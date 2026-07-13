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Meta “mínima” definida para Florian Wirtz, avaliado em 116 milhões de libras, após dois fracassos na Premier League e na Copa do Mundo com o Liverpool e a Alemanha
Wirtz e Isak precisam justificar os altos valores pagos nas transferências
Wirtz tornou-se, por um breve período, o jogador mais caro do futebol britânico ao se transferir do Bayer Leverkusen para Merseyside. Esse lugar nos livros de história agora pertence ao seu companheiro de clube, Alexander Isak.
Duas contratações ambiciosas de Arne Slot tiveram dificuldades para deixar sua marca e justificar a confiança depositada nelas durante a temporada 2025-26. Ambos estão agora sob pressão para mostrar resultados em seu segundo ano no clube, que é um dos gigantes da Premier League.
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Wirtz no Liverpool: Gols e assistências pelos Reds
Wirtz era considerado uma das maiores promessas da Europa quando foi contratado fora de seu país natal, tendo conquistado a reputação de um dos melhores meio-campistas artilheiros do planeta enquanto saboreava a glória do título da Bundesliga.
Ele marcou apenas sete gols e deu outras sete assistências pelo Liverpool, o que gerou muitas críticas questionando se ele tem o que é preciso para se destacar na primeira divisão inglesa. As coisas não melhoraram nem ficaram mais fáceis para Wirtz ao representar seu país na Copa do Mundo de 2026.
Nenhuma faísca foi reacendida durante a humilhante eliminação nas oitavas de final para o Paraguai, e a atenção agora volta a se concentrar nos assuntos do clube. O Liverpool, que está iniciando uma nova era sob o comando do técnico espanhol Andoni Iraola, precisa que seu meia-atacante de 23 anos comece com o pé direito ao retornar à competição nacional.
Contribuições para os gols: Será que Will Wirtz vai chegar aos dois dígitos na temporada 2026-27?
Questionado sobre se Wirtz precisa atingir dois dígitos em ambos os quesitos de contribuição para os gols na próxima temporada, o ex-meio-campista do Liverpool Murphy — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a BetWright, casa de apostas de futebol — disse: “Com certeza. A confiança é um fator importante. É claro que ele chegou a um time que estava em transição. Recebemos alguns novos jogadores e outros haviam saído. Quando a equipe começou a enfrentar dificuldades, ficou mais difícil para ele causar impacto nas partidas.
“Adaptar-se a um novo campeonato e a um novo estilo de vida é difícil, mesmo para jogadores com excelente técnica. Mas, para ser justo com ele, no final das contas, ele teve uma boa fase no meio da temporada e mostrou lampejos do seu potencial, mas não foi o suficiente. Agora é hora de dar um salto de qualidade. Não apenas por causa do valor da transferência, mas porque o Liverpool precisa que seus melhores jogadores estejam no seu melhor nível.
“Sempre acho que, se você joga em uma função ofensiva — seja pela esquerda, como camisa 10, pela direita, agora que a maioria dos times joga no 4-2-3-1 ou qualquer outra formação —, precisa buscar números de dois dígitos, tanto em assistências quanto em gols.
“Isso é o mínimo necessário. Porque os melhores jogadores do mundo e da Europa que atuam nessas posições alcançam esses números com facilidade. Então, você tem que ter isso como meta. Porque jogar bem sem resultados concretos não garante vitórias no futebol. Não houve jogos importantes suficientes em que ele tenha feito a diferença.
“Acho que fisicamente ele vai estar melhor. Ficaria surpreso se ele não estivesse fisicamente melhor quando voltar, o que obviamente ajuda. Ele estará mais adaptado ao ambiente, onde mora, ao entorno, aos companheiros de equipe, todas essas coisas. Mas ele vai ter que dar um passo à frente nesta temporada que será decisiva para ele.
“Eu realmente sinto que ainda há mais por vir. Mas, infelizmente, o valor da contratação por si só não garante sucesso. Então, acho que ele vai melhorar. Espero que ele melhore. Acho que ele vai. E acho que, se ele começar a buscar — obviamente, se estiver marcando dois dígitos em gols e assistências —, então estará realmente fazendo a diferença para a equipe. Isso deveria ser o mínimo necessário.”
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Jogos do Liverpool: Pré-temporada e nova campanha na Premier League
Wirtz está vinculado a um contrato de cinco anos em Anfield, que vai até 2030. Ele ainda tem muito a provar para honrar esse acordo e, possivelmente, garantir uma futura renovação.
O Liverpool continua confiante de que esse investimento caro dará frutos, já que não há dúvidas quanto à habilidade do astro alemão, e está ansioso para vê-lo estrear a temporada 2026-27 em grande estilo quando os Reds viajarem para enfrentar o Newcastle em 23 de agosto — com uma série de amistosos, incluindo partidas contra o Wrexham e o Leeds, que oferecerão oportunidades para que ele encontre sua forma e recupere a confiança.
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