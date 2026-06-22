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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Messi ultrapassa Klose: com 18 gols, é o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo

L. Messi
Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo

O número 10 da Argentina marca novamente contra a Áustria com dois gols, após o hat-trick contra a Argélia

Com os dois gols marcados contra a Áustria aos 39 e 95 minutos da partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa doMundo de 2026, Lionel Messi se torna o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo, primeiro com 17 e depois com 18 gols. O camisa 10 argentino, que com o hat-trick na primeira partida contra a Argélia havia ultrapassado Ronaldo (15 gols), Mbappé e Gerd Müller (ambos com 14) e alcançado a marca de 16 gols do alemão Klose, agora lidera sozinho essa classificação especial.


Para o jogador nascido em 1987 em Rosário, trata-se dos gols número 121 e 122 em 201 partidas com a camisa da Seleção, com a qual se sagrou campeão do mundo em 2022.




  • TODOS OS GOLS DA COPA DO MUNDO

    O primeiro gol de Messi na Copa do Mundo remonta a 2006, quando, com apenas 18 anos, marcou em sua estreia contra a Sérvia e Montenegro, após passe de Tevez. Em 2014, no Brasil, ele marcou 4 gols, enquanto em 2018, na Rússia, ficou com apenas um gol. Por fim, em 2022, no Catar, o “Pulga” marcou nada menos que 7 gols, incluindo dois na final.

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  • RECORDE DENTRO DO RECORDE

    Recorde dentro de um recorde: Messi também igualou o recorde de partidas consecutivas marcando gols em Copas do Mundo: 6. Entre 2022 e 2026, Messi marcou gols em 2022, consecutivamente, contra a Austrália (3 de dezembro de 2022), a Holanda (9 de dezembro de 2022), Croácia (13 de dezembro de 2022) e França (18 de dezembro de 2022), e em 2026 contra a Argélia (16 de junho de 2026) e a Áustria (22 de junho de 2026). Além de Messi, também o brasileiro Jairzinho e o francês Fontaine marcaram gols em seis partidas consecutivas na Copa do Mundo. Messi, porém, é o único dos três a ter feito isso em duas edições diferentes da Copa do Mundo.


  • O PÊNALTI INCORRETO

    Aos 9 minutos, Messi já havia tido a chance de marcar, mas errou o pênalti — marcado pelo VAR após uma falta em Lautaro Martínez —, mandando a bola para fora. Para Messi, esse foi o terceiro pênalti perdido em Copas do Mundo, depois dos de 2018 contra a Islândia e de 2022 contra a Polônia. No total, Messi perdeu 8 pênaltis defendendo a camisa da seleção nacional.

  • QUE HOMENAGEM A MARADONA!

    O recorde de dois gols de Messi ocorre em uma data especial para a história do futebol mundial, e do futebol argentino em particular: em 22 de junho de 1986, há exatamente 40 anos, foi disputada a partida vencida por 2 a 1 pela Albiceleste contra a Inglaterra, nas oitavas de final da Copa do Mundo do México, que acabou sendo conquistada pela própria Argentina. Aquela partida ficou na história pelo gol duplo marcado por Diego Armando Maradona: o primeiro com a famosa “Mão de Deus” e o segundo, considerado o gol do século, com uma espetacular arrancada de dribles partindo do meio-campo. Uma bela homenagem de Messi à memória de Maradona, falecido em 2020.







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