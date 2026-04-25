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"Meu escritório ficava bem ali... mas ninguém bateu na porta!" – Antonio Conte explica por que ficou irritado com as últimas atitudes de Romelu Lukaku
Conte critica o comportamento de Lukaku nos treinos
A lendária parceria entre Conte e Lukaku parece estar esquentando no Napoli. Após uma vitória esmagadora por 4 a 0 sobre o Cremonese na sexta-feira, Conte aproveitou a coletiva de imprensa pós-jogo para repreender o atacante de 32 anos por não ter passado em seu escritório durante uma recente visita ao centro de treinamento do clube.
Lukaku, que está afastado dos gramados devido a uma lesão de longa duração no tendão da coxa, recebeu permissão para realizar reabilitação na Bélgica. No entanto, após retornar à Itália para se reunir com a diretoria do clube, Conte confirmou que ele não foi vê-lo. O técnico italiano, que tem sido um dos maiores apoiadores de Lukaku ao longo de sua carreira, admitiu que a ausência o “deixou realmente decepcionado”.
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Conte revela frustração com o silêncio
Conte não mediu palavras quando questionado se havia mantido conversas cara a cara com seu atacante estrela. Enquanto Lukaku se reunia com membros da diretoria do Napoli, o técnico ficou à espera de uma saudação que nunca chegou, o que levou a uma manifestação pública de descontentamento.
“Sei que um dos nossos diretores falou com ele, ele veio ao centro de treinamento, meu escritório ficava bem ali... mas ninguém bateu na porta — e isso realmente me decepcionou, porque eu esperava uma saudação, uma mensagem ou algo assim”, disse Conte aos repórteres. “Nessas situações, o técnico tenta entender a todos, mas ninguém faz o esforço para entender o técnico.”
Uma temporada marcada por lesões
Em campo, uma lesão recorrente nos tendões da coxa, sofrida em agosto, limitou Lukaku a apenas sete partidas nesta temporada, tendo sua última partida ocorrido no início de março. Apesar do atrito com Conte, Lukaku estaria treinando em alta intensidade para provar que está em forma. Com seu contrato no Estádio Diego Armando Maradona previsto para expirar no final da próxima temporada, o atacante está determinado a salvar sua campanha e garantir uma vaga na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026.
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Os sonhos da Copa do Mundo estão por um fio
As últimas semanas da temporada da Série A serão uma corrida contra o tempo para Lukaku. Ele precisa não só sanar o desentendimento com Conte, mas também provar à seleção belga que está pronto para jogar no torneio deste verão na América do Norte.
Conversas positivas ocorreram entre Lukaku e a diretoria do Napoli nesta semana, mas as críticas públicas do técnico indicam que provavelmente será necessária uma conversa particular para reparar o relacionamento. Enquanto o Partenopei busca encerrar a temporada com força, todos os olhos estarão voltados para saber se o experiente atacante conseguirá causar um impacto final antes da abertura da janela de transferências de verão.