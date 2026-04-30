"Todos sabemos que Jadon Sancho é um jogador talentoso e promissor, que deixou uma marca indelével aqui em Dortmund — com suas habilidades técnicas e sua criatividade", disse Book à Sky. Sancho teve sua grande chance no time amarelo e preto e, em 2021, foi transferido para o Manchester United por 85 milhões de euros. Na segunda metade da temporada 2023/24, ele voltou a jogar pelo BVB por empréstimo.
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"Mesmo que as estatísticas não tenham sido tão boas": Gregor Kobel recomenda ao BVB uma contratação de peso, mas controversa
Atualmente, o jogador de 26 anos volta a ser cogitado pelo Dortmund, já que seu contrato com os Red Devils expira no meio do ano e, portanto, pelo menos na situação atual, ele pode ser contratado sem custo de transferência. Nesta temporada, o ponta está emprestado ao Aston Villa.
“Quando ele voltou para nós, sua presença nos fez muito bem, mesmo que as estatísticas talvez não tenham sido tão boas quanto em sua primeira passagem”, disse o goleiro do BVB, Gregor Kobel, em um evento do Ruhr Nachrichten sobre Sancho. Ele ficaria feliz “se ele estivesse de volta conosco com essa atitude”, acrescentou.
No entanto, uma nova contratação de Sancho não é vista como totalmente incontroversa em Dortmund, já que seria o oposto do que se espera de uma nova estratégia de transferências mais criativa, algo que muitos torcedores do time amarelo e preto vêm desejando há algum tempo.
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O Manchester United pode atrapalhar os planos do BVB
Aparentemente, os dirigentes do BVB já entraram em contato com Sancho, que, no entanto, tendo em vista seu atual salário anual de 15 milhões de euros, teria que aceitar uma redução significativa caso voltasse para Dortmund.
No entanto, de acordo com uma reportagem da Sport Bild, o Manchester United ainda poderia atrapalhar os planos do BVB: os Red Devils poderiam, graças a uma cláusula secreta, prorrogar o contrato com Sancho por mais um ano – e, dessa forma, impedir uma saída sem custo de transferência. Mas ainda não está claro se eles realmente farão uso dessa opção. Recentemente, surgiu também o boato de que o Aston Villa estaria interessado em continuar com o atacante, apesar do desempenho mediano de Sancho nesta temporada.
Os números de Jadon Sancho na temporada 2025/2026:
Jogos: 34 Minutos em campo: 1562 Gols: 1 Assistências: 3