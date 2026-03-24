Em entrevista ao FAZ, o atacante do BVB fez uma proposta surpreendente para uma mudança nas regras.
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"Meus colegas vão me amaldiçoar por isso": estrela do BVB defende mudança controversa nas regras
"Meus colegas da defesa vão me amaldiçoar por isso, mas eu acabaria com o impedimento – pensando de forma totalmente egoísta", disse ele, justificando: "Provavelmente haveria mais gols, e o jogo ficaria um pouco mais dinâmico. Mas eu também gosto de ganhar jogos sem sofrer gols, não é assim!"
A regra do impedimento existe há quase tanto tempo quanto o próprio futebol organizado. As primeiras definições datam de 1863. Em 1925, a regra foi modernizada, passando a exigir que apenas dois adversários (incluindo o goleiro) estivessem entre o atacante e a linha do gol. Em 1990, houve uma flexibilização, de modo que jogadores na mesma linha de altura não ficam mais em impedimento. O impedimento passivo, por sua vez, foi introduzido em 2005.
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Beier segue os passos de Torres — e teve um ícone do Bayern como inspiração
Além disso, Beier elogiou efusivamente um companheiro de equipe que provavelmente não gostaria muito da sua proposta de regra: Waldemar Anton, que, ao contrário dele, faz parte da convocação de março do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para os amistosos contra a Suíça e Gana no final do mês. Na mesma linha, ele citou Grischa Prömel, também não convocado, de seu ex-clube, o TSG Hoffenheim. Na opinião dele, ambos “ficariam um pouco esquecidos e não receberiam o reconhecimento que realmente merecem”.
A não convocação de Beier causou certa surpresa recentemente, já que o atacante está em excelente forma no BVB há algumas semanas. Nos últimos 13 jogos da Bundesliga, ele marcou cinco gols e deu cinco assistências, além de ter se destacado como artilheiro na partida de ida das eliminatórias da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo. Sua ausência na convocação de Nagelsmann foi, portanto, “incompreensível” para o icônico goleiro do Dortmund, Roman Weidenfeller. Didi Hamann também demonstrou pouca compreensão pela decisão e, em seu lugar, não teria convocado principalmente Leroy Sané.
Enquanto isso, em sua posição, Beier segue os passos de Fernando Torres. “Ele era um jogador incrível”, disse o jogador de 23 anos, enfatizando: “Ele tinha realmente tudo o que um atacante de ponta precisa: finalização, controle de bola, compreensão do jogo, intuição.” Além disso, o ícone do Bayern, Arjen Robben, já foi um de seus modelos.
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