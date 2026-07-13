Meta “mínima” definida para Florian Wirtz, avaliado em 116 milhões de libras, após dois fracassos na Premier League e na Copa do Mundo com o Liverpool e a Alemanha

Questionado sobre se Wirtz precisa atingir dois dígitos em ambos os quesitos de contribuição para os gols na próxima temporada, o ex-meio-campista do Liverpool Murphy — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a BetWright, casa de apostas de futebol — disse: “Com certeza. A confiança é um fator importante. É claro que ele chegou a um time que estava em transição. Recebemos alguns novos jogadores e outros haviam saído. Quando a equipe começou a enfrentar dificuldades, ficou mais difícil para ele causar impacto nas partidas.

“Adaptar-se a um novo campeonato e a um novo estilo de vida é difícil, mesmo para jogadores com excelente técnica. Mas, para ser justo com ele, no final das contas, ele teve uma boa fase no meio da temporada e mostrou lampejos do seu potencial, mas não foi o suficiente. Agora é hora de dar um salto de qualidade. Não apenas por causa do valor da transferência, mas porque o Liverpool precisa que seus melhores jogadores estejam no seu melhor nível.

“Sempre acho que, se você joga em uma função ofensiva — seja pela esquerda, como camisa 10, pela direita, agora que a maioria dos times joga no 4-2-3-1 ou qualquer outra formação —, precisa buscar números de dois dígitos, tanto em assistências quanto em gols.

“Isso é o mínimo necessário. Porque os melhores jogadores do mundo e da Europa que atuam nessas posições alcançam esses números com facilidade. Então, você tem que ter isso como meta. Porque jogar bem sem resultados concretos não garante vitórias no futebol. Não houve jogos importantes suficientes em que ele tenha feito a diferença.

“Acho que fisicamente ele vai estar melhor. Ficaria surpreso se ele não estivesse fisicamente melhor quando voltar, o que obviamente ajuda. Ele estará mais adaptado ao ambiente, onde mora, ao entorno, aos companheiros de equipe, todas essas coisas. Mas ele vai ter que dar um passo à frente nesta temporada que será decisiva para ele.

“Eu realmente sinto que ainda há mais por vir. Mas, infelizmente, o valor da contratação por si só não garante sucesso. Então, acho que ele vai melhorar. Espero que ele melhore. Acho que ele vai. E acho que, se ele começar a buscar — obviamente, se estiver marcando dois dígitos em gols e assistências —, então estará realmente fazendo a diferença para a equipe. Isso deveria ser o mínimo necessário.”