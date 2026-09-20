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'Mesmo se o seu nome for Mourinho!' - Diego Simeone manda recado direto ao técnico do Real Madrid após a polêmica vitória no dérbi do Atlético
Simeone exige respeito pelos árbitros
A tensão entre os dois bancos de reservas chegou ao auge após o apito final no Metropolitano, com Mourinho fazendo uma longa crítica ao nível da arbitragem. Simeone, porém, foi rápido em defender a integridade do jogo, sugerindo que o seu colega havia passado dos limites.
O treinador argentino enfatizou que ser uma figura de destaque no esporte não dá a ninguém o direito de menosprezar os árbitros que comandam partidas de tamanha pressão. Simeone deixou clara a sua posição ao afirmar: "Respeitamos as opiniões de outros treinadores."
O técnico do Atlético seguiu destacando a importância de manter padrões profissionais, mesmo quando as emoções estão à flor da pele durante um dérbi. Em uma fala direta à imprensa, explicou que há limites que nunca devem ser ultrapassados por quem ocupa cargos de liderança. "Mas o que eu entendo da nossa posição é que o respeito aos árbitros, mesmo que tenhamos sido beneficiados por algumas decisões hoje, deve ser mantido, porque, se não fizermos isso, tudo passa a ser permitido. Nem tudo é permitido, mesmo que o seu nome seja Mourinho", acrescentou Simeone.
- AFP
Mourinho se irrita com decisões da arbitragem
A frustração de Mourinho ficou evidente durante toda a sua aparição diante da imprensa após a partida, quando ele teria chegado com provas visuais para sustentar suas reclamações. O técnico do Real Madrid ficou particularmente indignado com uma entrada de Cuti Romero em Jude Bellingham que não resultou em cartão vermelho, assim como com a posterior expulsão de seu próprio defensor, Dean Huijsen.
Em um monólogo inflamado que durou vários minutos, Mourinho ergueu imagens da partida para ilustrar seu argumento aos jornalistas presentes. Ele argumentou que o jogo teria sido completamente diferente se a arbitragem tivesse agido de forma justa no período inicial. "Poderíamos pular a coletiva porque a história da partida está bem aqui", disse Mourinho, erguendo as imagens no que foi o início de uma reclamação de quase cinco minutos. "Foram dois cartões vermelhos claros. As dificuldades que enfrentamos desde a expulsão. 11 contra 10."
Domínio tático e análise da partida
Apesar do barulho em torno da arbitragem, Simeone manteve o foco na execução tática que fez o Atlético garantir três pontos vitais. Simeone elogiou a disciplina de sua equipe e a capacidade de manter a calma durante os períodos de superioridade numérica após o cartão vermelho de Huijsen. "Um jogo intenso, que controlamos o tempo todo. Paramos um adversário que tem transições incríveis, controlamos quase todas essas transições."
O argentino também descartou as sugestões de que seu time simplesmente teve sorte com a arbitragem, preferindo olhar para o equilíbrio geral da partida. Ele sentiu que seus jogadores mereceram a vitória pelo trabalho coletivo e pela capacidade de seguir um plano de jogo bem elaborado. Simeone observou: "Normalmente não dou opinião. Ele disse que a entrada de Cuti não era para cartão vermelho, mas, se queremos focar nisso e não na partida, tudo bem, é um jogo e vamos todos jogar."
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Atlético sobe na tabela de La Liga
O resultado faz o Atlético de Madrid subir para a segunda colocação, ultrapassando o Real Madrid na tabela. Embora o Barcelona mantenha a liderança, Simeone se mostra encorajado pela evolução de seu elenco, particularmente pela integração de novos reforços como Jonathan David e Julian Alvarez. O treinador é categórico ao afirmar que a equipe ainda está em uma "fase de construção" e continuará a melhorar ao longo da temporada. Sobre a vitória, ele manteve a humildade: "Está claro que estar vencendo por 1 a 0 não era suficiente.
Ao ser pressionado sobre se o melhor time venceu no dia, Simeone se recusou a fornecer à mídia uma frase sensacionalista, optando, em vez disso, por proteger o foco de seu elenco. Ele segue cauteloso em relação às narrativas que estão sendo impulsionadas por pessoas de fora do clube e quer garantir que seus jogadores não se distraiam com as consequências do dérbi. "Vocês estão procurando uma manchete. Eu não preciso dessa manchete. Vamos falar sobre a partida que fizemos, não sobre o jogo que querem que a gente jogue", concluiu.
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