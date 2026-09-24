Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

'Meu agente recebeu ligações' - astro do Real Madrid, Marc Cucurella, esclarece rumores de transferência para o Barcelona e admite missão secreta por mensagem para Rodri

M. Cucurella
Barcelona
Real Madrid
La Liga

O defensor do Real Madrid Marc Cucurella finalmente quebrou o silêncio sobre a intensa especulação que o ligou a um retorno ao Barcelona durante a janela de transferências de verão. O internacional espanhol, que se consolidou como uma peça-chave sob o comando de Jose Mourinho no Bernabéu, também revelou uma tentativa bem-humorada de atrair Rodri para a capital espanhola antes de o meio-campista optar por uma mudança para a Catalunha.

  • Rumores sobre o Barcelona são minimizados

    Cucurella concluiu uma transferência de grande repercussão para o Bernabéu no início deste ano, em um negócio inicialmente avaliado em € 55 milhões (£ 47 mi), com € 5 milhões (£ 4 mi) adicionais acordados em possíveis bônus. O espanhol rapidamente garantiu seu lugar no time titular, superando Alvaro Carreras como a opção preferida de Mourinho pela lateral esquerda.

    Antes de assinar com o clube da capital espanhola, o defensor foi fortemente cotado para uma transferência ao arquirrival Barcelona. O gigante catalão estaria monitorando o mercado em meio a dúvidas persistentes sobre o futuro de longo prazo de Alejandro Balde.

    Apesar da especulação incessante dominando as manchetes, uma abordagem formal do Barcelona nunca se concretizou. O Real Madrid agiu de forma decisiva, garantiu a contratação do lateral e encerrou qualquer possibilidade de um retorno ao Camp Nou para o cria de La Masia.


    • Publicidade
  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    “Não é um interesse genuíno”

    Em entrevista à emissora espanhola COPE, Cucurella descartou de vez a ideia de que uma transferência para a Catalunha tenha estado perto de se concretizar. O astro de Madri esclareceu a dimensão do contato entre seu estafe e a cúpula do Barcelona.

    “Não, não, não. Meu agente recebeu algumas ligações, mas não foi além disso", explicou o ex-lateral do Chelsea ao ser questionado sobre os rumores do verão. "Não acho que isso possa ser considerado um interesse genuíno."


  • A escolha catalã de Rodri

    Além da própria saga de transferência, Cucurella se viu atuando como um agente improvisado do Real Madrid. Enquanto o companheiro de seleção Rodri avaliava suas opções entre os dois maiores clubes da Espanha, o defensor tentou convencer o meio-campista a se juntar à revolução de Mourinho no Bernabéu.

    Esses esforços acabaram não dando resultado, já que Rodri optou por assinar com o Barcelona para formar uma nova parceria no meio-campo ao lado de Pedri. Relembrando as conversas privadas entre os dois, Cucurella revelou que o meio-campista manteve mistério sobre suas intenções.

    “Ele disse algo como: ‘Vamos ver’”, recordou Cucurella. “Fico feliz por ele, mas espero que ele não tenha muito sucesso, porque isso significaria o fim do nosso.”


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1083578127.jpgPressinphoto

    Consolidando seu status no Bernabéu

    Tendo se firmado com folga à frente de Carreras, Cucurella agora tem a missão de justificar seu alto preço até o fim da temporada. Sob o comando de Mourinho, espera-se que o defensor siga como peça fundamental da linha defensiva do Real Madrid.

    Enquanto isso, sua rivalidade pessoal com Rodri acrescenta uma nova dinâmica aos futuros clássicos. À medida que os dois internacionais espanhóis se adaptam às suas respectivas equipes, suas atuações certamente influenciarão a disputa em curso pela supremacia doméstica.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL