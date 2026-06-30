"Meu segundo Mundial, duas vezes na merda": estrela da DFB pede perdão após a eliminação da Alemanha contra o Paraguai

"Os paraguaios se defenderam bem atrás, por isso foi difícil criar ritmo. Tentamos por meio de cruzamentos, e foi assim que marcamos o gol. Mas, no fim das contas, não deu muito certo, já que fomos eliminados pelo Paraguai”, continuou Havertz. O atacante do Arsenal marcou o gol de empate em 1 a 1 aos 54 minutos, depois que a Alemanha havia ido para o intervalo em desvantagem, após o gol de Julio Enciso (42º).

Como o placar permaneceu em 1 a 1 até o fim do tempo regulamentar, a terceira partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi para a prorrogação. Nela, Jonathan Tah (aos 102 minutos) marcou um gol que, em princípio, era válido e poderia ter significado a vitória e a classificação. No entanto, após intervenção do VAR devido a uma suposta falta do zagueiro da DFB, Waldemar Anton, sobre o goleiro paraguaio Orlando Gill na jogada anterior, o gol foi indevidamente anulado.

“Para mim, isso é mesquinho demais. É claro que houve contato com o goleiro. Mas não vejo nenhum empurrão, nenhuma pressão, nenhuma retenção”, disse o especialista em arbitragem Patrick Ittrich à MagentaTV e enfatizou: “Para mim, foi a decisão errada.”

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, que já estava furioso no banco de reservas logo após a anulação do gol, criticou na MagentaTV a decisão do árbitro Jalal Jayed: “Isso é uma piada. Não faço ideia do que ele viu ali.” Pouco depois, na ZDF, ele ainda se referiu ao caso como um “escândalo total. Isso nem de longe é uma falta.”