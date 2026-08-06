A publicação chega em um momento significativo. Ronaldo, 41, vem desfrutando de umas longas férias de verão desde a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, passando tempo com a família em Mallorca, enquanto o elenco do Al-Nassr cumpria uma pré-temporada em Lisboa sem ele. Ele fez uma breve aparição à beira do campo durante o amistoso do Al-Nassr contra o Almeria para cumprimentar os companheiros de equipe, mas ainda não retornou aos treinos com o grupo, uma decisão que o clube classificou como parte de um plano controlado de condicionamento, e não como qualquer problema mais amplo, antes de uma temporada na qual ele segue sob contrato após a renovação de dois anos que assinou no ano passado.