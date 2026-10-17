Sair de casa para morar no internato da base causou, a princípio, muita hesitação em sua família, embora o jovem atacante tivesse outras propostas na época.

Ao recordar como manteve sua decisão e se adaptou à vida longe de casa, Karl disse em entrevista à DAZN: "Meus pais não estavam tão convencidos, especialmente minha mãe. Mas, desde o começo, eu disse que queria ir para lá. Quando vi o campus pela primeira vez, só pensei: quero ir para lá.

"Vou fazer isso, vou levar essa decisão até o fim. Meus pais não estavam exatamente do meu lado. Eu tinha algumas outras ofertas, mas disse que faria isso. Fui morar no internato. Senti um pouco de saudade de casa nas duas primeiras semanas. Ficava pensando em como tudo daria certo. Mas então conheci os garotos do internato, e as coisas aconteceram bem rápido. Foi uma época muito, muito legal lá."