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Mesmo número de gols de Cristiano Ronaldo! Por que Kylian Mbappe enfrenta críticas "estranhas" no Real Madrid enquanto o gigante de La Liga atua sob um microscópio de "vitória ou desastre"
Mbappé seguiu os passos de Ronaldo no Real Madrid
Mbappé se juntou ao Real Madrid como agente livre em 2024, após encerrar seu vínculo com o Paris Saint-Germain como maior artilheiro da história do clube da Ligue 1. Ele herdou a camisa 9 em Madri, usada anteriormente pelo GOAT português Ronaldo, e se adaptou rapidamente ao novo ambiente.
Algumas dúvidas foram levantadas sobre sua capacidade de atuar como centroavante, depois de construir sua reputação partindo da ponta esquerda para o meio, mas uma marca de 44 gols e a conquista da Chuteira de Ouro ajudaram a calar qualquer crítico.
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Mbappé espera o primeiro grande título com o Madrid
Mbappé, porém, ficou apenas com os títulos da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental da Fifa. As principais conquistas, ao lado do tão aguardado reconhecimento com a Bola de Ouro, continuam fora de alcance. O internacional francês ficou assistindo ao PSG conquistar títulos consecutivos da Liga dos Campeões.
Isso será uma fonte de frustração para o jogador de 27 anos, já que sua marca de 86 gols em 103 partidas iguala a registrada por CR7 após sua transferência recorde para Madri em 2009. Ronaldo, é claro, fez história ao balançar as redes em 450 ocasiões no total, com mais de 50 gols marcados em seis temporadas consecutivas.
Por que Mbappe se vê sob os holofotes
Ao ser perguntado sobre o papel de Mbappe ao lado do ponta brasileiro Vinicius Junior e a pressão sob a qual ele está atuando, o ex-estrela do Real Madrid McManaman, que falou à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá neste sábado o primeiro jogo de Jose Mourinho de volta a La Liga no comando, quando o Real visita o Espanyol, disse: “Fora de escala. É meio estranho, de certa forma, não é uma crítica, é só que as peças não se encaixam no momento no Madrid, é só isso, só isso mesmo.
“Individualmente, quando estão suspensos ou um está machucado ou um está fora de campo, os dois [Mbappe e Vini Jr] são os reis da selva, são os melhores jogadores em campo, são os que realmente se destacam e parecem jogadores superastros incríveis.
“Mas, quando estão juntos, o que ficou demonstrado nos últimos dois anos é que eles não ganharam nada e, se você acompanha o Real Madrid, acompanha a La Liga, sabe que ou vence ou é um desastre. Quando o Barcelona está ganhando todo o resto e vencendo você em finais no caminho, é um desastre.
“Eles chegaram muito perto em jogos da Copa do Rei, na Supercopa, sofrendo gols no fim, perdendo chances, mas você tem que cruzar a linha de chegada e, quando é o Barcelona, que também se fortaleceu, é aí que começa a ficar precário e você sabe que a torcida deixou isso claro em várias ocasiões no ano passado sobre o time, embora tenha terminado em segundo e caído lutando para um time do Bayern de Munique na Champions League, e eu achei que a atuação contra eles foi boa.
“Então eles não estão longe, mas só precisam de um pouco de pólvora, um pouco de magia especial, e se Jose vai trazer isso ou se as novas contratações vão trazer isso, vamos esperar para ver. Todos esperamos que seja um ano magnífico e eu acho que será, e acho que haverá fogos de artifício, e acho que também será ótimo com Rodri assinando com o Barcelona, isso apenas joga mais um superastro na mistura.
“Mas isso não importa, Jose foi trazido para acabar com o Barcelona, para vencer o Barcelona e vencer o Barcelona de novo e de novo e de novo, e é só isso. Qualquer um pode entrar no Real Madrid hoje, você poderia entrar e terminar em segundo, eu poderia entrar e terminar em segundo, pelo que eles vêm fazendo e deixando os superastros comandarem o show, mas Jose foi trazido por uma razão.
“Florentino [Perez] confia nele, acredita que ele pode tirar o melhor de quem quer que seja, controlar os egos, seja lá o que o vestiário diga, eu não acho que seja tão ruim quanto está sendo retratado porque sempre há egos naquele vestiário e todos são muito profissionais, mas cabe a Jose cruzar a linha de chegada. Simples assim, nada mais, nada menos, ele só tem que vencer.”
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La Liga 2026-27: Mbappe trabalhando sob o comando de Mourinho
Mourinho está, depois de ter passado anteriormente três anos na capital espanhola entre 2010 e 2013, plenamente ciente da expectativa que está sendo colocada sobre seus ombros. Ele precisa corresponder à mais exigente das torcidas.
Ter Mbappe, recém-saído de uma atuação histórica na Copa do Mundo de 2026, à sua disposição sem dúvida ajudará nessa missão, com o astro francês sendo desafiado a continuar entregando números à la Ronaldo.
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