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"Meu próximo Everest!" – Niall Horan, do One Direction, revela que ainda tem medo da lenda do Manchester United, Roy Keane
A kryptonita esportiva de uma estrela pop
Niall está acostumado às luzes brilhantes das turnês em estádios e a conviver com as grandes estrelas de Hollywood, mas o mundo do futebol profissional apresenta um tipo diferente de pressão. Embora o cantor de “Slow Hands” tenha feito uma transição bem-sucedida da fama de boy band para uma carreira solo, ele admite que certas figuras do esporte ainda o deixam impressionado e, em um caso específico, genuinamente nervoso.
O cantor irlandês falou abertamente sobre sua relutância em interagir com um dos maiores jogadores de todos os tempos da República da Irlanda. Apesar de ser um nome conhecido mundialmente, Horan explicou que a aura que envolve Keane é suficiente para mantê-lo à distância, mesmo quando estão na mesma sala.
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O rei do campo
Durante uma entrevista na RTE 2FM com Tracy Clifford, perguntaram a Niall se ele algum dia teria coragem de cumprimentar a comentarista temperamental. “Ah, dá um tempo. Quero dizer, ele é o rei, não é? Dá para perceber que ele é muito engraçado, obviamente. Ele provavelmente é mais tranquilo do que aparenta”, disse Niall. No entanto, ele foi rápido em esclarecer que a bola está totalmente no campo de Keane se alguma conversa vier a acontecer.
“De jeito nenhum. Ele teria que vir até mim, e parece que isso não vai acontecer”, acrescentou o cantor. “Já estive na mesma sala que ele algumas vezes. Na verdade, eu o conheci há alguns anos, mas não sei se ele... Eu o conheci, tipo, há uns 10 anos, em um jogo da Liga dos Campeões. Mas não, ainda não cheguei nem perto dele.”
Superando os desafios da intimidação
A ironia da situação não passou despercebida ao apresentador, que destacou que Niall é “melhor amigo” de Snoop Dogg, mas não consegue lidar com um compatriota irlandês. Ele riu da comparação, brincando: “Literalmente, ‘[Talvez o Keane pense] quem é esse cara [Niall]? Dá o fora daqui’. Um absurdo total. Não quero falar com ele. Claro, o que eu estaria fazendo falando com ele? ‘Querido’. Eu o adoro, ele é um rei.”
Quando questionado sobre ter conquistado quase tudo o mais na indústria do entretenimento, o cantor deu à tarefa assustadora um título adequado. “Esse é o meu próximo Everest”, brincou ele, reconhecendo que o ex-técnico do Sunderland continua sendo o desafio definitivo para ele.
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Um fã do futebol
O amor de Niall pelo futebol é bem conhecido, já que o cantor é frequentemente visto em jogos importantes e é um torcedor declarado do Derby County. O cantor encerrou o assunto reconhecendo o absurdo da situação, rindo da comparação com sua amizade com Snoop Dogg e perguntando: “Quem diria?”
Enquanto isso, Keane, que atualmente é um dos principais nomes da Sky Sports e do podcast Stick to Football, continua sendo conhecido por sua abordagem direta em seus comentários sobre futebol.
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