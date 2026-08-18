Getty
Traduzido por
Meta de gols e assistências! Disseram a Alexander Isak onde “ele tem que estar” na segunda temporada no Liverpool após transferência recorde de £ 125 milhões
Isak marcou apenas quatro gols durante sua temporada de estreia
O atacante de 26 anos balançou as redes em 62 ocasiões em 109 partidas pelo Newcastle, com 54 desses gols registrados na Premier League. Em St James’ Park, construiu a reputação de ser um dos camisas 9 mais completos do futebol mundial.
Esse status convenceu o Liverpool a pagar uma taxa de transferência recorde britânica, com o atual campeão inglês em busca de alguém para liderar seu ataque na tentativa de estabelecer domínio nacional. A temporada 2025-26 não saiu como o planejado.
Isak chegou sem estar em plena forma após uma pré-temporada prejudicada e em nenhum momento pareceu perto do ritmo ideal de jogo. Uma fratura na perna sofrida em dezembro pouco ajudou sua causa. A temporada terminou com a rede balançando em apenas quatro ocasiões.
A Suécia marcou presença na Copa do Mundo de 2026, mas isso levou a mais um verão curto em nível de clube. O Liverpool precisa que seu principal artilheiro comece bem quando a ação competitiva recomeçar fora de casa contra o Newcastle no domingo.
- Getty
Isak define meta de gols e assistências para a campanha 2026-27
Antes de enfrentar seus ex-clubes, Isak foi avisado por Heskey, que falou com exclusividade à GOAL, cortesia do site de apostas na Premier League BetWright, sobre as metas que ele precisa estabelecer: “Acho que 20 gols e assistências é provavelmente o patamar em que ele precisa estar, para começar.
“A realidade é que não podemos mais, porque não temos mais isso, contar com os mais de 30 de Mo Salah. Não temos mais os mais de 25 de [Sadio] Mane. Não temos mais os mais de 19 de [Roberto] Firmino. Então, todos os olhos estão voltados para você, e mais de 20 é o que se exige. Precisamos que outros também contribuam e consigam alguns, mas quando se fala do valor da transferência e da pressão de ser o camisa 9, sim, é isso que é necessário.”
Ídolo do Liverpool, Fowler expressa preocupação com a condição física de Isak
Isak deixou o dele no amistoso do Liverpool contra o Monaco, enquanto busca ganhar ritmo, mas outro ex-atacante dos Reds, Robbie Fowler, um homem conhecido como "Deus" pela torcida de Anfield, demonstrou preocupação quando se trata de o jogador mais caro da história da Premier League render o seu melhor.
Fowler disse à GOAL recentemente: “Vou ser honesto com você, estou um pouco preocupado com isso, na verdade, porque ele não esteve em forma neste ano.
“Obviamente ele chegou ao Liverpool e não estava em forma por qualquer motivo, nós não sabemos, e podemos tirar nossas próprias conclusões. Obviamente ele voltou ao time, parecia um pouco melhor, depois obviamente quebrou a perna e ficou fora, e então, perto do fim da temporada, jogou algumas partidas, obviamente não estava em forma. E isso é compreensível, porque ele tinha acabado de quebrar a perna e estava voltando ao grupo.
“Quando ele voltar da Copa do Mundo, vai ter novamente um período curto de recuperação, então não acho que ele vai estar tão em forma quanto gostaríamos como torcedores do Liverpool. Espero estar errado, claro que espero, mas isso me preocupa um pouco, porque ele vai entrar na próxima temporada e provavelmente não vai ter aquela pré-temporada principal, que provavelmente é o que ele precisava.”
- Getty
Jogos do Liverpool em 2026-27: temporada começa contra o Newcastle
O Liverpool, após encerrar seu vínculo com Arne Slot, agora trabalha sob o comando do técnico espanhol Andoni Iraola. Ele sabe da necessidade de fazer Isak render, depois de os Reds terem tropeçado para terminar em quinto lugar na última temporada.
Florian Wirtz, com um preço de £116 milhões (US$ 157 milhões), é outro que precisa corresponder após passar por uma difícil temporada de estreia na elite do futebol inglês. O Liverpool estará ansioso para começar com tudo ao viajar para Tyneside para um desafiador compromisso de abertura de fim de semana.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.