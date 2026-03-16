Messi no Chelsea?! O Chelsea "acelera o plano" para contratar o jovem Rayane, em meio ao interesse do Bayern, do Barcelona e do PSG

Os próximos meses serão decisivos para determinar se o jovem participará da pré-temporada do Chelsea ou retornará à França para uma temporada de desenvolvimento na Ligue 1. Muito dependerá de seu desempenho nas etapas finais da temporada saudita e de suas atuações subsequentes pelas seleções de base da França durante as férias de verão. Com a janela de transferências de verão se aproximando, o Chelsea deve administrar cuidadosamente as expectativas do jogador enquanto repele o interesse de “grandes clubes” do exterior. Se Messi continuar em sua trajetória atual, uma inclusão “surpresa” no elenco principal dos Blues para a temporada 2026-27 está se tornando um cenário cada vez mais realista.