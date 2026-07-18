Messi elogia Yamal: “Ele pode fazer história, está entre os melhores do mundo. Nossa famosa foto juntos representa a vida”

“Lamine é um grande jogador que tenho acompanhado de perto, pois veste a camisa de um clube que adoro, e sempre desejo o melhor para ele. Ele já é uma referência mundial com apenas 19 anos e tem toda a carreira pela frente. Ele já tem uma grande oportunidade de conquistar algo histórico; vamos dar o nosso melhor para que ele não consiga mostrar o seu melhor e tenha que adiar a conquista do título mundial. A Espanha, no entanto, tem outros grandes jogadores, mas nós também temos nossas armas”.





“Nossa famosa foto juntos? A verdade é que essa imagem é incrível porque representa a vida. Foi tirada quando ele era uma criança bem pequena e agora vamos nos enfrentar na final da Copa do Mundo: é de enlouquecer. Lamine é um dos melhores do mundo”.





“Nosso segredo? Crescemos jogando futebol com muita paixão, com muita vontade de entreter e nos divertir, fosse onde fosse: na escola, na rua, em um campo de verdade. Todos nós começamos em um time de bairro e depois escrevemos nossa história. Nunca pensamos na pressão, a aceitamos como algo natural e nos preocupamos apenas em jogar e nos divertir. Somos um grupo competitivo, queremos vencer, mas há adversários com os mesmos objetivos que nós e nem sempre é possível conseguir o que se quer. Quando era garoto, aprendi que se perde mais do que se ganha, e isso me fez crescer como pessoa e como jogador”.