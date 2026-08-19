Ao ser perguntado sobre o papel de Mbappe ao lado do ponta brasileiro Vinicius Junior e a pressão sob a qual ele está atuando, o ex-estrela do Real Madrid McManaman, que falou à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá neste sábado o primeiro jogo de Jose Mourinho de volta a La Liga no comando, quando o Real visita o Espanyol, disse: “Fora de escala. É meio estranho, de certa forma, não é uma crítica, é só que as peças não se encaixam no momento no Madrid, é só isso, só isso mesmo.

“Individualmente, quando estão suspensos ou um está machucado ou um está fora de campo, os dois [Mbappe e Vini Jr] são os reis da selva, são os melhores jogadores em campo, são os que realmente se destacam e parecem jogadores superastros incríveis.

“Mas, quando estão juntos, o que ficou demonstrado nos últimos dois anos é que eles não ganharam nada e, se você acompanha o Real Madrid, acompanha a La Liga, sabe que ou vence ou é um desastre. Quando o Barcelona está ganhando todo o resto e vencendo você em finais no caminho, é um desastre.

“Eles chegaram muito perto em jogos da Copa do Rei, na Supercopa, sofrendo gols no fim, perdendo chances, mas você tem que cruzar a linha de chegada e, quando é o Barcelona, que também se fortaleceu, é aí que começa a ficar precário e você sabe que a torcida deixou isso claro em várias ocasiões no ano passado sobre o time, embora tenha terminado em segundo e caído lutando para um time do Bayern de Munique na Champions League, e eu achei que a atuação contra eles foi boa.

“Então eles não estão longe, mas só precisam de um pouco de pólvora, um pouco de magia especial, e se Jose vai trazer isso ou se as novas contratações vão trazer isso, vamos esperar para ver. Todos esperamos que seja um ano magnífico e eu acho que será, e acho que haverá fogos de artifício, e acho que também será ótimo com Rodri assinando com o Barcelona, isso apenas joga mais um superastro na mistura.

“Mas isso não importa, Jose foi trazido para acabar com o Barcelona, para vencer o Barcelona e vencer o Barcelona de novo e de novo e de novo, e é só isso. Qualquer um pode entrar no Real Madrid hoje, você poderia entrar e terminar em segundo, eu poderia entrar e terminar em segundo, pelo que eles vêm fazendo e deixando os superastros comandarem o show, mas Jose foi trazido por uma razão.

“Florentino [Perez] confia nele, acredita que ele pode tirar o melhor de quem quer que seja, controlar os egos, seja lá o que o vestiário diga, eu não acho que seja tão ruim quanto está sendo retratado porque sempre há egos naquele vestiário e todos são muito profissionais, mas cabe a Jose cruzar a linha de chegada. Simples assim, nada mais, nada menos, ele só tem que vencer.”