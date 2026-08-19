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Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo Real Madrid 2026Getty/GOAL
Chris Burton

Traduzido por

Mesmo número de gols de Cristiano Ronaldo! Por que Kylian Mbappe enfrenta críticas "estranhas" no Real Madrid enquanto o gigante de La Liga atua sob um microscópio de "vitória ou desastre"

K. Mbappe
Real Madrid
C. Ronaldo
La Liga
Espanyol x Real Madrid

O ex-astro do Real Madrid Steve McManaman explicou à GOAL por que Kylian Mbappe enfrenta críticas “estranhas”, apesar de igualar os números de gols registrados por Cristiano Ronaldo em suas duas primeiras temporadas no Santiago Bernabéu. O atacante francês tem sido uma revelação para o Real Madrid, mas atua sob um escrutínio de “vitória ou desastre”, e o sucesso concreto tem sido escasso.

  • Mbappé seguiu os passos de Ronaldo no Real Madrid

    Mbappé se juntou ao Real Madrid como agente livre em 2024, após encerrar seu vínculo com o Paris Saint-Germain como maior artilheiro da história do clube da Ligue 1. Ele herdou a camisa 9 em Madri, usada anteriormente pelo GOAT português Ronaldo, e se adaptou rapidamente ao novo ambiente.

    Algumas dúvidas foram levantadas sobre sua capacidade de atuar como centroavante, depois de construir sua reputação partindo da ponta esquerda para o meio, mas uma marca de 44 gols e a conquista da Chuteira de Ouro ajudaram a calar qualquer crítico.

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  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo Real Madrid 2025Getty/GOAL

    Mbappé espera o primeiro grande título com o Madrid

    Mbappé, porém, ficou apenas com os títulos da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental da Fifa. As principais conquistas, ao lado do tão aguardado reconhecimento com a Bola de Ouro, continuam fora de alcance. O internacional francês ficou assistindo ao PSG conquistar títulos consecutivos da Liga dos Campeões.

    Isso será uma fonte de frustração para o jogador de 27 anos, já que sua marca de 86 gols em 103 partidas iguala a registrada por CR7 após sua transferência recorde para Madri em 2009. Ronaldo, é claro, fez história ao balançar as redes em 450 ocasiões no total, com mais de 50 gols marcados em seis temporadas consecutivas.

  • Por que Mbappe se vê sob os holofotes

    Ao ser perguntado sobre o papel de Mbappe ao lado do ponta brasileiro Vinicius Junior e a pressão sob a qual ele está atuando, o ex-estrela do Real Madrid McManaman, que falou à GOAL por cortesia da ESPN no Disney+, que exibirá neste sábado o primeiro jogo de Jose Mourinho de volta a La Liga no comando, quando o Real visita o Espanyol, disse: “Fora de escala. É meio estranho, de certa forma, não é uma crítica, é só que as peças não se encaixam no momento no Madrid, é só isso, só isso mesmo.

    “Individualmente, quando estão suspensos ou um está machucado ou um está fora de campo, os dois [Mbappe e Vini Jr] são os reis da selva, são os melhores jogadores em campo, são os que realmente se destacam e parecem jogadores superastros incríveis.

    “Mas, quando estão juntos, o que ficou demonstrado nos últimos dois anos é que eles não ganharam nada e, se você acompanha o Real Madrid, acompanha a La Liga, sabe que ou vence ou é um desastre. Quando o Barcelona está ganhando todo o resto e vencendo você em finais no caminho, é um desastre.

    “Eles chegaram muito perto em jogos da Copa do Rei, na Supercopa, sofrendo gols no fim, perdendo chances, mas você tem que cruzar a linha de chegada e, quando é o Barcelona, que também se fortaleceu, é aí que começa a ficar precário e você sabe que a torcida deixou isso claro em várias ocasiões no ano passado sobre o time, embora tenha terminado em segundo e caído lutando para um time do Bayern de Munique na Champions League, e eu achei que a atuação contra eles foi boa.

    “Então eles não estão longe, mas só precisam de um pouco de pólvora, um pouco de magia especial, e se Jose vai trazer isso ou se as novas contratações vão trazer isso, vamos esperar para ver. Todos esperamos que seja um ano magnífico e eu acho que será, e acho que haverá fogos de artifício, e acho que também será ótimo com Rodri assinando com o Barcelona, isso apenas joga mais um superastro na mistura.

    “Mas isso não importa, Jose foi trazido para acabar com o Barcelona, para vencer o Barcelona e vencer o Barcelona de novo e de novo e de novo, e é só isso. Qualquer um pode entrar no Real Madrid hoje, você poderia entrar e terminar em segundo, eu poderia entrar e terminar em segundo, pelo que eles vêm fazendo e deixando os superastros comandarem o show, mas Jose foi trazido por uma razão.

    “Florentino [Perez] confia nele, acredita que ele pode tirar o melhor de quem quer que seja, controlar os egos, seja lá o que o vestiário diga, eu não acho que seja tão ruim quanto está sendo retratado porque sempre há egos naquele vestiário e todos são muito profissionais, mas cabe a Jose cruzar a linha de chegada. Simples assim, nada mais, nada menos, ele só tem que vencer.”

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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    La Liga 2026-27: Mbappe trabalhando sob o comando de Mourinho

    Mourinho está, depois de ter passado anteriormente três anos na capital espanhola entre 2010 e 2013, plenamente ciente da expectativa que está sendo colocada sobre seus ombros. Ele precisa corresponder à mais exigente das torcidas.

    Ter Mbappe, recém-saído de uma atuação histórica na Copa do Mundo de 2026, à sua disposição sem dúvida ajudará nessa missão, com o astro francês sendo desafiado a continuar entregando números à la Ronaldo.

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