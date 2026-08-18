Isak deixou o dele no amistoso do Liverpool contra o Monaco, enquanto busca ganhar ritmo, mas outro ex-atacante dos Reds, Robbie Fowler, um homem conhecido como "Deus" pela torcida de Anfield, demonstrou preocupação quando se trata de o jogador mais caro da história da Premier League render o seu melhor.

Fowler disse à GOAL recentemente: “Vou ser honesto com você, estou um pouco preocupado com isso, na verdade, porque ele não esteve em forma neste ano.

“Obviamente ele chegou ao Liverpool e não estava em forma por qualquer motivo, nós não sabemos, e podemos tirar nossas próprias conclusões. Obviamente ele voltou ao time, parecia um pouco melhor, depois obviamente quebrou a perna e ficou fora, e então, perto do fim da temporada, jogou algumas partidas, obviamente não estava em forma. E isso é compreensível, porque ele tinha acabado de quebrar a perna e estava voltando ao grupo.

“Quando ele voltar da Copa do Mundo, vai ter novamente um período curto de recuperação, então não acho que ele vai estar tão em forma quanto gostaríamos como torcedores do Liverpool. Espero estar errado, claro que espero, mas isso me preocupa um pouco, porque ele vai entrar na próxima temporada e provavelmente não vai ter aquela pré-temporada principal, que provavelmente é o que ele precisava.”