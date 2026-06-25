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Messi ou Ronaldo? Mourinho aponta seis seleções como favoritas para conquistar a Copa do Mundo

Copa do Mundo
Real Madrid
Portugal
França
Brasil
Inglaterra
Espanha
Argentina

Ancelotti é capaz de fazer a diferença... e Portugal conta com um elenco excelente

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, apontou a seleção de seu país como forte candidata ao título da Copa do Mundo de 2026.

Durante uma entrevista exclusiva com Adebaio Akinfinwa, no programa Beast Mode On Podcast, Mourinho previu que a Portugal chegará longe na Copa do Mundo.

O site internacional Goal divulgou as declarações de Mourinho durante a entrevista, nas quais ele afirmou: “Com certeza eles podem chegar até a final e conquistar a Copa do Mundo. Mas não estão sozinhos, há outras seleções que também são favoritas”.

E acrescentou: “Sempre digo que a Inglaterra estará entre as candidatas ao título. Olho para os jogadores, e estamos falando da geração de Lampard e Beckham; desde aquela época, venho repetindo constantemente que a Inglaterra é candidata, mas isso acaba não acontecendo. Mesmo assim, continuarei dizendo que a Inglaterra é candidata”.

Mourinho explicou o motivo de sua confiança na capacidade da seleção inglesa de competir, dizendo: “O Arsenal perdeu a final da Liga dos Campeões, o Crystal Palace venceu a Liga de Conferências e o Aston Villa conquistou a Liga Europa”.

E enfatizou: “Com exceção do Barcelona, do Bayern de Munique, do Real Madrid e do Paris Saint-Germain, os melhores jogadores estão na Inglaterra.”

E acrescentou: “Quando se perde nos pênaltis, trata-se de pequenos detalhes. Eles perderam nos pênaltis uma vez na Euro 2004, em Portugal, e a própria Portugal também os derrotou nos pênaltis. Os pênaltis são apenas pequenos detalhes.”

E continuou: “Acho que a pressão da mídia sobre a seleção inglesa é maior do que sobre qualquer outra seleção. No fim das contas, a mídia influencia muito a torcida e aumenta as expectativas, e a seleção não conseguiu lidar com isso da maneira adequada. Eles sempre tiveram bons treinadores e têm um bom treinador agora também. Por isso, sempre acredito que eles são capazes de ganhar a Copa do Mundo.”

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    A França pode formar três seleções diferentes

    Mourinho também elogiou a profundidade do elenco da seleção francesa, que conta com um grande número de estrelas, como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Mickaël Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué e outros.

    “Se você olhar para a França”, disse ele, “verá que ela pode formar três seleções diferentes, e todas elas seriam capazes de disputar o título”.

    E acrescentou: “Depois, há a Espanha, a Argentina e o Brasil. Alguns podem dizer que essas seleções não têm tanto talento quanto tinham nos torneios que venceram, mas eu sempre digo que a presença de um técnico como Carlo Ancelotti faz a diferença.”

    E concluiu: “Mesmo depois do empate contra o Marrocos, em uma partida ruim, parecia que um tsunami havia atingido a seleção, mas não para o Carlo. Sempre acreditei que o Ancelotti é capaz de fazer a diferença. E a Portugal também é uma seleção incrível e tem um elenco maravilhoso”.

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