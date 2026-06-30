"Estou um pouco sem palavras. É a minha segunda Copa do Mundo, e já fomos eliminados duas vezes. Só posso pedir desculpas. É claro que estamos todos decepcionados, tínhamos grandes expectativas", disse Havertz, cuja primeira participação na Copa do Mundo foi a eliminação na fase de grupos no Catar em 2022, após a surpreendente eliminação.
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"Meu segundo Mundial, duas vezes na merda": estrela da DFB pede perdão após a eliminação da Alemanha contra o Paraguai
"Os paraguaios se defenderam bem atrás, por isso foi difícil criar ritmo. Tentamos por meio de cruzamentos, e foi assim que marcamos o gol. Mas, no fim das contas, não deu muito certo, já que fomos eliminados pelo Paraguai”, continuou Havertz. O atacante do Arsenal marcou o gol de empate em 1 a 1 aos 54 minutos, depois que a Alemanha havia ido para o intervalo em desvantagem, após o gol de Julio Enciso (42º).
Como o placar permaneceu em 1 a 1 até o fim do tempo regulamentar, a terceira partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 foi para a prorrogação. Nela, Jonathan Tah (aos 102 minutos) marcou um gol que, em princípio, era válido e poderia ter significado a vitória e a classificação. No entanto, após intervenção do VAR devido a uma suposta falta do zagueiro da DFB, Waldemar Anton, sobre o goleiro paraguaio Orlando Gill na jogada anterior, o gol foi indevidamente anulado.
“Para mim, isso é mesquinho demais. É claro que houve contato com o goleiro. Mas não vejo nenhum empurrão, nenhuma pressão, nenhuma retenção”, disse o especialista em arbitragem Patrick Ittrich à MagentaTV e enfatizou: “Para mim, foi a decisão errada.”
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, que já estava furioso no banco de reservas logo após a anulação do gol, criticou na MagentaTV a decisão do árbitro Jalal Jayed: “Isso é uma piada. Não faço ideia do que ele viu ali.” Pouco depois, na ZDF, ele ainda se referiu ao caso como um “escândalo total. Isso nem de longe é uma falta.”
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A Alemanha agora é apenas de segunda categoria? Kai Havertz: “Parece que sim”
Havertz, por sua vez, ao ser questionado se a Alemanha, após três Copas do Mundo muito decepcionantes, seria agora considerada apenas uma seleção de segunda categoria no cenário internacional, respondeu: “Parece que sim, com certeza.” O craque do Arsenal enfatizou: “Acima de tudo, nós, jogadores — com exceção do técnico —, precisamos agora fazer uma autoavaliação. Só posso pedir desculpas.”
Havertz foi um dos três jogadores alemães — ao lado de Nick Woltemade e Jonathan Tah — que falharam na cobrança de pênaltis. Como apenas dois paraguaios erraram, os sul-americanos acabaram avançando de forma dramática para as oitavas de final, onde agora enfrentarão a França ou a Suécia.
“Criamos poucas chances de gol. Faltou-nos poder de penetração”, analisou o goleiro Manuel Neuer na ZDF. “Quando você joga contra uma equipe como essa, precisa criar mais chances de gol. Do nosso lado, foi muito pouco”, disse o goleiro do Bayern, recusando-se a aceitar o gol injustamente anulado de Tah como desculpa.
O jogador que entrou no segundo tempo, Nadiem Amiri, também se mostrou “muito decepcionado, chocado”, segundo o meio-campista do Mainz 05. “Não esperávamos ser eliminados tão cedo.”
Enquanto Nagelsmann, cujo contrato vai até depois do Euro 2028, descartou a possibilidade de se demitir e deixou a decisão sobre seu futuro a cargo da DFB, Mats Hummels, ex-jogador da seleção alemã, deu início a um debate sobre o treinador: “Do lado da diretoria, isso de alguma forma clama por consequências. Não posso dizer de outra forma. Tivemos o Euro em casa, a Liga das Nações em casa e este torneio aqui com um grande número de participantes. Ainda acho que o Euro em casa é muito elogiado. Os outros dois torneios foram, cada um deles, decepcionantes. Por isso, isso precisa ser discutido, tanto pelo próprio técnico da seleção quanto pela federação. Pelo menos, deve haver conversas sobre o assunto”, disse o campeão mundial de 2014, na qualidade de comentarista da MagentaTV.