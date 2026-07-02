“Mesmo estando em 80% da forma física, ele tem que ser titular!” – Micah Richards pede a Thomas Tuchel que deixe Noni Madueke no banco e indica o craque da Inglaterra que deveria substituí-lo contra o México

Os Três Leões tiveram que suar a camisa no confronto das oitavas de final contra a República Democrática do Congo, acabando por virar o jogo e vencer por 2 a 1, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final. No entanto, o desempenho deixou muito a desejar, principalmente nas laterais do campo, onde a Inglaterra parecia desorganizada e sem ideias.

Questionado sobre quais mudanças Tuchel precisa fazer, Richards disse à BBC: “Ele precisa resolver a questão da lateral-direita e decidir quais alas quer escalar. Acho que [Marcus] Rashford não correspondeu às expectativas, e [Anthony] Gordon se saiu muito bem pelo lado esquerdo quando entrou. Mas se Saka estiver em forma, ele tem que ser titular – é simples assim. Mesmo que esteja 80% em forma, ele tem que ser titular.”