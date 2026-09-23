'Meu coração está 50 a 50' - astro do Club Brugge, Nicolo Tresoldi, adia decisão internacional entre Alemanha e Itália até depois da Euro Sub-21 de 2027

A disputa por um dos jovens talentos mais promissores da Europa deve continuar por pelo menos mais um ano. Tresoldi anunciou oficialmente que vai adiar sua decisão final sobre sua escolha de seleção principal. Apesar do forte interesse tanto da DFB quanto da FIGC, o jogador de 22 anos planeja permanecer com a seleção sub-21 da Alemanha até a Eurocopa de 2027 antes de tomar uma decisão definitiva entre as duas potências.

Em entrevista à Sky Germany, Tresoldi deixou clara a dificuldade emocional da escolha que tem pela frente. O atacante, que vive grande fase na Bélgica, admitiu que seus sentimentos estão perfeitamente divididos entre as duas potências do futebol. "Meu coração está 50 a 50. Os dois países significam muito para mim", explicou o atacante.