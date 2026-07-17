Messi: “Decidi no último momento participar da Copa do Mundo, agora vou aproveitá-la. Não me comparo a Maradona”





Lionel Messi, de 39 anos, atual campeão mundial e finalista desta edição com a Argentina (domingo, às 21h, contra a Espanha), fala sobre suas participações na Copa do Mundo. A seguir, os trechos mais significativos extraídos do jornal *La Repubblica*.





“Não quero dizer que será minha última Copa do Mundo nem nada do tipo. Só penso em aproveitá-la ao máximo. Será o que Deus quiser, mais uma vez.”





Messi, é verdade que você não tinha tanta certeza de que estaria na Copa do Mundo?

“É verdade, conversei várias vezes com o Scaloni, trocamos ideias, e decidi na última hora. Na última Copa América eu não estava no meu melhor e só viria para cá se conseguisse chegar nas melhores condições, para continuar sendo útil para a equipe. Graças a Deus consegui: sabia que estaria à altura e agora estou aproveitando ao máximo.”



