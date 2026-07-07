Mais um pênalti perdido, o segundo nesta Copa do Mundo. Lionel Messi, aos 21 minutos da partida entre Argentina e Egito, foi hipnotizado por Shobeir, depois de ter chutado para fora contra a Áustria. Um recorde negativo para o número 10: nunca ninguém havia perdido dois pênaltis na mesma edição da Copa do Mundo. O talentoso argentino chutou com força, mas sem ângulo; Shobeir se jogou para a esquerda e defendeu, impedindo o segundo pênalti desta Copa do Mundo, depois daquele de Taremi na partida entre Egito e Irã.
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Messi, quarto pênalti perdido na Copa do Mundo, o segundo em 2026: um recorde negativo. Todos os erros
TODOS OS ERROS
Este é o quarto pênalti perdido por Messi em Copas do Mundo. Os erros contra a Áustria e o Egito neste ano vêm depois do pênalti perdido na Rússia (defesa de Halldorsson na partida entre Argentina e Islândia, que terminou em 1 a 1) e daquele contra a Polônia, no Catar, em 2022: naquela ocasião, quem o frustrou foi Szczesny.
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