"Meus dois últimos jogos? Vamos ver": suposto candidato a transferência do Bayern de Munique evita se comprometer após retorno de sonho

"Meus dois últimos jogos pela Juve? Vamos ver…", disse Vlahovic, evitando assim se comprometer. No entanto, o sérvio é muito querido pelos torcedores de Turim, que gritavam seu nome durante a partida. Sabendo que, no momento, tudo aponta para uma despedida, embora o jogador de 26 anos também deva se sentir bem no Piemonte e a perspectiva da Liga dos Campeões na próxima temporada com o terceiro colocado da Série A seja um argumento a favor de sua permanência.

No entanto, de acordo com relatos coincidentes da mídia, há um fator decisivo que pesa contra a renovação de seu contrato, que expira no verão: o salário. Após cinco (!) rodadas de negociações sem resultado satisfatório, parece que agora há um impasse entre a Juve e Vlahovic. Enquanto o artilheiro sérvio gostaria de continuar ganhando doze milhões de euros líquidos, o clube de Turim quer simplesmente reduzir o salário anual pela metade.

De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, que costuma estar bem informado, Vlahovic está ganhando tempo. Ele quer esperar para ver se outros dois grandes clubes lhe farão uma oferta mais lucrativa no verão. Fala-se do Bayern de Munique e do Barcelona, clubes que, no passado, foram repetidamente associados a ele.