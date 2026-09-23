AFP
Traduzido por
'Meu coração está 50 a 50' - astro do Club Brugge, Nicolo Tresoldi, adia decisão internacional entre Alemanha e Itália até depois da Euro Sub-21 de 2027
Um coração dividido entre duas nações
A disputa por um dos jovens talentos mais promissores da Europa deve continuar por pelo menos mais um ano. Tresoldi anunciou oficialmente que vai adiar sua decisão final sobre sua escolha de seleção principal. Apesar do forte interesse tanto da DFB quanto da FIGC, o jogador de 22 anos planeja permanecer com a seleção sub-21 da Alemanha até a Eurocopa de 2027 antes de tomar uma decisão definitiva entre as duas potências.
Em entrevista à Sky Germany, Tresoldi deixou clara a dificuldade emocional da escolha que tem pela frente. O atacante, que vive grande fase na Bélgica, admitiu que seus sentimentos estão perfeitamente divididos entre as duas potências do futebol. "Meu coração está 50 a 50. Os dois países significam muito para mim", explicou o atacante.
- getty
Conversas com Jurgen Klopp
O peso sobre o futuro de Tresoldi aumentou significativamente quando o lendário técnico Jurgen Klopp, agora à frente da seleção alemã, entrou em contato pessoalmente com o jovem atacante. Klopp claramente está determinado a garantir os serviços de um jogador que já provou seu valor no palco da Champions League, e os dois já tiveram conversas detalhadas sobre o caminho do atacante. Tresoldi foi rápido em elogiar a forma como Klopp abordou a situação delicada, observando que o treinador demonstrou muita empatia pelo conflito interno que o jogador está vivendo ao considerar seu futuro de longo prazo no futebol.
Ao relembrar sua interação com o ex-técnico do Liverpool, Tresoldi descreveu uma relação que vai além da dinâmica típica entre treinador e atleta. "Tivemos boas conversas. Expliquei minha situação ao Kloppo, e ele entendeu. Ele é uma grande pessoa. Não foi uma conversa entre técnico e jogador, mas como uma conversa entre pai e filho. Ele disse que a porta está sempre aberta para mim", revelou Tresoldi.
Mancini faz seu movimento pela Itália
A Alemanha não é a única seleção mexendo com o coração de Tresoldi. O novo técnico da Itália, Roberto Mancini, também tem atuado para tentar convencer o atacante a voltar às suas raízes. O atacante confirmou que a abordagem de Mancini foi recebida com a mesma honestidade que ele demonstrou ao grupo da Alemanha. "Eu disse a mesma coisa a ele que disse ao Klopp", comentou Tresoldi.
Tresoldi, que nasceu na Sardenha e passou a primeira infância na Itália antes de se mudar para a Alemanha aos 13 anos, mantém laços profundos com o país mediterrâneo. Curiosamente, ele também é elegível para defender a Argentina por meio de sua mãe, embora a disputa no momento siga concentrada na Europa. Ele lembrou aos observadores que sua ligação com a Itália não se dá apenas por sua ascendência, mas é uma parte fundamental de sua criação. "Não é só que apenas o meu pai vem da Itália. Eu também nasci lá, cresci lá", disse.
- AFP
Tresoldi reafirma compromisso com a Alemanha sub-21
Por enquanto, ele segue comprometido com o projeto liderado por Antonio Di Salvo, expressando seu desejo imediato de representar a Alemanha nas categorias de base. Ele está, na prática, estabelecendo um prazo para uma definição final que só deve chegar daqui a um ano. Tresoldi deve voltar aos gramados neste sábado, quando a equipe do técnico Antonio Di Salvo enfrenta a Letônia Sub-21 em uma importante partida das eliminatórias para o Campeonato Europeu. Sua disponibilidade representa um reforço bem-vindo para a equipe, que segue em sua trajetória em busca da classificação para o torneio.
"Visto a camisa da Alemanha com orgulho, estou muito feliz por estar aqui. Ainda quero jogar o Campeonato Europeu aqui. Depois disso, vamos ver como as coisas evoluem", declarou.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.