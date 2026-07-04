De um lado, Lionel Messi, um dos maiores jogadores de futebol da história — se não o maior de todos —; do outro, Vozinha, goleiro cabo-verdiano de 40 anos que terminou invicto nos 90 minutos da Copa do Mundo de 2026 nos EUA, Canadá e México, sua primeira participação na competição. Os Tubarões Azuis só foram derrotados na prorrogação pelos atuais campeões da América do Sul e do mundo, depois de terem resistido até mesmo contra a Espanha, campeã europeia, na fase de grupos. E até mesmo Lionel Messi, que marcou seu sétimo gol em quatro partidas, reconheceu o mérito dos africanos ao final da partida.
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Messi: “Fiquei sabendo que o Vozinha tem 40 anos, fiquei surpreso”. O goleiro: “Ele me disse que as pessoas devem se orgulhar de mim”
AS PALAVRAS DE MESSI
"Sinceramente, já sabíamos de antemão que a partida seria muito difícil. E não é por acaso que essa seleção não perdeu para a Espanha nem para o Uruguai", disse a Pulga após os 120 minutos. "Conseguimos o mais difícil, marcando o primeiro gol, e achávamos que isso nos ajudaria a impor nosso estilo de jogo e a jogar com mais calma, mas aconteceu exatamente o contrário. Perdemos a posse de bola em alguns momentos, recuamos um pouco e não conseguimos pressioná-los como era necessário, e eles aproveitaram seus pontos fortes e marcaram. Sabíamos que a missão seria complicada. São partidas de eliminação direta, e ninguém te dá nada de graça. Alguns podem subestimar as seleções por causa de seus nomes, mas sabíamos que não seria uma partida fácil, de jeito nenhum. E é isso que distingue esta Copa do Mundo; tudo está muito equilibrado, e todas as partidas são extremamente difíceis. Fizemos um enorme esforço, como sempre, quer tenhamos jogado bem ou não tenhamos dado o nosso melhor. Agora, o importante é descansar, pensar na próxima partida e tentar extrair os aspectos positivos do jogo de hoje.”
SU VOZINHA
Quando questionado sobre Vozinha, que defendeu várias finalizações dele e impediu que ele marcasse dois gols, Messi foi direto: “Me disseram que ele tem 40 anos, fiquei surpreso”. Em seguida, foi a vez do goleiro: “Messi se aproximou de mim e disse que eu tinha sido fantástico, que as pessoas deveriam se orgulhar de mim. Agradeci a ele, perguntei se poderíamos trocar de camisa e ele aceitou. Nunca vou esquecer um momento como esse”.
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