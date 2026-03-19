"Meu próximo Everest!" – Niall Horan, do One Direction, revela que ainda tem medo da lenda do Manchester United, Roy Keane

Durante uma entrevista na RTE 2FM com Tracy Clifford, perguntaram a Niall se ele algum dia teria coragem de cumprimentar a comentarista temperamental. “Ah, dá um tempo. Quero dizer, ele é o rei, não é? Dá para perceber que ele é muito engraçado, obviamente. Ele provavelmente é mais tranquilo do que aparenta”, disse Niall. No entanto, ele foi rápido em esclarecer que a bola está totalmente no campo de Keane se alguma conversa vier a acontecer.

“De jeito nenhum. Ele teria que vir até mim, e parece que isso não vai acontecer”, acrescentou o cantor. “Já estive na mesma sala que ele algumas vezes. Na verdade, eu o conheci há alguns anos, mas não sei se ele... Eu o conheci, tipo, há uns 10 anos, em um jogo da Liga dos Campeões. Mas não, ainda não cheguei nem perto dele.”