Messi ou Ronaldo? Mourinho aponta seis seleções como favoritas para conquistar a Copa do Mundo

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, apontou a seleção de seu país como forte candidata ao título da Copa do Mundo de 2026.

Durante uma entrevista exclusiva com Adebaio Akinfinwa, no programa Beast Mode On Podcast, Mourinho previu que a Portugal chegará longe na Copa do Mundo.

O site internacional Goal divulgou as declarações de Mourinho durante a entrevista, nas quais ele afirmou: “Com certeza eles podem chegar até a final e conquistar a Copa do Mundo. Mas não estão sozinhos, há outras seleções que também são favoritas”.

E acrescentou: “Sempre digo que a Inglaterra estará entre as candidatas ao título. Olho para os jogadores, e estamos falando da geração de Lampard e Beckham; desde aquela época, venho repetindo constantemente que a Inglaterra é candidata, mas isso acaba não acontecendo. Mesmo assim, continuarei dizendo que a Inglaterra é candidata”.

Mourinho explicou o motivo de sua confiança na capacidade da seleção inglesa de competir, dizendo: “O Arsenal perdeu a final da Liga dos Campeões, o Crystal Palace venceu a Liga de Conferências e o Aston Villa conquistou a Liga Europa”.

E enfatizou: “Com exceção do Barcelona, do Bayern de Munique, do Real Madrid e do Paris Saint-Germain, os melhores jogadores estão na Inglaterra.”

E acrescentou: “Quando se perde nos pênaltis, trata-se de pequenos detalhes. Eles perderam nos pênaltis uma vez na Euro 2004, em Portugal, e a própria Portugal também os derrotou nos pênaltis. Os pênaltis são apenas pequenos detalhes.”

E continuou: “Acho que a pressão da mídia sobre a seleção inglesa é maior do que sobre qualquer outra seleção. No fim das contas, a mídia influencia muito a torcida e aumenta as expectativas, e a seleção não conseguiu lidar com isso da maneira adequada. Eles sempre tiveram bons treinadores e têm um bom treinador agora também. Por isso, sempre acredito que eles são capazes de ganhar a Copa do Mundo.”