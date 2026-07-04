Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

Traduzido por

Messi: “Fiquei sabendo que o Vozinha tem 40 anos, fiquei surpreso”. O goleiro: “Ele me disse que as pessoas devem se orgulhar de mim”

Argentina x Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Copa do Mundo
L. Messi
Vozinha

Um desafio que nunca teríamos imaginado que pudesse ser tão acirrado

De um lado, Lionel Messi, um dos maiores jogadores de futebol da história — se não o maior de todos —; do outro, Vozinha, goleiro cabo-verdiano de 40 anos que terminou invicto nos 90 minutos da Copa do Mundo de 2026 nos EUA, Canadá e México, sua primeira participação na competição. Os Tubarões Azuis só foram derrotados na prorrogação pelos atuais campeões da América do Sul e do mundo, depois de terem resistido até mesmo contra a Espanha, campeã europeia, na fase de grupos. E até mesmo Lionel Messi, que marcou seu sétimo gol em quatro partidas, reconheceu o mérito dos africanos ao final da partida.

  • AS PALAVRAS DE MESSI

    "Sinceramente, já sabíamos de antemão que a partida seria muito difícil. E não é por acaso que essa seleção não perdeu para a Espanha nem para o Uruguai", disse a Pulga após os 120 minutos. "Conseguimos o mais difícil, marcando o primeiro gol, e achávamos que isso nos ajudaria a impor nosso estilo de jogo e a jogar com mais calma, mas aconteceu exatamente o contrário. Perdemos a posse de bola em alguns momentos, recuamos um pouco e não conseguimos pressioná-los como era necessário, e eles aproveitaram seus pontos fortes e marcaram. Sabíamos que a missão seria complicada. São partidas de eliminação direta, e ninguém te dá nada de graça. Alguns podem subestimar as seleções por causa de seus nomes, mas sabíamos que não seria uma partida fácil, de jeito nenhum. E é isso que distingue esta Copa do Mundo; tudo está muito equilibrado, e todas as partidas são extremamente difíceis. Fizemos um enorme esforço, como sempre, quer tenhamos jogado bem ou não tenhamos dado o nosso melhor. Agora, o importante é descansar, pensar na próxima partida e tentar extrair os aspectos positivos do jogo de hoje.”

    • Publicidade

  • SU VOZINHA

    Quando questionado sobre Vozinha, que defendeu várias finalizações dele e impediu que ele marcasse dois gols, Messi foi direto: “Me disseram que ele tem 40 anos, fiquei surpreso”. Em seguida, foi a vez do goleiro: “Messi se aproximou de mim e disse que eu tinha sido fantástico, que as pessoas deveriam se orgulhar de mim. Agradeci a ele, perguntei se poderíamos trocar de camisa e ele aceitou. Nunca vou esquecer um momento como esse”.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Egito crest
Egito
EGY