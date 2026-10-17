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“Meus pais não estavam tão convencidos”: Lennart Karl revela que contrariou a família para acertar transferência para o Bayern de Munique aos 14 anos
Jovem prodígio supera as dúvidas dos pais
A jovem promessa do maior campeão da Alemanha explicou que precisou se manter firme para conseguir se transferir para as categorias de base do clube ainda adolescente. Ele chegou ao FC Bayern Campus no verão de 2022, após passar pelas categorias de base do Viktoria Aschaffenburg e do Eintracht Frankfurt. A decisão ousada, tomada tão jovem, acabou lançando as bases para sua rápida ascensão em Munique.
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A aposta no colégio interno dá certo
Sair de casa para morar no internato da base causou, a princípio, muita hesitação em sua família, embora o jovem atacante tivesse outras propostas na época.
Ao recordar como manteve sua decisão e se adaptou à vida longe de casa, Karl disse em entrevista à DAZN: "Meus pais não estavam tão convencidos, especialmente minha mãe. Mas, desde o começo, eu disse que queria ir para lá. Quando vi o campus pela primeira vez, só pensei: quero ir para lá.
"Vou fazer isso, vou levar essa decisão até o fim. Meus pais não estavam exatamente do meu lado. Eu tinha algumas outras ofertas, mas disse que faria isso. Fui morar no internato. Senti um pouco de saudade de casa nas duas primeiras semanas. Ficava pensando em como tudo daria certo. Mas então conheci os garotos do internato, e as coisas aconteceram bem rápido. Foi uma época muito, muito legal lá."
Ascensão ao time principal supera as expectativas iniciais
Mesmo depois de avançar pelas categorias de base, o jovem inicialmente duvidava que teria oportunidades regulares sob o comando do técnico Vincent Kompany. Sua situação, porém, mudou rapidamente após a estreia como profissional, em 15 de junho de 2025, contra o Auckland City, no Mundial de Clubes da FIFA.
Ao recordar seus primeiros passos na equipe principal, Karl disse: “No começo, achei que seria difícil conseguir tempo de jogo. Depois, comecei a ser utilizado de vez em quando, joguei alguns minutos e pude mostrar meus pontos fortes. Então fui titular pela primeira vez contra o Hoffenheim, acho, ou talvez contra o [Wehen] Wiesbaden [na Copa da Alemanha]. Fiz uma boa partida, eu diria. Depois veio o Hoffenheim, e dei minha primeira assistência.”
Sua ascensão meteórica ganhou ainda mais destaque no maior palco do futebol europeu: Karl marcou nos primeiros cinco minutos contra o Club Brugge e deixou sua marca na Champions League. “E então veio o Brugge, e veio o gol”, lembrou Karl, sorrindo. “Acho que foi no quarto ou quinto minuto. Pensei: nossa, tudo estava acontecendo muito rápido. A Champions League sempre foi um sonho para mim, e então as coisas começaram a melhorar rapidamente.”
- Sven Simon
Contrato de longo prazo garante futuro na Baviera
Sua evolução impressionante já foi recompensada pela diretoria do clube com uma prorrogação de seu contrato profissional, que o mantém na Allianz Arena até 2029. Com cada vez mais experiência em partidas de competições nacionais e da Champions League, o adolescente agora buscará conquistar espaço regular na rotação ofensiva de Kompany nesta temporada. A determinação que demonstrou há quatro anos deve ajudá-lo enquanto o Bayern busca títulos importantes.
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