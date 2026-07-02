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“Mesmo estando em 80% da forma física, ele tem que ser titular!” – Micah Richards pede a Thomas Tuchel que deixe Noni Madueke no banco e indica o craque da Inglaterra que deveria substituí-lo contra o México
“O Saka tem que ser titular!”
Os Três Leões tiveram que suar a camisa no confronto das oitavas de final contra a República Democrática do Congo, acabando por virar o jogo e vencer por 2 a 1, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final. No entanto, o desempenho deixou muito a desejar, principalmente nas laterais do campo, onde a Inglaterra parecia desorganizada e sem ideias.
Questionado sobre quais mudanças Tuchel precisa fazer, Richards disse à BBC: “Ele precisa resolver a questão da lateral-direita e decidir quais alas quer escalar. Acho que [Marcus] Rashford não correspondeu às expectativas, e [Anthony] Gordon se saiu muito bem pelo lado esquerdo quando entrou. Mas se Saka estiver em forma, ele tem que ser titular – é simples assim. Mesmo que esteja 80% em forma, ele tem que ser titular.”
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Como as estatísticas de Madueke se comparam às de Saka?
Em termos de números, Madueke soma 15 partidas pela seleção da Inglaterra, além de um gol e quatro assistências em nível internacional. Durante esta Copa do Mundo, ele foi titular em três partidas e entrou como reserva uma vez, tendo dado uma assistência para um gol contra a Croácia na estreia da Inglaterra na fase de grupos.
Saka, por outro lado, possui uma experiência internacional muito maior, com 53 partidas pela seleção, 14 gols e 11 assistências pelos “Três Leões”. Até o momento do torneio, ele foi titular apenas uma vez, entrando como reserva nas outras três partidas, mas mesmo assim conseguiu dar origem a dois gols – contra a Croácia e o Panamá.
A “ideia brilhante” de Barry
Tuchel revelou que uma “ideia brilhante” do assistente técnico Anthony Barry de colocar Declan Rice na lateral-direita foi o que desencadeou a dramática virada da Inglaterra sobre a República Democrática do Congo. A mudança, realizada aos 70 minutos junto com a entrada de Eberechi Eze no lugar de Djed Spence, rapidamente deu resultado, já que Kane marcou duas vezes para selar a vitória por 2 a 1.
“Anthony Barry teve uma ideia brilhante ao colocar Declan naquela posição”, disse Tuchel após a partida. “Contar com a qualidade dele pela lateral, para fazer cruzamentos mais difíceis, mais difíceis de defender, mais cruzamentos e bolas com efeito para fora. Também dar um pouco mais de apoio a Saka, e com o Ebs Eze tivemos um pouco mais de entrosamento pelo lado direito, o que ajudou e abriu o jogo. Portanto, todo o crédito vai para o meu assistente.”
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O próximo jogo é contra o México
A Inglaterra agora se prepara para um grande confronto com o México, um dos anfitriões, no intimidador Estádio Azteca. A partida será disputada em altitude, o que, segundo Tuchel, dá ao México uma vantagem sobre sua equipe.
O técnico alemão acrescentou: “A altitude será uma grande desvantagem, pois não podemos nos adaptar fisicamente a ela. Leva tempo demais. Temos apenas três dias entre essas partidas. Fisicamente, simplesmente não é possível se adaptar à altitude.”