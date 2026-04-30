"Mesmo que as estatísticas não tenham sido tão boas": Gregor Kobel recomenda ao BVB uma contratação de peso, mas controversa

Atualmente, o jogador de 26 anos volta a ser cogitado pelo Dortmund, já que seu contrato com os Red Devils expira no meio do ano e, portanto, pelo menos na situação atual, ele pode ser contratado sem custo de transferência. Nesta temporada, o ponta está emprestado ao Aston Villa.

“Quando ele voltou para nós, sua presença nos fez muito bem, mesmo que as estatísticas talvez não tenham sido tão boas quanto em sua primeira passagem”, disse o goleiro do BVB, Gregor Kobel, em um evento do Ruhr Nachrichten sobre Sancho. Ele ficaria feliz “se ele estivesse de volta conosco com essa atitude”, acrescentou.

No entanto, uma nova contratação de Sancho não é vista como totalmente incontroversa em Dortmund, já que seria o oposto do que se espera de uma nova estratégia de transferências mais criativa, algo que muitos torcedores do time amarelo e preto vêm desejando há algum tempo.