ao que aconteceu nos minutos finais. Precisamente aqueles em que o zagueiro equatoriano Piero Hincapié, ao final de uma discussão com o jogador do Milan, foi expulso pelo árbitro da partida na Cidade do México, o esloveno Slavko Vincic.



    Piero Hincapie Santiago Gimenez Messico Ecuador 2026 BeInsports 16.9Image BeInsports


    • Publicidade

  • O EPISÓDIO

    A partida já havia entrado nos minutos de acréscimo do segundo tempo quando os dois jogadores, com a bola longe, trocaram algumas palavras e quase entraram em contato, com um confronto direto que se repetiu várias vezes e chamou a atenção do árbitro. As discussões continuaram nos instantes seguintes e, em determinado momento, vê-se Hincapié dirigindo-se novamente a Giménez, mas cobrindo a boca com a mão, provavelmente para esconder a gravidade do insulto. O atacante do Milan chamou imediatamente a atenção do árbitro Vincic, que, a indicação do VAR, foi revisar as imagens disponíveis no monitor e decidiu aplicar a nova regra implementada pela FIFA – a mesma que já havia resultado em cartão vermelho para o paraguaio Almiron na partida contra a Turquia – e expulsou o zagueiro do Equador.




Copa do Mundo
México crest
México
MÉX
team-logo
A definir
A definir