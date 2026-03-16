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Messi no Chelsea?! O Chelsea "acelera o plano" para contratar o jovem Rayane, em meio ao interesse do Bayern, do Barcelona e do PSG
A BlueCo se prepara para proteger a jovem estrela dos grandes clubes
O Chelsea tomou medidas para consolidar seu domínio de longo prazo sobre a sensação adolescente Messi, após uma onda de interesse por parte dos clubes mais poderosos do mundo. De acordo com uma reportagem do TEAMtalk, o ponta de 18 anos — que atualmente está se desenvolvendo dentro da estrutura multiclube do BlueCo — está sendo acompanhado de perto por vários gigantes do futebol continental. Contratado originalmente do Dijon em 2024, o talento nascido em Paris está passando a atual temporada emprestado na Arábia Saudita, pelo Neom. No entanto, sua rápida evolução chamou a atenção de times como Bayern, Barcelona e PSG, levando o Chelsea a reavaliar seu futuro imediato para evitar uma possível disputa.
Uma posição firme em relação ao projeto “Messi”
A posição do grupo de proprietários do BlueCo em relação a quaisquer possíveis interessados tem sido, segundo relatos, de firme rejeição. A diretoria continua comprometida com o jovem, vendo-o como uma figura central em seus planos ofensivos futuros, e não como um ativo para venda. Embora a estratégia inicial envolvesse uma temporada de desenvolvimento no clube irmão, o Strasbourg, os dirigentes estão agora “acelerando” esses planos. O clube estaria ciente de consultas formais por parte da elite europeia, mas deixou claro que não tem intenção de deixar o ex-aluno da Clairefontaine sair da órbita de Stamford Bridge, independentemente das ofertas financeiras apresentadas.
Equilibrar o potencial com o talento existente
O dilema do Chelsea reside em encontrar espaço para o jovem em um elenco que já conta com várias opções de ponta de linha de grande destaque. Com Alejandro Garnacho e Jamie Gittens se consolidando como figuras-chave nas laterais, e Pedro Neto também contribuindo com profundidade, a disputa por vagas é acirrada. No entanto, o perfil único de Messi — que se tornou o jogador mais jovem a estrear pelo Dijon aos 16 anos — é considerado uma oportunidade “geracional”. Ao aproximá-lo agora da equipe principal, o Chelsea espera oferecer um caminho claro que o impeça de se deixar influenciar pela atração de clubes como o Barcelona ou o PSG.
- AFP
Uma avaliação decisiva na pré-temporada
Os próximos meses serão decisivos para determinar se o jovem participará da pré-temporada do Chelsea ou retornará à França para uma temporada de desenvolvimento na Ligue 1. Muito dependerá de seu desempenho nas etapas finais da temporada saudita e de suas atuações subsequentes pelas seleções de base da França durante as férias de verão. Com a janela de transferências de verão se aproximando, o Chelsea deve administrar cuidadosamente as expectativas do jogador enquanto repele o interesse de “grandes clubes” do exterior. Se Messi continuar em sua trajetória atual, uma inclusão “surpresa” no elenco principal dos Blues para a temporada 2026-27 está se tornando um cenário cada vez mais realista.
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