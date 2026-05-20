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"Meu sonho era jogar com Lionel Messi" - Riyad Mahrez revela que houve conversas sobre uma transferência para o Barcelona antes de se juntar ao Manchester City
O sonho do Barcelona que nunca se concretizou
Mahrez se consolidou como um dos atacantes mais temidos da Premier League com o Leicester. No entanto, o craque do Al-Ahli admitiu que, em determinado momento, seu coração estava decidido a ir para o Camp Nou, e não para o Etihad Stadium. Em entrevista recente ao Koora Break, o ponta confessou que sonhava em defender o Barcelona durante sua era de ouro mais recente.
O jogador de 35 anos era muito cobiçado após suas atuações heroicas na conquista “milagrosa” do título pelo Leicester em 2016. Embora tenha acabado ficando no King Power Stadium por mais dois anos, Mahrez confirmou agora que ocorreram negociações de alto nível com vários dos maiores clubes da Europa, incluindo os dois times do El Clásico e o Manchester United.
- AFP
Mahrez fala sobre o sonho de jogar com Messi
Mahrez foi sincero sobre suas aspirações profissionais e as circunstâncias específicas que o impediram de se juntar ao gigante catalão. Ele revelou: “Meu sonho era jogar pelo Barcelona com [Pep] Guardiola e Messi. Conversei com muitos times antes de assinar com o City. Falei com o Real Madrid, o Barcelona e o United, mas o Leicester estava pedindo valores de transferência muito altos para me liberar, e eu não tinha cláusula de rescisão, então não pude me juntar a esses times.”
Lamentações em relação às negociações contratuais
Comparando sua situação à do ex-companheiro de equipe no Leicester, N’Golo Kanté, Mahrez admitiu que a falta de visão durante as negociações do contrato prejudicou sua capacidade de forçar uma transferência. Kanté, como se sabe, foi para o Chelsea logo após a conquista do título, um caminho que Mahrez não conseguiu seguir tão rapidamente devido aos termos que havia assinado com o clube.
Refletindo sobre esse período, o jogador da seleção argelina explicou: “[N’Golo] Kante foi mais esperto ao incluir uma cláusula de rescisão de € 30 milhões em seu contrato para se juntar ao Chelsea, enquanto eu a recusei, o que me forçou a ficar no Leicester por mais dois anos.” Esse detalhe contratual fez com que o Leicester detivesse todas as cartas, efetivamente tirando o Barcelona e o Real Madrid da disputa no auge do interesse deles.
- AFP
Sucesso no Manchester City
Apesar de ter perdido a transferência dos seus “sonhos” para a Espanha, a carreira de Mahrez não foi prejudicada. Ele acabou assinando contrato de 60 milhões de libras com o Manchester City em 2018, onde se tornou um dos jogadores mais confiáveis de Guardiola. Sua passagem por Manchester foi incrivelmente frutífera, consolidando seu legado como um dos maiores jogadores africanos a atuar na primeira divisão inglesa.
Quando partiu para a Liga Profissional da Arábia Saudita em 2023, Mahrez já havia acumulado uma coleção de troféus que seria invejada por qualquer profissional. Durante sua passagem brilhante pelo Manchester City, ele conquistou quatro títulos da Premier League, cinco troféus nacionais e, finalmente, levantou a taça da Liga dos Campeões em sua última temporada no clube, provando que, embora o sonho do Barcelona tenha morrido, sua carreira alcançou alturas incríveis de qualquer maneira.