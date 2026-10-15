Depois de também levar seu país à final da Eurocopa de 2020, o experiente técnico admitiu que a pressão constante no fim de sua passagem pela seleção acabou tirando seu prazer pelo futebol.

Questionado no The Amol Rajan Connection se consideraria voltar a trabalhar como técnico na Premier League, Southgate disse: “Não vejo uma situação em que eu faria isso.”

Ao explicar como sua paixão pelo esporte diminuiu a ponto de ele raramente assistir a partidas, continuou: “Perto do fim da minha passagem pela seleção da Inglaterra, deixei de sentir prazer. Pelo menos por algum tempo, as vitórias fazem você continuar. No fim, eu já não aproveitava nem as vitórias por mais de alguns minutos. Por isso, quase não tenho assistido a futebol.

“Fui à final da Copa da Inglaterra para ver meu time, o Crystal Palace, conquistar seu primeiro troféu. Desde então, não fui a um estádio de futebol. Então, minha vontade de me envolver com o futebol mudou.”