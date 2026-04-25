"Meu escritório ficava bem ali... mas ninguém bateu na porta!" – Antonio Conte explica por que ficou irritado com as últimas atitudes de Romelu Lukaku

A lendária parceria entre Conte e Lukaku parece estar esquentando no Napoli. Após uma vitória esmagadora por 4 a 0 sobre o Cremonese na sexta-feira, Conte aproveitou a coletiva de imprensa pós-jogo para repreender o atacante de 32 anos por não ter passado em seu escritório durante uma recente visita ao centro de treinamento do clube.

Lukaku, que está afastado dos gramados devido a uma lesão de longa duração no tendão da coxa, recebeu permissão para realizar reabilitação na Bélgica. No entanto, após retornar à Itália para se reunir com a diretoria do clube, Conte confirmou que ele não foi vê-lo. O técnico italiano, que tem sido um dos maiores apoiadores de Lukaku ao longo de sua carreira, admitiu que a ausência o “deixou realmente decepcionado”.