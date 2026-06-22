Com os dois gols marcados contra a Áustria aos 39 e 95 minutos da partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa doMundo de 2026, Lionel Messi se torna o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo, primeiro com 17 e depois com 18 gols. O camisa 10 argentino, que com o hat-trick na primeira partida contra a Argélia havia ultrapassado Ronaldo (15 gols), Mbappé e Gerd Müller (ambos com 14) e alcançado a marca de 16 gols do alemão Klose, agora lidera sozinho essa classificação especial.





Para o jogador nascido em 1987 em Rosário, trata-se dos gols número 121 e 122 em 201 partidas com a camisa da Seleção, com a qual se sagrou campeão do mundo em 2022.











