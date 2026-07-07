Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Messi, quarto pênalti perdido na Copa do Mundo, o segundo em 2026: um recorde negativo. Todos os erros

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
L. Messi

Mais um pênalti perdido, o segundo nesta Copa do Mundo. Lionel Messi, aos 21 minutos da partida entre Argentina e Egito, foi hipnotizado por Shobeir, depois de ter chutado para fora contra a Áustria. Um recorde negativo para o número 10: nunca ninguém havia perdido dois pênaltis na mesma edição da Copa do Mundo. O talentoso argentino chutou com força, mas sem ângulo; Shobeir se jogou para a esquerda e defendeu, impedindo o segundo pênalti desta Copa do Mundo, depois daquele de Taremi na partida entre Egito e Irã.

  • TODOS OS ERROS

    Este é o quarto pênalti perdido por Messi em Copas do Mundo. Os erros contra a Áustria e o Egito neste ano vêm depois do pênalti perdido na Rússia (defesa de Halldorsson na partida entre Argentina e Islândia, que terminou em 1 a 1) e daquele contra a Polônia, no Catar, em 2022: naquela ocasião, quem o frustrou foi Szczesny.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google