A tensão entre os dois bancos de reservas chegou ao auge após o apito final no Metropolitano, com Mourinho fazendo uma longa crítica ao nível da arbitragem. Simeone, porém, foi rápido em defender a integridade do jogo, sugerindo que o seu colega havia passado dos limites.

O treinador argentino enfatizou que ser uma figura de destaque no esporte não dá a ninguém o direito de menosprezar os árbitros que comandam partidas de tamanha pressão. Simeone deixou clara a sua posição ao afirmar: "Respeitamos as opiniões de outros treinadores."

O técnico do Atlético seguiu destacando a importância de manter padrões profissionais, mesmo quando as emoções estão à flor da pele durante um dérbi. Em uma fala direta à imprensa, explicou que há limites que nunca devem ser ultrapassados por quem ocupa cargos de liderança. "Mas o que eu entendo da nossa posição é que o respeito aos árbitros, mesmo que tenhamos sido beneficiados por algumas decisões hoje, deve ser mantido, porque, se não fizermos isso, tudo passa a ser permitido. Nem tudo é permitido, mesmo que o seu nome seja Mourinho", acrescentou Simeone.