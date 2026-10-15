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“Meu desejo mudou”: Sir Gareth Southgate, ex-técnico da Inglaterra, descarta retorno à Premier League e explica por que se afastou do futebol
Treinador descarta comandar time da primeira divisão
Southgate deixou claro que não pretende voltar a comandar um clube da elite do futebol inglês após se afastar do esporte. Ele não trabalha em clubes desde a passagem de três anos pelo Middlesbrough, entre junho de 2006 e sua demissão, em outubro de 2009. Nesse período em Teesside, somou 45 vitórias em 151 jogos, com destaque para uma goleada por 8 a 1 sobre o Manchester City, antes de sofrer o rebaixamento em 2009.
- AFP
Esgotamento mental leva à ausência no estádio
Depois de também levar seu país à final da Eurocopa de 2020, o experiente técnico admitiu que a pressão constante no fim de sua passagem pela seleção acabou tirando seu prazer pelo futebol.
Questionado no The Amol Rajan Connection se consideraria voltar a trabalhar como técnico na Premier League, Southgate disse: “Não vejo uma situação em que eu faria isso.”
Ao explicar como sua paixão pelo esporte diminuiu a ponto de ele raramente assistir a partidas, continuou: “Perto do fim da minha passagem pela seleção da Inglaterra, deixei de sentir prazer. Pelo menos por algum tempo, as vitórias fazem você continuar. No fim, eu já não aproveitava nem as vitórias por mais de alguns minutos. Por isso, quase não tenho assistido a futebol.
“Fui à final da Copa da Inglaterra para ver meu time, o Crystal Palace, conquistar seu primeiro troféu. Desde então, não fui a um estádio de futebol. Então, minha vontade de me envolver com o futebol mudou.”
Atividades acadêmicas substituem a pressão à beira do campo
Desde que deixou a seleção, ele passou a atuar na mídia e apresentou um documentário da BBC no início deste ano, viajando pelo Reino Unido para examinar os desafios enfrentados por jovens e meninos. Além do trabalho na mídia, também atuou como professor visitante na Harvard Business School, em Boston.
Ao refletir sobre a satisfação que encontrou desde que deixou a função de treinador, Southgate acrescentou: “Adorei os últimos 18 meses da minha vida. Passei 37 anos em que a minha percepção de quem eu era dependia de ter vencido ou perdido no sábado. E, na verdade, adorei ter experiências diferentes. Conheci políticos, conheci pessoas da indústria da mídia, aprendi sobre liderança nas mais diversas áreas, viajei pelo mundo aprendendo coisas. Simplesmente gostei de protagonizar um filme diferente na minha vida.”
- AFP
Novos horizontes ofuscam retorno ao comando técnico
Essas declarações francas praticamente encerram as especulações que o associam a vagas de destaque na primeira divisão inglesa. Em vez de lidar com janelas de transferências ou com a pressão semanal pelos resultados, ele deve continuar ampliando seu trabalho na radiodifusão pública e na formação de lideranças. Assim, sua saída do Boro, quando o clube ocupava a quarta posição na Championship, há 17 anos, parece destinada a permanecer como seu último ato à frente de um clube.
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