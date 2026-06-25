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“Meu coração estava batendo forte” - Neymar reflete sobre a “difícil” ausência de 981 dias da seleção brasileira, enquanto o craque volta “nervoso” contra a Escócia
O retorno emocionante do número 10
Após exatamente 981 dias de ausência e muita incerteza, Neymar finalmente voltou a vestir a camisa amarela em uma partida da Copa do Mundo. Neymar não representava seu país desde outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo durante uma partida contra o Uruguai. O atacante, que começou a partida contra a Escócia no banco sob o comando de Carlo Ancelotti, entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo no Hard Rock Stadium, em Miami.
Visivelmente emocionado, ele revelou o turbilhão de sentimentos que experimentou antes de entrar em campo. “Meu coração batia forte, eu estava muito nervoso... mas feliz! Orgulhoso, tudo correu bem”, afirmou o jogador em entrevista à TV Globo.
- AFP
Expressar a condição física
A tensão acumulada ao longo de anos de tratamento e fisioterapia transbordou após o apito final. Neymar foi visto chorando em campo e, mais tarde, explicou que foi uma mistura de emoções ao entrar em campo, destacando que as lágrimas foram uma válvula de escape necessária.
“Estou muito feliz por vestir a camisa da seleção novamente depois de três anos. Estou bem fisicamente, graças a Deus. Foi difícil ficar afastado durante todo esse tempo, mas não fiquei completamente inativo. Venho treinando duro há 25 dias para estar em boa forma para os jogos. Então, estou muito feliz, muito satisfeito”, comentou o craque, conforme citado pela UOL.
“Foi uma mistura de emoções quando entrei em campo. Fiquei muito tempo longe desta camisa, longe da seleção, mas, graças a Deus, tudo deu certo e consegui voltar.”
O papel da família em momentos difíceis
O jogador também fez questão de destacar o apoio fundamental que recebeu de seu círculo mais próximo durante todo o processo. Ele mencionou que sua família sabia de “todas as dificuldades” que enfrentou para estar em forma para a Copa do Mundo. A presença de parentes nas arquibancadas em Miami tornou o momento ainda mais especial para o camisa 10.
“Eles sabem tudo o que passei, todas as dificuldades que tive para estar aqui hoje, e nosso objetivo era representar a seleção nacional, voltar a jogar. É muito emocionante vê-los lá, empolgados e felizes com o meu retorno”, disse ele.
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Preparação para a fase eliminatória
A vitória por 3 a 0, conquistada ainda antes de Neymar entrar em campo, confirmou o Brasil como líder do Grupo C e garantiu sua classificação para as oitavas de final com o moral em alta. O triunfo sobre os escoceses serviu para acertar os últimos detalhes coletivos e integrar o camisa 10 ao ritmo competitivo da equipe em solo americano. A seleção brasileira enfrentará o segundo colocado do Grupo F, que inclui Holanda, Japão e Suécia.
“Como eu disse, estou muito feliz e agora é fase eliminatória; vamos continuar vencendo para alcançar nosso objetivo final”, concluiu.