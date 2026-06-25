“Meu coração estava batendo forte” - Neymar reflete sobre a “difícil” ausência de 981 dias da seleção brasileira, enquanto o craque volta “nervoso” contra a Escócia

A tensão acumulada ao longo de anos de tratamento e fisioterapia transbordou após o apito final. Neymar foi visto chorando em campo e, mais tarde, explicou que foi uma mistura de emoções ao entrar em campo, destacando que as lágrimas foram uma válvula de escape necessária.

“Estou muito feliz por vestir a camisa da seleção novamente depois de três anos. Estou bem fisicamente, graças a Deus. Foi difícil ficar afastado durante todo esse tempo, mas não fiquei completamente inativo. Venho treinando duro há 25 dias para estar em boa forma para os jogos. Então, estou muito feliz, muito satisfeito”, comentou o craque, conforme citado pela UOL.

“Foi uma mistura de emoções quando entrei em campo. Fiquei muito tempo longe desta camisa, longe da seleção, mas, graças a Deus, tudo deu certo e consegui voltar.”