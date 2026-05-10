O atacante voltou a ser titular pela “Vecchia Signora” pela primeira vez em quase seis meses e marcou o gol da vitória por 1 a 0 contra o US Lecce logo aos onze segundos de jogo. Questionado sobre seu futuro na Juve, ele se mostrou cauteloso em suas declarações.
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"Meus dois últimos jogos? Vamos ver": suposto candidato a transferência do Bayern de Munique evita se comprometer após retorno de sonho
Vlahovic e a Juve: um impasse por causa da questão salarial?
"Meus dois últimos jogos pela Juve? Vamos ver…", disse Vlahovic, evitando assim se comprometer. No entanto, o sérvio é muito querido pelos torcedores de Turim, que gritavam seu nome durante a partida. Sabendo que, no momento, tudo aponta para uma despedida, embora o jogador de 26 anos também deva se sentir bem no Piemonte e a perspectiva da Liga dos Campeões na próxima temporada com o terceiro colocado da Série A seja um argumento a favor de sua permanência.
No entanto, de acordo com relatos coincidentes da mídia, há um fator decisivo que pesa contra a renovação de seu contrato, que expira no verão: o salário. Após cinco (!) rodadas de negociações sem resultado satisfatório, parece que agora há um impasse entre a Juve e Vlahovic. Enquanto o artilheiro sérvio gostaria de continuar ganhando doze milhões de euros líquidos, o clube de Turim quer simplesmente reduzir o salário anual pela metade.
De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, que costuma estar bem informado, Vlahovic está ganhando tempo. Ele quer esperar para ver se outros dois grandes clubes lhe farão uma oferta mais lucrativa no verão. Fala-se do Bayern de Munique e do Barcelona, clubes que, no passado, foram repetidamente associados a ele.
Será que Vlahovic vai substituir Jackson no Bayern de Munique?
Há poucos dias, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que o clube alemão, recordista em títulos, seria até mesmo o destino preferido de Vlahovic. Já na época da sua contratação pela Juventus, no início de 2022, havia especulações sobre o interesse do time de Munique. No Bayern, Vlahovic poderia assumir o papel de reserva de Nicolas Jackson. O senegalês, emprestado pelo Chelsea FC, provavelmente deixará o FCB, como o diretor esportivo Max Eberl destacou recentemente. A opção de compra previamente negociada não será exercida de forma alguma.
No entanto, é questionável se o Bayern, no âmbito das economias salariais ainda planejadas, atenderia às supostas exigências de Vlahovic. No entanto, Anthony Gordon (Newcastle United) e Yan Diomande (RB Leipzig), jogadores versáteis, são considerados os candidatos preferidos para o ataque, mas não seriam nada baratos e, ao contrário de Vlahovic, custariam uma quantia (elevada) de transferência. Além disso, surgiram recentemente rumores sobre William Osula e Charles De Ketelaere.
Além disso, apesar de seu retorno dos sonhos, ainda não se sabe em que condições Vlahovic se encontra. Uma lesão persistente no adutor o forçou a uma pausa obrigatória do final de novembro até meados de março. Pouco tempo depois, ele ficou de fora devido a problemas na panturrilha. Por outro lado, Vlahovic também marcou o único gol da Juve na última rodada, no empate em 1 a 1 contra o Hellas Verona.
Dusan Vlahovic: dados de desempenho e estatísticas na Juventus de Turim nesta temporada
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