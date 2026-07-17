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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Messi: “Decidi no último momento participar da Copa do Mundo, agora vou aproveitá-la. Não me comparo a Maradona”

Argentina
L. Messi
Copa do Mundo

O número 10 da Argentina se manifesta


Lionel Messi, de 39 anos, atual campeão mundial e finalista desta edição com a Argentina (domingo, às 21h, contra a Espanha), fala sobre suas participações na Copa do Mundo. A seguir, os trechos mais significativos extraídos do jornal *La Repubblica*.


“Não quero dizer que será minha última Copa do Mundo nem nada do tipo. Só penso em aproveitá-la ao máximo. Será o que Deus quiser, mais uma vez.”


Messi, é verdade que você não tinha tanta certeza de que estaria na Copa do Mundo?

“É verdade, conversei várias vezes com o Scaloni, trocamos ideias, e decidi na última hora. Na última Copa América eu não estava no meu melhor e só viria para cá se conseguisse chegar nas melhores condições, para continuar sendo útil para a equipe. Graças a Deus consegui: sabia que estaria à altura e agora estou aproveitando ao máximo.”


  • A vitória sobre a Inglaterra é uma das suas maiores alegrias?

    “Sem misturar as coisas e limitando-me apenas ao âmbito esportivo, sim, eu sentia falta disso, com tudo o que esse desafio representa para a história do futebol, para nós, argentinos, e para a nossa história. Estou muito orgulhoso e feliz por ter podido proporcionar essa alegria especial ao povo: nenhum argentino queria perder esse jogo.”


    Você finalmente se sente à altura de Maradona?

    “É melhor não fazer comparações, Diego foi realmente um grande jogador. Nunca quis me comparar a ele; para mim, ele é o maior de todos os tempos. Compartilhamos momentos maravilhosos. Em 2010, na Copa do Mundo, ele fez uma campanha fantástica. Hoje, onde quer que esteja, ele ficará feliz em aproveitar tudo isso, por tudo o que a seleção significou para ele, onde ele deixou um legado. É um presente para ele”.



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