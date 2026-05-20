Mahrez se consolidou como um dos atacantes mais temidos da Premier League com o Leicester. No entanto, o craque do Al-Ahli admitiu que, em determinado momento, seu coração estava decidido a ir para o Camp Nou, e não para o Etihad Stadium. Em entrevista recente ao Koora Break, o ponta confessou que sonhava em defender o Barcelona durante sua era de ouro mais recente.

O jogador de 35 anos era muito cobiçado após suas atuações heroicas na conquista “milagrosa” do título pelo Leicester em 2016. Embora tenha acabado ficando no King Power Stadium por mais dois anos, Mahrez confirmou agora que ocorreram negociações de alto nível com vários dos maiores clubes da Europa, incluindo os dois times do El Clásico e o Manchester United.