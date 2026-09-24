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'Meu agente recebeu ligações' - astro do Real Madrid, Marc Cucurella, esclarece rumores de transferência para o Barcelona e admite missão secreta por mensagem para Rodri
Rumores sobre o Barcelona são minimizados
Cucurella concluiu uma transferência de grande repercussão para o Bernabéu no início deste ano, em um negócio inicialmente avaliado em € 55 milhões (£ 47 mi), com € 5 milhões (£ 4 mi) adicionais acordados em possíveis bônus. O espanhol rapidamente garantiu seu lugar no time titular, superando Alvaro Carreras como a opção preferida de Mourinho pela lateral esquerda.
Antes de assinar com o clube da capital espanhola, o defensor foi fortemente cotado para uma transferência ao arquirrival Barcelona. O gigante catalão estaria monitorando o mercado em meio a dúvidas persistentes sobre o futuro de longo prazo de Alejandro Balde.
Apesar da especulação incessante dominando as manchetes, uma abordagem formal do Barcelona nunca se concretizou. O Real Madrid agiu de forma decisiva, garantiu a contratação do lateral e encerrou qualquer possibilidade de um retorno ao Camp Nou para o cria de La Masia.
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“Não é um interesse genuíno”
Em entrevista à emissora espanhola COPE, Cucurella descartou de vez a ideia de que uma transferência para a Catalunha tenha estado perto de se concretizar. O astro de Madri esclareceu a dimensão do contato entre seu estafe e a cúpula do Barcelona.
“Não, não, não. Meu agente recebeu algumas ligações, mas não foi além disso", explicou o ex-lateral do Chelsea ao ser questionado sobre os rumores do verão. "Não acho que isso possa ser considerado um interesse genuíno."
A escolha catalã de Rodri
Além da própria saga de transferência, Cucurella se viu atuando como um agente improvisado do Real Madrid. Enquanto o companheiro de seleção Rodri avaliava suas opções entre os dois maiores clubes da Espanha, o defensor tentou convencer o meio-campista a se juntar à revolução de Mourinho no Bernabéu.
Esses esforços acabaram não dando resultado, já que Rodri optou por assinar com o Barcelona para formar uma nova parceria no meio-campo ao lado de Pedri. Relembrando as conversas privadas entre os dois, Cucurella revelou que o meio-campista manteve mistério sobre suas intenções.
“Ele disse algo como: ‘Vamos ver’”, recordou Cucurella. “Fico feliz por ele, mas espero que ele não tenha muito sucesso, porque isso significaria o fim do nosso.”
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Consolidando seu status no Bernabéu
Tendo se firmado com folga à frente de Carreras, Cucurella agora tem a missão de justificar seu alto preço até o fim da temporada. Sob o comando de Mourinho, espera-se que o defensor siga como peça fundamental da linha defensiva do Real Madrid.
Enquanto isso, sua rivalidade pessoal com Rodri acrescenta uma nova dinâmica aos futuros clássicos. À medida que os dois internacionais espanhóis se adaptam às suas respectivas equipes, suas atuações certamente influenciarão a disputa em curso pela supremacia doméstica.
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