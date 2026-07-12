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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Messi, mais um recorde e agora a estreia contra a Inglaterra. A Argentina está pronta para “dar tudo de si em campo” pelo Leo

Argentina
L. Messi
Copa do Mundo

Para o número 10, recorde de assistências na Copa do Mundo e agora um novo desafio, inédito

Lionel Messi não marcou na vitória por 3 a 1 da Argentina sobre a Suíça, mas sua influência e presença na partida foram constantes e marcantes. No placar e nas estatísticas, o número 10 registrou a assistência para o primeiro gol da Seleção, marcado por Alexis Mac Allister. A Pulga atualiza assim seu infinito livro de recordes: segunda assistência nesta Copa doMundo e décima assistência nas fases finais da Copa do Mundo. Ninguém jamais havia feito isso antes.


Mas na atuação de Messi há muito mais do que uma assistência; há uma missão, que agora tem como alvo a Inglaterra, que a Argentina enfrentará na semifinal na quarta-feira, 15 de julho, às 21h (horário da Itália), em Atlanta. Para os ingleses, será a oportunidade de uma revanche quarenta anos após o 2 a 1 na Cidade do México, a partida da “Mão de Deus” e do gol do século de Diego Armando Maradona. Para a Argentina, será o momento de tentar dar continuidade à missão que toda a equipe declarou após a vitória contra a Suíça: “Fazemos isso pelo último Mundial de Messi”, canta toda a Albiceleste em coro.

  • "VAMOS DAR A VIDA EM CAMPO"

    E Julian Álvarez, decisivo contra os suíços com o fantástico gol do 2 a 1, é ainda mais direto: “Faremos de tudo para garantir que Messi conquiste a Copa do Mundo mais uma vez. Cada partida é uma batalha para ele. A primeira coisa que fiz quando marquei o gol foi abraçá-lo”.


    Cristian Romero concorda: “Vamos dar tudo de nós contra a Inglaterra. Vamos dar a vida em campo para chegar à final mais uma vez”.


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  • MESSI, A PRIMEIRA VEZ

    Vamos encerrar com as palavras de Messi, que pela primeira vez na carreira enfrentará a Inglaterra, após 205 partidas e 125 gols com a camisa da seleção argentina: “Tem um sabor especial, como para todos os argentinos? Sim, com certeza, os jogos contra as grandes seleções são sempre especiais, e eu nunca joguei contra a Inglaterra, então será uma partida especial. É uma semifinal da Copa do Mundo, e agora vamos descansar e nos preparar para ela. Fizemos um esforço enorme depois de jogar duas prorrogações e, em seguida, mais uma partida, e isso às vezes acaba pesando”.


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