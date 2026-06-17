Dúvidas que a exibição espetacular de Messi na partida entre Argentina e Arábia Saudita já havia reacendido: Cristiano Ronaldo é realmente indispensável nesta seleção portuguesa?





Em termos de status, claramente, ele é o ícone e o para-raios da equipe, mas o campo está revelando uma perspectiva diferente. Pois se Messi ainda hoje é o grande impulsionador da Albiceleste, não apenas com gols, mas com jogadas por todo o campo que lhe permitem estar sempre presente e no centro do jogo, CR7, em alguns momentos, torna-se quase um obstáculo para a seleção portuguesa.





Veja o primeiro chute de Ronaldo: Conceição entra na área, se posiciona com o pé esquerdo e tem a chance de chutar com seu pé preferido, mas prefere procurar seu capitão com um passe complicado, desperdiçando a oportunidade. E, em várias ocasiões, a sensação de que se busca, de todas as formas, acionar CR7 acompanha as jogadas dos portugueses.





Outro efeito é o espaço que é tirado de outros jogadores. Veja-se a entrada de outro centroavante, como Gonçalo Ramos, apenas aos 83', apesar do empate, uma escolha tardia de Martinez que se explica pelas dificuldades de fazer dois atacantes como esses coexistirem, já que nas laterais atuam jogadores de profundidade como Conceição ou Rafa Leão, que entrou no lugar de outro ponta como Pedro Neto (autor da assistência para João Neves).





É por isso que a estreia de Ronaldo não é apenas decepcionante, mas soa como um sinal de alarme para a seleção de Portugal; são necessárias respostas já a partir do próximo jogo contra o Uzbequistão, em 23 de junho: quase uma semana para reorganizar as ideias e encontrar uma maneira de fazer com que CR7 volte a ser um trunfo e não um empecilho para a Seleção.