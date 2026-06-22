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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Messi ultrapassa Klose: com 17 gols, é o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo

L. Messi
Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo

O número 10 da Argentina marca também contra a Áustria

Com o gol marcado contra a Áustria aos 39 minutos da partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi se torna o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo, com 17 gols. O camisa 10 argentino, que com o hat-trick na primeira partida contra a Argélia havia ultrapassado Mbappé, Ronaldo e Gerd Müller, e alcançado o alemão Klose com 16 gols, agora lidera sozinho essa classificação especial.


Para o jogador nascido em 1987 em Rosário, este é o 121º gol em 201 partidas com a camisa da Seleção, com a qual se sagrou campeão do mundo em 2022.




  • O PÊNALTI INCORRETO

    Aos 9 minutos, Messi já teve a chance de marcar, mas perdeu o pênalti — marcado pelo VAR após uma falta em Lautaro Martínez —, mandando a bola para fora. Para Messi, essa foi a terceira cobrança de pênalti perdida em Copas do Mundo, depois das de 2018 contra a Islândia e de 2022 contra a Polônia. No total, Messi perdeu 8 pênaltis defendendo a seleção nacional.

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