Messi ultrapassa Klose: com 17 gols, é o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo

Com o gol marcado contra a Áustria aos 39 minutos da partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi se torna o maior artilheiro de todos os tempos nas fases finais da Copa do Mundo, com 17 gols. O camisa 10 argentino, que com o hat-trick na primeira partida contra a Argélia havia ultrapassado Mbappé, Ronaldo e Gerd Müller, e alcançado o alemão Klose com 16 gols, agora lidera sozinho essa classificação especial.





Para o jogador nascido em 1987 em Rosário, este é o 121º gol em 201 partidas com a camisa da Seleção, com a qual se sagrou campeão do mundo em 2022.











