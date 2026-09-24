Cucurella concluiu uma transferência de grande repercussão para o Bernabéu no início deste ano, em um negócio inicialmente avaliado em € 55 milhões (£ 47 mi), com € 5 milhões (£ 4 mi) adicionais acordados em possíveis bônus. O espanhol rapidamente garantiu seu lugar no time titular, superando Alvaro Carreras como a opção preferida de Mourinho pela lateral esquerda.

Antes de assinar com o clube da capital espanhola, o defensor foi fortemente cotado para uma transferência ao arquirrival Barcelona. O gigante catalão estaria monitorando o mercado em meio a dúvidas persistentes sobre o futuro de longo prazo de Alejandro Balde.

Apesar da especulação incessante dominando as manchetes, uma abordagem formal do Barcelona nunca se concretizou. O Real Madrid agiu de forma decisiva, garantiu a contratação do lateral e encerrou qualquer possibilidade de um retorno ao Camp Nou para o cria de La Masia.



