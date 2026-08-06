Cristiano Ronaldo/IG
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"Meus brinquedos": Cristiano Ronaldo revela garagem de supercarros repleta de Ferraris raras, Bugattis e hipercarros
Ronaldo abre as portas da garagem novamente
Cristiano Ronaldo deu aos fãs uma rara visão de sua coleção particular nesta semana, publicando três fotos da garagem de sua casa para exibir uma chamativa seleção de supercarros. O capitão do Al-Nassr, ainda longe de seu clube em uma pausa prolongada após a Copa do Mundo, compartilhou as imagens no Instagram com uma legenda simples de duas palavras que não precisava de mais explicações.
A legenda simples que dizia tudo
"Meus brinquedos", escreveu Ronaldo ao lado das fotos, em uma legenda que minimizou o que realmente estava em exibição. Segundo relatos, a frota do atacante português inclui quatro Ferraris, um Lamborghini Aventador, um Porsche 911, dois Bugattis e um McLaren Senna, entre outros veículos. No total, Ronaldo teria cerca de 13 carros esportivos, com a coleção avaliada em aproximadamente € 11 milhões, uma garagem que reflete seu status como um dos maiores ganhadores da história do futebol, construído ao longo de duas décadas em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, antes de sua mudança para a Arábia Saudita.
Um lembrete do status de Ronaldo enquanto ele segue longe dos holofotes
A publicação chega em um momento significativo. Ronaldo, 41, vem desfrutando de umas longas férias de verão desde a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, passando tempo com a família em Mallorca, enquanto o elenco do Al-Nassr cumpria uma pré-temporada em Lisboa sem ele. Ele fez uma breve aparição à beira do campo durante o amistoso do Al-Nassr contra o Almeria para cumprimentar os companheiros de equipe, mas ainda não retornou aos treinos com o grupo, uma decisão que o clube classificou como parte de um plano controlado de condicionamento, e não como qualquer problema mais amplo, antes de uma temporada na qual ele segue sob contrato após a renovação de dois anos que assinou no ano passado.
O que vem a seguir para Ronaldo e o Al-Nassr
A pausa não vai durar muito mais. O período de treinos do Al-Nassr em Lisboa terminou em 5 de agosto, e o elenco, com Ronaldo incluído, deve voltar a Riad pouco depois, deixando-o com cerca de uma semana de treinamentos completos antes de a temporada da Saudi Pro League começar em 15 de agosto, contra o Al-Fateh. O time de Ange Postecoglou iniciará a campanha como atual campeão, depois de finalmente encerrar em maio o jejum de Ronaldo por títulos nacionais, ao confirmar a taça com uma vitória por 4 a 1 sobre o Damac, na qual ele marcou duas vezes, seu primeiro grande troféu por clubes desde a conquista da Serie A com a Juventus, em 2020. Por enquanto, porém, as portas da garagem são a única coisa que Ronaldo está abrindo.
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